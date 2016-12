Belen Rodriguez / News: foto, splendida e in perfetta forma dopo le abbuffate natalizie (oggi, 27 dicembre 2016)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: FOTO, SENSUALE E IN SPLENDIDA FORMA ANCHE IN MONTAGNA (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) – Passano gli anni ma Belen Rodriguez diventa sempre più bella. Con la maturità, il fascino della showgirl argentina non cala e i fans sono letteralmente pazzi della mamma di Santiago. In montagna dove si sta godendo una bellissima vacanza con i genitori, il fratello Jeremias, la sorella Cecilia, il figlio Santiago e, forse, anche con il fidanzato Andrea Iannone, Belen si è concessa un piccolo giro nei negozi della città che ospita il clan Rodriguez. Dopo aver giocato con Santiago, Belen ha deciso di coccolarsi un po’ e sui social sfoggia il suo ultimo outfit. Nella foto in questione, la Rodriguez sfoggia una tuta nera, un giacchino giallo e un cappello per difendersi dal freddo. La scelta della Rodriguez ha conquistato i fans che promuovono il look della showgirl a pieni voti. “Sei sempre perfetta”, “sei una bellezza unica sia estetica che dell’anima; poche persone capiscono la tua sensibilità. Tutti si soffermano sulla tua apparenza”, “Meravigliosa”, “Sei troppo bella” vorrei mandare un saluto alla signora dietro di te....comprendo il suo sconforto dinanzi a tanta bellezza CORAGGIO SIGNORA!!!”, scrivono i fans. Cliccate qui per vedere il post.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: ANDREA IANNONE SI UNISCE ALLE VACANZE DEI RODRIGUEZ, VIDEO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Ed eccoci qua con la prova schiacciante che Andrea Iannone non solo ha passato il Natale a mettere mi piace alle foto di Belen Rodriguez e della sua famiglia, ma ha vissuto in modo attivo queste vacanze in montagna. Non c'è una foto o un selfie che provi direttamente la presenza del centauro insieme alla famiglia di Belen Rodriguez ma sono bastati due video per mettere insieme i pezzi. Uno di questi è apparso sul profilo Instagram di Andrea Iannone (potete vederlo cliccando qui) impegnato in una partita a biliardo in una soffitta non proprio tipica delle case in centro a Milano. Il dubbio è lecito ma non se anche Jeremias Rodriguez riesce a postare lo stesso video da un'altra prospettiva mostrando una partita a biliardo nella stessa location del suo amato, neo, cognato (qui il piccolo video). A quanto pare la famiglia ha portato con sè il centauro e non solo hanno condiviso le vacanze ma anche lo stesso tetto. Ne saranno felici tutti quei fan che speravano in un riavvicinamento della showgirl e del suo ex marito. JEREMIAS E CECILIA SI GODONO LA VACANZA IN MONTAGNA – Belen Rodriguez non lascia mai Milano senza la sua famiglia al gran completo. Dopo aver festeggiato il Natale, il clan Rodriguez continua a godersi il soggiorno in montagna dove, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbe anche salutare il 2016 e accogliere il 2017. Una famiglia molto unita quella di Belen che, dopo aver ottenuto il successo e le disponibilità economiche necessarie, ha fatto trasferire in Italia anche i genitori e il fratello Jeremias. Quest’ultimo è uno dei più attivi sui social. Dopo aver pubblicato una foto della sorella Cecilia ancora a letto, ha condiviso con i followers due scatti della splendida vacanza sulle cime delle Alpi che si sta godendo insieme alla sua famiglia. Per Belen e il suo clan, dunque, la fine dell’anno sarà davvero speciale. Cliccate qui per vedere il post.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: SANTIAGO, MAESTRO DI VITA DELLA SHOWGIRL ARGENTINA – Continuano le vacanze di Natale di Belen Rodriguez. La showgirl argentina si sta godendo l’atmosfera natalizia insieme a tutta la sua famiglia e, soprattutto, insieme al figlio Santiago che regala, ogni giorno, tanta felicità a Belen. Libera da impegni professionali, la Rodriguez sta trascorrendo le sue giornate in compagnia del suo bambino, giocando con lui e dedicandogli tutto l’amore che ha nel cuore. “Mentre cerchiamo di insegnare ai nostri figli tutto sulla vita, i nostri figli ci insegnano che la vita è tutto”, scrive la showgirl condividendo sui social una foto in cui si diletta a suonare il piccolo pianoforte ricevuto da Santiago il giorno di Natale. Quello che prova Belen per il suo bambino, come quello che provano tutte le mamme per i propri figli, è una more forte e importante. Santiago, dunque, è, al momento, la prima, vera ragione di vita. “Io mi chiedo come fanno a pensare tante cattiverie su Belen!!!! E’ una mamma dolcissima, ha solo un difetto è troppo bella e la gente è invidiosa”, “Bravissima Belen, dietro il fisico invidiabile c'è molto di più, una mamma amorevole, una donna con dei sentimenti, una bambina con dei sogni”, “Oltre che bella fuori lo è anche tanto dentro semplicemente si vede come se fare bene il suo mestiere di Mamma”, scrivono i fans. Cliccate qui per vedere il post.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL SI LASCIA AVVOLGERE DAL CALORE DI UN CAMINO, È DA SOLA? VIDEO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Belen Rodriguez ha passato il Natale circondata dall'affetto di suoi cari, lo dimostrano le tante immagini condivise sul suo profilo ufficiale negli ultimi giorni. Non è sfuggita a molti, però, l'assenza di Andrea Iannone, il pilota di Moto Gp con il quale la showgirl da qualche mese ha una relazione. La storia, nata da poco, a quanto pare potrebbe aver già accusato un primo momento di crisi a causa delle recenti interviste lasciate da Belen e dal suo ex Stefano De Martino. Non è un mistero, infatti, che da parte del ballerino i sentimenti non si siano del tutto spenti, ma anche la showgirl non riesce a nascondere un velo di nostalgia quando ricorda i giorni passati assieme alla sua famiglia. Questa storia, di conseguenza, ha ancora molto da raccontare ai tanti fan che ogni giorno sperano in un ritorno di fiamma. Per il momento, le uniche fiamme che "accarezzano" Belen Rodriguez sono quelle del suo camino, condivise poche ore fa in un breve video. "Acaricia mi ensueño", scrive la showgirl. Se volete visualizzare il post direttamente su Instagram potete cliccare qui.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: L’AMORE DI NONNO GUSTAVO PER SANTIAGO, FOTO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Belen Rodriguez ha ampiamente documentato il suo Natale su Facebook con foto e video. Il grande protagonista non poteva che essere Santiago, che alla sua tenera età vive questa festa in modo speciale. Il piccolo si è fatto coccolare dalla madre e ha addirittura incontrato Babbo Natale, posando con lui per una bella foto ricordo con la mamma e gli zii. Nessuna traccia invece all’orizzonte nelle foto pubblicate dalla showgirl argentina del padre del bimbo, Stefano De Martino, e nemmeno dell’attuale compagno di Belen, il pilota di MotoGP Andrea Iannone. Insieme a Belen e i suoi fratelli c’erano anche i nonni di Santiago, Gustavo e Veronica, che spesso e volentieri si prendono cura del piccolino quando Belen deve lavorare e non tocca a Stefano tenerlo. Proprio dedicata a loro e in particolare a nonno Gustavo è la foto postata ieri sera dalla showgirl sul suo profilo. Lo scatto ci mostra infatti il padre di Belen sulla neve insieme a Santiago mentre lo aiuta probabilmente a mettere gli sci: “Perché l'amore è amore @gustavogrodriguez”. Le dolci parole di Belen e la tenera foto da lei pubblicata hanno colpito al cuore i fans, conquistando oltre 1700 like in una manciata di minuti: clicca qui per vedere il post.

