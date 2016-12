RICCANZA/ Anticipazioni: Farid e lo studio, Nicolò e le sue conquiste. Video promo (puntata oggi, 27 dicembre 2016)

#RICCANZA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 DICEMBRE 2016: VIDEO PROMO - Le feste di Natale impazzano, ma la #Riccanza non si ferma sul piccolo schermo di MTV: oggi, martedì 27 dicembre 2016, a partire dalle 22.50 andranno in scena due nuovi episodi della trasmissione dedicata alle vite di alcuni giovani e ricchi rampolli. Il pubblico del canale avrà dunque occasione di ritrovare in scena Farid Shirvani, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi, Anna Fongaro, Cristel Isabel Marcon, Nicolò Federico Ferrari e Gian Maria Sainato: stando a quanto mostrano le immagini di anticipazione rilasciate sulla pagina Facebook ufficiale, sembra che al centro dell'appuntamento ci saranno gli studi e il mondo del lavoro. Si sente infatti Farid esclamare di 'star studiando aria fritta', e Gian Maria seduto al tavolo di quello che sembra un meeting importante. Tommaso Zorzi è pronto a scherzarci su, mentre Nicolò Federico Ferrari sottolinea nuovamente uno degli aspetti tra quelli che lo aiutano a fare colpo sulle ragazze. Come sempre, facendo spola tra un volto ed un altro, verrà svelata ai telespettatori la quotidianità dei protagonisti, tra shopping sfrenato, sfizi e party, ma anche sogni, desideri e nuovi amori. Chi non si perderà il nuovo appuntamento con #Riccanza su MTV? Clicca qui per vedere il video promo direttamente dalla pagina ufficiale di #Riccanza.

#RICCANZA, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Prima di scoprire che cosa succederà nella puntata di #Riccanza prevista per oggi, diamo uno sguardo a quello che è successo la settimana scorsa. Farid e Nicoletta escono da Armani, dove erano entrati per fare shopping in conclusione dell’episodio precedente, e si recano da Fresco&Cimmino, giunta l'ora di pranzo. La #Riccanza, si mette in mostra anche quando si mangia, e Farid non si fa mancare di riservarsi una sala privata interna. La Nico però lo molla sul più bello perchè deve andare a lavoro, quindi l'ereditiere italo-persiano decide di fare una telefonata tattica all'amico del cuore, chiamato affettuosamente Brighella, per finire in bellezza questa giornata di svago: "Accompagnami da Sonia a comprare un profumo", chiede all’amico. Intanto Elettra sfoggia il suo fisico statuario a lezione di ballo con la sua istruttrice: "Ballare #toglielostress", sorride. Gian Maria riceve nella sua suite una visita molto gradita di Martina: "Di lei mi piace l'indiscutibile bellezza. L'ho sedotta con modi da vero #gentlemanitaliano", ammette compiaciuto. Dopo aver passato la notte insieme, le propone di partire con lui per Parigi. Tommaso è ancora a Londra e vorrebbe rimanere ancora una notte o due nella capitale inglese, ma la sua amica lo convince a ritornare a Milano. Nicolò invece è appena partito per un weekend sul Lago di Como con Alessia, la sua nuova conquista: "L'ho portata in questo posto romantico, in un albergo a cinque stelle, per stupirla. Alessia ha una bella carrozzeria", ride sotto i denti pregustando le gioie della vacanza e sfrutta la sua conoscenza della lingua dell'amore, "Sapere il francese è utilissimo per rimorchiare". Elettra intanto passa dalla salsa alla bachata per poi arrivare al suo amato reggaeton: "Fa bene fare un po' di movimento pelvico. #dettacomevadetta ce l'ho nel sangue!", afferma. Farid esce dalla boutique di Sonia con un profumo limited edition, un #pezzounico al modico costo di 3900€: "È un investimento, come un Rolex, lo dovevo avere", sembra convincersene, poi rincara, "di norma investo circa 13.000€ l'anno in profumi". Ritroviamo Anna e Cristel a Venezia per sviluppare una linea di tubini di alta sartoria, ma non si convincono del piano di social strategy attuato dalla loro manager. Cristel, annoiata dal business, dopo la riunione con il marketing va a trovare Maurizio, il suo gioielliere di fiducia, per farsi consigliare un collier da indossare nella notte al mega evento di Damiani. Tommaso ed Elettra si incontrano a un brunch party, una colazione mondana in discoteca, anche se la definizione usata da Farid, anch'egli presente, calza appieno: "Una festa col fuso orario di Tokyo. Come piantare il sabato sera nella domenica mattina". Elettra e Farid non si conoscevano ma sembrano piacersi perchè entrambi hanno origini bolognesi. Lui, le propone di fare un video insieme: "Sono con la mia compaesana", da abile intrattenitore parla ai suoi follower mentre gira il filmino ed Elettra fa "ciao" con la mano. Tommaso, si gusta la scena defilato: "Sono sempre trash queste feste", se la ride. Anna e Cristel, non sono totalmente soddisfatte dell'andamento della serata a cui sono state invitate: "Clientela di livello, cena a base di pesce, ma manca un dettaglio fondamentale. Siamo due ragazze, non ragazze qualunque, dove sono le rose al tavolo?", chiede infastidita al maitre che si scusa e provvede all'errore. Le ragazze si addolciscono un po' quando due giovani le invitano a ballare. Anche Nicolò e Tommaso si danno alle danze. Il primo festeggia il suo compleanno all'Old Fashion e il secondo non solo si accontenta di buttarsi in pista, ma finisce avvinghiato alle cubiste che non sembrano più intenzionate a lasciarlo andare.

