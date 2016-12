Arma letale 3/ Su Rete 4 il film con Mel Gibson e Danny Glover, la scena dell’esplosione

ARMA LETALE 3, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Arma letale 3 è il film che andrà in onda su Rete 4 oggi, martedì 27 dicembre 2016, in seconda serata. Azione, poliziesco e commedia sono i generi che caratterizzano la pellicola, che è stata diretta da Richard Donner ed è basata su un soggetto curato da Jeffrey Boam. Tra le curiosità vi è sicuramente quella riguardante la scena iniziale; infatti all’inizio del film vi è una grossa esplosione di un edificio, causata dal mancato disinnesco di una bomba da parte di Riggs. Per poter girare questa scena venne filmata la demolizione di un edificio qualsiasi situato a Orlando, che tempo addietro era sede del municipio della città. Per poter simulare la denotazione della bomba sono stati inseriti una grande quantità di fusti contenenti detriti e esplosivo; alla fine dell’edificio rimarranno più di 13 mila tonnellate di macerie. Un’altra curiosità riguarda invece il proprietario del chiosco dove i due protagonisti principali si fermano prima della sparatoria dove verrà colpito a morte Darrill. Questa persona interpreta un altro personaggio nel film precedente della saga di Arma letale, ossia un poliziotto che durante la scena iniziale, quella del doppio inseguimento, fece una scommessa a favore di Martin Riggs e Rogger Murtaugh.

ARMA LETALE 3, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: IL CAST - Arma letale 3, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 27 dicembre alle ore 23.20. Una pellicola del 1992 appartenente al genere poliziesco, d’azione e anche commedia. La regia di questo film venne affidata a Richard Donner, mentre i personaggi e i soggetti vennero creati da Jeffry Boam e Shane Black. I personaggi principali, protagonisti del film vengono interpretati da Mel Gibson e Danny Glover, mentre l’antagonista principale, ossia Jack Travis, viene interpretato da Stuart Wilson. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

ARMA LETALE 3, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Per quanto concerne la trama si può dire che essa si concentra sulle imprese svolte dai due agenti della polizia della città di Los Angeles Martin Riggs e Rogger Murtaugh, per quest’ultimo è quasi giunto il momento di andare in pensione, concludendo la sua carriera nelle forze dell’ordine. In uno dei interventi da loro svolti si ritrovano coinvolti nel disinnesco di una bomba situata all’interno di un edificio. L’operazione andrà male e l’edificio esploderà, facendo degradare i due sergenti al grado di agente semplice, venendo spediti a dirigere il traffico. Dopo qualche tempo, durante le loro mansioni quotidiane, i protagonisti saranno testimoni di una tentata rapina ai danni di un furgone portavalori, eseguendo il loro dovere, Martin Riggs e Rogger Murtaugh partono all’inseguimento dei rapinatori per recuperare la refurtiva e arrestare i criminali. Ne verrà arrestato solamente uno, un certo Phelps, che verrà ucciso all’interno della stazione di polizia da un ex sergente delle forze dell’ordine di nome Jack Travis. Questo personaggio dopo aver abbandonato la polizia divenne capo di una grossa banda, la cui specialità era produrre proiettili capaci di oltrepassare i giubbotti antiproiettile. Dopo questo susseguirsi di eventi, i due protagonisti verranno reintegrati con il grado di sergenti, e per portare a compimento le indagini e assicurare alla giustizia Jack Travis verranno affiancati da una sergente dell’ufficio degli affari interni, dal nome Lorna Cole. Questo personaggio ha la particolarità di avere quasi le stesse abilità possedute da Riggs, e tale fatto farà nascere un po’ di dissapori, ma nonostante questo arriveranno a mettersi insieme. Il nuovo trio riusciranno nella impresa di assicurare il criminale alla giustizia, e dopo tutte queste imprese Roger prende la decisione di rimandare il suo pensionamento.

