Babe maialino coraggioso/ Su Italia 1 il film con James Cromwell: i riconoscimenti alla pellicola

BABE MAIALINO CORAGGIOSO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Babe maialino coraggioso è il film che andrà in onda su Italia 1 oggi, martedì 27 dicembre 2016, dalle 14.40 circa. Una pellicola di genere commedia e drammatico, che è stata affidata alla regia di Chris Noonan con il soggettoesteso da Dick King-Smith e la sceneggiatura realizzata dallo stesso regista con George Millerche. Gli effetti speciali del film sono realizzati con una tecnica mista, dove si alternano veri animali addestrati, controfigure meccaniche ed effetti in digitale, ad esempio per farli parlare. Per la parte di Babe sono stati utilizzati 30 diversi maialini ed era necessario sostituirli in continuazione perchè, durante le riprese, crescevano troppo in fretta. Babe è il nome con cui gli altri animali chiamano il maialino, mentre coniugi Hoggett lo chiamano semplicemente Pig (cioè maialino). Per i suoi effetti speciali Babe maialino coraggioso ha vinto anche un Oscar, nel 1996. Babe maialino coraggioso ha ricevuto moltissime nomination a premi molto prestigiosi, fra cui 6 Oscar (oltre a quello vinto per gli effetti speciali) e 4 premi BAFTA.

BABE MAIALINO CORAGGIOSO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Babe maialino coraggioso è il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 27 dicembre 2016 alle ore 14.40. Una pellicoal per ragazzi del 1995 che è stata diretta da Chris Noonan (Miss Potter, Police State) ed interpretato da James Cromwell (L.A. Confidential, Il miglio verde, Primo contatto) e Magda Szubanski (Babe va in città, le serie tv Fast Forward e Kat & Kim). Il film è tratto dall'omonimo libro di Dick King Smith, un ex allevatore di maiali che si è poi dato alla letteratura per ragazzi. I capitoli del film, presentati dai tre topolini, sono gli stessi in cui è diviso il libro. Fra le opere di King Smith ci sono anche Waterhorse: la leggenda degli abissi, a sua volta diventato un film diretto da Jay Russell di grande successo, e Fox Busters, da cui è stata tratta la serie a cartoni animati Galline alla riscossa. Nel 1998 è stato realizzato un seguito, Babe va in città, diretto da George Miller. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BABE MAIALINO CORAGGIOSO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il piccolo maialaino Babe viene tolto alla madre per essere usato come premio in una fiera di apese. A vincerlo sono il signor Hoggett (James Cromwell) e sua moglie (Magda Szubanski), che intende ingrassarlo per mangiarlo nel pranzo di Natale. Arrivato nella fattoria degli Hoggett Babe conosce gli altri animali, i cani da pastore Fly e Rex, la pecora Maa e l'anatra Ferdinand, che cercherà sempre di sfruttare l'ingenuità di Babe per i suoi fini. Babe viene adottato da Fly, che lo cresce insieme ai suoi cuccioli di cane. Babe comincia quindi, osservando la madre, ad imparare a guidare il gregge, fino a difenderlo da un branco di lupi. Il signor Hoggett se ne accorge, e decide di dare fiducia al piccolo maialino. Fly e Rex sono entrambi indisposti, e quando si presenta l'occasione di un concorso per cani da pastore, il signor Hoggett decide di iscrivere Babe.

br/>© Riproduzione Riservata.