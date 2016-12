ANNA FONGARO/ La fashion designer riuscirà a conquistare il pubblico? (#Riccanza, puntata 27 dicembre 2016)

ANNA FONGARO, PROTAGONISTA DELLO SHOW TELEVISIVO DI MTV (#RICCANZA, PUNTATA 27 DICEMBRE 2016) - Su Instagram si presenta come entrapreneur e fashion designer, ma a #Riccanza su MTV è diventata un personaggio di culto in pochissimo tempo per il suo modo posato, quasi timido, di esprimere la sua opinione: stiamo parlando natualmente di Anna Fongaro, protagonista dello show della rete. Le è bastato ammettere di non saper guidare ma di possedere una Porsche Cayenne che prova ogni tanto nei vialetti di casa, per fare riconoscere la propria cifra stilistica. Tale marchio di fabbrica non ha nulla a che fare con la sua casa di moda portata avanti con l'amica Cristel, ma più con il suo modo di fare da rampolla borghese, tra sedute quasi quotidiane in SPA, il golf, i party eleganti, gli sci, la barca, lo shopping, e quant'altro le serva per rilassarsi. Nell'ultima puntata l'abbiamo lasciata insoddisfatta ad una festa di Damiani, la famosa maison di gioielli. Prima si è lamentata del trattamento al tavolo, perchè il maitre non le ha portato i fiori. Poi è rimasta infastidita dalle avance di un ragazzo che le ha chiesto di ballare.

ANNA FONGARO, PROTAGONISTA DELLO SHOW TELEVISIVO DI MTV: UNA RAGAZZA TROPPO VIZIATA? (#RICCANZA, PUNTATA 27 DICEMBRE 2016) - Anna Fongaro guida insieme all'amica Cristel una casa di moda, che sembra star attraversando un periodo decisamente florido. Carina sia nei modi che nell'aspetto, dà sempre un po' l'impressione di essere annoiata e di essere concentrata più su quello che avverrà dopo, che non su quello che sta vivendo nel presente. In questo atteggiamento sembra trasprire un po' della sua insoddisfazione: Anna esce solo con persone del suo rango e può contare sull'autista personale e sui camerieri che le portano ogni giorno la colazione a letto. Nonostante tutti questi agi, spesso sembra essere la noia lo stato d'animo prevalente. Persino alle terme, in un contesto di assoluto relax e tranquillità, tra massaggi, fanghi, saune, piscine riscaldate e tisane bollenti, le appare sulla faccia una smorfia melliflua nel momento in cui ridacchia sdraiata a bordo vasca con l'accappatoio bianco addosso. Il suo è un atteggiamento che non è riuscito a guadagnarsi troppe simpatie del pubblico, forse, dovrebbe imparare ad essere meno critica con chi ha meno sostanze di lei. Ci aspettiamo una maturazione maggiore del suo personaggio, perchè il ruolo di mera figurina di un presepio è già stato preso da Gian Maria, e lei dovrebbe ritagliarsi uno spazio più personale o, se non altro, capire quando passa il segno. Misurarsi, in un certo senso, per mettere in luce le sue qualità. Farid, anche se è ricco, ci riesce. Perchè lei no?

