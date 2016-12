Beautiful / Oggi, non va in onda. Anticipazioni americane, Ridge e Quinn tradimento in arrivo? (27 dicembre 2016)

BEAUTIFUL, CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI AMERICANE DELLA SOAP AGGIORNATE AL 28 DICEMBRE 2016

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 27 DICEMBRE: RIDGE E QUINN, IL TRADIMENTO E' PRONTO? - Nelle puntate americane di Beautiful è presente una coppia che molto presto potrebbe riservare la più incredibili delle sorprese. Si tratta di Quinn e Ridge che, dal giorno in cui lo stilista ha visto la matrigna senza veli, non hanno mai smesso di punzecchiarsi a vicenda. Negli ultimi giorni i due storici rivali si sono incontrati nella sauna della Forrester Creations, e hanno parlato in diverse occasioni di quanto accaduto, non rinunciando ad alcune irriverenti battutine. In perfetto stile trash, la Fuller ha persino attirato l'attenzione di Ridge con un comportamento di tipo 'Basic instict', tanto che Ridge ha faticato a trattenere un certo sguardo in cui ironia e approvazione si univano. Il desiderio dello stilista è dimostrare che la matrigna non è persona affidabile e che molto presto riuscirà a deludere il padre, facendogli capire che potrebbe tradirlo in qualsiasi momento. Ma siamo davvero certi che questa coppia non si spingerà oltre, arrivando ad un comportamento non lecito? Non dimentichiamo che Bill continua a ricordare a Brooke che Ridge la deluderà ancora, e chissà che tale fatto non arrivi prima del previsto...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI E NEWS: OGGI, 27 DICEMBRE 2016, LA SOAP NON VA IN ONDA - Anche quella di oggi sarà una giornata senza Beautiful. La soap americana è in pausa in Italia e lo sarà fino a dopo l'Epifania quando tornerà con le nuove puntata inedite. Per adesso il suo posto sarà occupato da Una Vita anche se le soap andranno in pausa venerdì prossimo per tornare nuovamente per l'appuntamento del sabato. Insomma un palinsesto un po' complicato per Mediaset e la sua rete ammiraglia ma l'unica cosa che sembra certa è che i colpi di scena e i triangoli non mancheranno nemmeno nelle nuove puntate visto che da poco i fan hanno scoperto della relazione tra Eric e Quinn: sebbene Forrester abbia espresso qualche insofferenza a tal proposito, affermando di volere troncare prima che le cose vadano troppo oltre, questa relazione proseguirà, persino più a lungo del previsto. Ma che ripercussioni avrà nella relazione di Steffy e Wyatt? La Forrester non ha fatto mistero sul fatto che la suocera dovrà restare lontana dalla sua famiglia e che il marito dovrà fare in modo che la gioielliera non commetta altri errori e manipolazioni. Ma cosa accadrà se alla fine il figlio di Bill non mantenesse questa promessa? Sarà additato come possibile colpevole del nuovo passo falso della madre? E' innegabile che gli Statt potrebbero faticare a superare questa nuova difficile prova!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 27 DICEMBRE: LIAM TIENE STEFFY SOTTO CONTROLLO - La bontà del Natale verrà definitivamente accantonata nella puntata americana di Beautiful di oggi. Dopo una serata trascorsa insieme all'insegna del divertimento e di un amore innegabile, gli Steam dovranno fare i conti con la decisione della Forrester di diventare il nuovo Amministratore Delegato della casa di moda. La prima riunione in azienda riguarderà le linee di marketing e in tale occasione saranno presenti in ufficio l'insostituibile Quinn, oltre che Wyatt e il suo nuovo braccio destro Nicole. Ma indovinate un po' chi sarà presente anche nell'allegra brigata? Qualcuno che proprio non potrà lasciare da sola la fidanzata, sospettando che la Fuller e Wyatt possano continuare quello che verrà da lui considerato un vero 'lavaggio del cervello'. Avrete sicuramente capito che si tratterà di Liam, in piedi dietro la sua fidanzata a subire i rimproveri del fratello e della sua viscida madre. Liam, infatti, non potrà che esprimere il suo disappunto riguardo alcune decisioni prese da Wyatt (l'addetto alle Pubbliche Relazioni della Forrester creations) ovvero sfruttare il suo legame ancora presente con Steffy. Non va dimenticato che lui e la nuova CEO sono ancora marito e moglie.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 27 DICEMBRE: LIAM E WYATT ALLO SCONTRO - La programmazione di Beautiful negli Stati Uniti prosegue regolarmente nel corso delle vacanze di Natale, durante le quali verrà concesso ampio spazio allo scontro tra Wyatt e Liam. I due fratelli, dopo la momentanea serenità in occasione della festa a villa Forrester, esprimeranno il loro diverso punto di vista riguardo il comportamento da tenere con Steffy. L'argomento del contendere sarà una dichiarazione fatta dal figlio di Quinn davanti alla stampa, quando non rispetterà la nuova relazione tra la Forrester e Liam. Al contrario, Wyatt non si farà nessuno scrupolo nel considerare Steffy ancora sua moglie anche davanti ai giornalisti. Tali parole non solo sorprenderanno Liam ma lo faranno anche arrabbiare, costringendolo a correre ai ripari. Sarà per questo che inviterà il fratello di smettere di creare problemi alla quasi ex moglie e all'uomo che lei ha scelto. Ma davvero Wyatt ascolterà queste richieste? O non si smentirà dimostrando di essere pronto nel suo ruolo di seconda scelta?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI E NEWS: SPAZIO A QUINN FULLER! (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Mentre negli Stati Uniti Beautiful non conosce pausa, diversa è la situazione in Italia dove la soap non andrà in onda per tutta la settimana, lasciando spazio alla telenovela Una vita. Dovremo dunque attendere qualche giorno più del previsto per assistere ai clamorosi sviluppi riguardo i nuovi intrighi di Quinn Fuller. Sarà bene, infatti, prepararsi ad un inizio 2017 all'insegna della perfida gioielliera che ne combinerà di tutti i colori, persino peggio di quanto aveva già architettato in passato rinchiudendo Liam a Topanga. L'oggetto dei suoi desideri, come abbiamo potuto già notare negli ultimi episodi, sarà Eric con il quale la Fuller darà vita ad una relazione clandestina. Ma fino a quando resterà tale questo segreto? Possiamo fin da subito segnalarvi che la famiglia Forrester sarà costretta a fare i conti molto presto con le nuove manipolazioni della madre di Wyatt e che una relazione incapperà in una grave crisi per causa sua. Avete già capito di chi stiamo parlando?

