AFFARI TUOI/ Si gioca in coppia, Lombardia e Molise. Quale regione ci sarà oggi, 27 dicembre 2016? Riassunto ultima puntata

AFFARI TUOI, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, martedì 27 dicembre 2016) - Su Rai 1, questa sera martedì 27 dicembre 2016, parte una nuova puntata del programma Affari tuoi condotta come sempre dal simpaticissimo Flavio Insinna, che farà divertire sia il pubblico in studio che quello da casa. Prima di scoprire quale regione giocherà, vediamo il riassunto della puntta di ieri. Da ieri per 5 puntate si giocherà in coppia, così tocca alla regione Lombardia con il concorrente Mario Blini e la regione del Molise con Antonio Natale Di Maria. Iniziano con il pacco numero 8, poi scelgono la Calabria dove dentro ci sono 32 mila euro, si passa poi al Lazio con i 500 mila euro e la regione Marche con 19 mila euro. I due concorrenti continuano la loro scalata e stavolta selezionano la Valle d'Aosta dove trovano 5 euro, decidono poi di aprire la regione Abruzzo contenente 3 mila euro.

Il prossimo pacco aperto è quello dell'Emilia romagna con dentro 100 euro che li porta a festeggiare, si continua però con la regione Campania scoprendo la cifra di 100 mila euro. Avvengono poi le presentazioni dove Mario dice di essere un operaio tessile mentre Antonio un artigiano marmista, poi si passa al lato familiare. Si ritorna a chiamare i pacchi e tocca alla Basilicata con dentro solo un euro, si passa poi alla regione Sicilia con la cifra di 11 mila euro, c'è poi da decidere tra Cambio ed Offerta. Quest'ultima viene scelta e la cifra è di 19 mila euro che viene rifiutata portando all'apertura del pacco della regione Liguria con dentro 500 euro. Il pacco successivo invece è il Friuli Venezia Giulia contenente il Brivido, così dovranno scegliere una busta e quella selezionata è Niente special. Il Trentino Alto Adige viene aperto e dentro c'è Tennis con il notaio, arriva poi la chiamata della Dottoressa che offre il Cambio, ma i due concorrenti rifiutano andando avanti con l'apertura dei pacchi.

Tocca così alla regione Umbria con 250 mila euro, poi è la volta della Sardegna che scopre Quella volta che e ciò fa si che arrivi il momento dei ricordi, dove Antonio racconta l'incontro con Papa Francesco. Poi un piccolo aneddoto anche da Mario prima di aprire i 50 mila euro del pacco del Veneto, si passa così all'offerta della Dottoressa, essa è di 12 mila euro per un solo tiro. I due concorrenti ci pensano un bel pò e poi rifiutano l'offerta decidendo di giocare per la Jella, così viene scelto il pacco della Lombardia da parte di Mario e dentro ci sono i 75 mila euro. Ciò porta alla vincita di 40 mila euro da dividere per due e possono festeggiare insieme questa vittoria, prima di chiudere la puntata però vengono aperti anche gli altri pacchi per la correttezza del gioco. Tocca alla regione Puglia con la dicitura Ping Pong con Flavio, poi la Toscana con i 50 centesimi ed il Piemonte con Senza veli. Alla fine il conduttore apre il pacco di Mario ed Antonio e dentro ci sono i 28 euro, testimoniando di aver fatto bene a giocare per la Jella. Non resta che decretare la fine della puntata con i saluti finali.

