AMICI 2016/ Ed. 16, news: i ragazzi tornano tra i banchi di scuola, l'annuncio di Raffaella Prisco (oggi, 27 dicembre 2016)

AMICI 2016, ED. 2016 NEWS: I RAGAZZI TORNANO TRA I BANCHI, L’ANNUNCIO DELLA BALLERINA RAFFAELLA – Le vacanze per gli allievi della scuola di Amici 2016 sono già finite. Dopo il post di Alessio (leggete in basso) anche la ballerina Raffaella Prisco ha annunciato l’imminente ritorno della scuola più famosa d’Italia. “Siete pronti per rientrare nella scuola? #prontissima #vogliadiricominciare”, scrive la giovane allieva di Amici 2016 su Instagram postando una foto molto artistica di se stessa. Grintosa e con tanta voglia d’imparare, Raffaella è pronta a mettersi subito a lavoro non solo per migliorare e imparare sempre cose nuove ma tentare di conquistare anche un posto nel serale di Amici 2016. Nelle prossime settimane, infatti, i cantanti e i ballerini di Amici 16 cominceranno ad affrontare gli esami per cercare di convincere la commissione degli insegnanti ad affidargli una maglia del serale. Le vacanze, dunque, sono finite. A breve si comincerà a fare sul serio. Cliccate qui per vedere il post.

AMICI 2016, ED. 2016 NEWS: I RAGAZZI SONO TORNATI A ROMA? I ragazzi di Amici sono tornati nella scuola e lo hanno fatto in vista della prima messa in onda, quella che dal 2 gennaio prossimo prenderà il via proprio su Real Time. Proprio nei giorni scorsi, sullo stesso profilo ufficiale della trasmissione, la rete ha annunciato il ritorno in onda per i ragazzi della classe numero 16 del talent di Maria De Filippi che, invece, su Canale 5 dovrebbe tornare addirittura il 14 gennaio prossimo con una nuova sfida a squadre ad un passo dal serale in onda tra l'inverno e la primavera. Ad annunciare il ritorno a Roma sono stati gli stessi protagonisti e, in particolare, il giovane Alessio, pubblicando questa foto, non solo ha rivelato di essere nella Capitale ma ha scritto: ""hai preso la valigia piena di ricordi e se guardi bene dentro sono solo degli sbagli" #quandosorridiestaiconme #amici16". A quanto pare le vacanze per loro sono già finite e solo il prossimo fine settimana avranno modo di tornare a casa per il Capodanno prima di rituffarsi nel lavoro in vista della fase finale.

AMICI 2016, ED. 2016 NEWS: UN AUGURIO SPECIALE PER FEDERICA CARTA, FOTO – Tra le allieve più talentuose della scuola di Amici 2016 c’è sicuramente Federica Carta. Giovanissima e con una voca meravigliosa, Federica ha conquistato non solo i fans ma anche l’intera commissione degli insegnanti, sicura di avere davanti un grandissimo talento. Federica carta ha conquistato anche i fans di Chiara Grispo, la cantante della scorsa edizione di Amici al punto che sui social hanno scritto un augurio speciale a Federica. “Hi! So che non c'entra niente con Chiara, ma volevo augurare a questa piccola paper un buon percorso ad @amiciufficiale, perché ha una voce che mi rabbrividisce e che mi emoziona tantissimo... È la mia preferita di #amici16 e ha un talento pazzesco... Già mi immagino tra un po' che guardo il video ufficiale di "Attraversando gli Anni" sul tuo canale VEVO. Un bacio, continua così, grande Fede!”, si legge sui social. Federica, dunque, sarà all’altezza delle aspettative? Cliccate qui per vedere il post.

AMICI 16, ED.2016 NEWS: "I MISS YOU",UN MESSAGGIO DI MIKE BIRD INCURIOSISCE I FAN, FOTO (OGGI, 27 DICEMBRE) - Tempo di vacanze ad Amici 2016 e, in attesa delle prossime avventure, i ragazzi sono tutti impegnati a ritrovare la serenità nella quiete familiare. Ognuno di loro ha avuto la possibilità di riabbracciare i propri cari in attesa delle nuove lezioni di gennaio, ma senza mai dimenticare il canto e il ballo, discipline sulle quali è importante lavorare anche nel corso della lunga pausa televisiva. Il serale, infatti, è alle porte e in poche settimane i talenti sapranno chi fra loro avrà la possibilità di accedere alle fasi finali della sfida. Fra i ragazzi più talentosi di questa edizione c'è anche Mike Bird, un cantante che ha faticato a venir fuori e che ancora negli ultimi periodi ha cercato di dare il massimo per ritrovare la grinta che nasconde nel suo animo così profondo. Mike Bird, che in questo momento si trova in vacanza, ha condiviso uno scatto molto singolare con il quale ha voluto sottolineare di sentire la mancanza di qualcuno. Fra le immagini della foto, infatti, fanno la loro comparsa in modo più o meno disordinato le parole "I miss you tremendously". A chi è rivolto questo messaggio? Se volete cercare di svelare il mistero legato alla sua dedica, potete visualizzare il post cliccando qui.

AMICI 16, ED.2016 NEWS: GLI AUGURI DI FEDERICA E L'APPUNTAMENTO SULLA BILANCIA, FOTO (OGGI, 27 DICEMBRE) - Il Natale è passato da qualche ora, ma l'atmosfera di festa è ancora nell'aria: questo specialmente per gli allievi di Amici 16, che dopo la pausa natalizia si preparano a varcare nuovamente la soglia della scuola del talent per cercare di aggiudicarsi un posto al serale. In questi giorni, sui social network, in molti non hanno dimenticare di inviare i loro auguri 'virtuali' a tutti i fans che li stanno accompagnando e sostenendo in questo percorso: da Valentina a Shady, fino ad arrivare anche a Federica, che qualche giorno fa aveva dato appuntamento ai followers proprio a martedì 27 dicembre, scrivendo sul proprio account personale: "Uuuu... Dolce risveglio buona Vigilia di Natale a tutti! Dichiaro aperta la gara a chi mangerà di più... Ci vediamo sulla bilancia il 27! #paper #natalizia #linguaccia #conamore #buonavigiliaatutti". Il post della cantante ha raggiunto e superato in poche ore i 13mila like, raccogliendo l'attenzione dei fans e tanti auguri in risposta. Clicca qui per vedere il post di Federica Paper direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

AMICI 2016, ED. 16 NEWS: VERONICA PEPARINI, RICORDI E NOSTALGIA SULLE NOTE DI GEORGE MICHAEL, VIDEO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Manca ancora qualche settimana alla riapertura della scuola di Amici 2016, che riporterà tutti i talenti di questa edizione alle prese con le lezioni di canto e di ballo in attesa dell'avventura serale. I ragazzi, che in questo momento si trovano in vacanza per le festività, nei giorni scorsi hanno fatto sentire tutto il loro calore direttamente sui social network, dove hanno condiviso scatti e parole per augurare il meglio ai tanti fan che seguono le loro avventure nella scuola pomeridiana di Real Time. In attesa di scoprire quali sorprese riserveranno al loro pubblico, Veronica Peparini, nella giornata di ieri, ha condiviso sul suo profilo ufficiale un breve post per ricordare George Michael, morto improvvisamente il giorno di Natale per un'insufficienza cardiaca. "La mia adolescenza se ne va' una parte di crescita.....", ha scritto l'insegnante di ballo condividendo il video di Careless Whisper con un velo di nostalgia. Se volete visualizzare il suo post direttamente su Facebook, potete cliccare qui.

AMICI 2016, ED. 16 NEWS: RAFFAELLA PRISCO RICORDA QUANDO TUTTO È COMINCIATO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Ad Amici 2016 i giovani alunni della scuola stanno coltivando un sogno ma quel banco conquistato con tanta fatica, quello che dovranno tenersi stretto per arrivare alla meta del serale, è solo l’ultimo capitolo di tanto impegno investito in quella che è la loro passione. Che si tratti del ballo o del canto poco cambia, i concorrenti di Amici 16 ci mettono l’anima in quello che fanno e per molti di loro fare di questa passione un mestiere è il sogno che coltivano da quando erano bambini. Tra coloro che vivono così la loro arte c’è sicuramente Raffaella Prisco, una delle ballerine della scuola di Amici di Maria De Filippi. Anche in questi giorni di festa la giovane danzatrice non rinuncia ad allenarsi e nelle ultime ore ha voluto condividere con i fans una bella foto che la ritrae mentre si allena. La figura della Prisco è però solo una sagoma sfocata sullo sfondo che fa stretching mentre al centro della scena ci sono le scarpine da ballo, simbolo per eccellenza della danza: “Non smetto mai di pensare a quando tutto è cominciato…”. Un pensiero che emoziona Raffaella e anche tutti i suoi fans, come testimoniano i quasi 2mila like raccolti dal suo scatto in una manciata d’ore: clicca qui per vederlo.

