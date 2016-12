ALESSANDRO BORGHESE - 4 RISTORANTI, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 DICEMBRE 2016: LO CHEF SU TWITTER PER COMMENTARE LA PUNTATA IN DIRETTA - Tra poco andrà in onda una nuova puntata di Alessandro Borghese - 4 ristoranti cook-show che porta il noto chef in quattro locali per assegnare un premio da cinquemila euro al ristoratore più meritevole. Il tutto arriva tramite i voti degli stessi interessati nei confronti dei loro colleghi più quelli dello stesso Borghese. Su Instagram poi Alessandro Borghese sottolinea che è pronto a seguire l'evento su Twitter insieme al pubblico. Scrive: "Ci vediamo su Twitter per il Live Tweet di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, non mancate. Per chi non ha Sky Uno hd e Twitter? Ma che aspettate. ahahahahahaha ;) #Chef #ChefonInstagram #ChefonTour #chefrock #chefrockstar #chefosical #cheflife #rock #rocknroll #stayrock #alessandroborghese #aleborghese #sk #skyuno #Ale4Ristoranti #Londra #London #Abnormal", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

ALESSANDRO BORGHESE - 4 RISTORANTI, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 DICEMBRE 2016: SFIDA A LONDRA - Alessandro Borghese torna puntale su Sky Uno dopo il Natale, oggi martedì 27 dicembre 2016, insieme ad una nuova puntata di 4 Ristoranti: l'appuntamento svelerà una delle novità della terza edizione del format, che vede gareggiare quattro diversi locali situati in una determinata area geografica. Se fino a questo momento ci si era 'fermati' all'interno dei confini nazionali, lo chef è pronto ora a volare ed atterrare a Londra, nella capitale del Regno Unito, con i suoi 5 aeroporti e 9 milioni di abitanti. Una città sempre viva e una delle più grandi metropoli al mondo, che ha accolto anche alcuni nostri compaesani, pronti ad aprire una loro attività legata all'ambito della ristorazione proprio sul suolo londinese. Alessandro Borghese andrà a fare visita ad ognuno dei quattro protagonisti, e - ad eccezione della tappa oltralpe - il meccanismo di 4 Ristoranti rimarrà invariato: ognuno degli sfidanti riceverà un punteggio da 0 a 10 per la location, il menù, il servizio e il prezzo, ma sarà solo lo chef a poter decretare il nome del vincitore finale: andiamo a scoprire chi gareggerà più tardi su Sky Uno.

ALESSANDRO BORGHESE - 4 RISTORANTI, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 DICEMBRE 2016: I LOCALI IN GARA - Saranno ancora 4 i locali in gara oggi, martedì 27 dicembre 2016, a Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: si parte con Il Macellaio RC, gestito da Roberto, una persona sicura e dinamica, che si propone di offrire ai suoi clienti un concetto decisamente molto originale, ma allo stesso tempo ben ancorato e saldo all'interno della tradizione nostrana. Si passerà poi a In Parma By Food Roots, guidato da Christian, che porta in tavola tutte le principali tradizioni parmensi. Andando avanti, ci sarà anche Gola, il locale di Aaron, che propone invece prodotti tipici e gastronomia della regione Puglia. Per concludere, Alessandro Borghese farà visita anche a Casa Sibilla, locale gestito da Paola, che serve e presenta l'Italia con piatti semplici, un servizio curato ma esternamente friendly. Chi sarà il vincitore della puntata di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti di questa sera?

