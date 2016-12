CADUTA LIBERA, DEMETRIO PORTA A CASA 73MILA EURO: I COMMENTI DEL WEB (oggi, 27 dicembre 2016) - Demetrio si conferma campione a Caduta Libera e porta a casa il montepremi di 73mila euro in una puntata piena di emozioni. Il pubblico impazzisce per le gesta del simpatico campione sempre molto ben educato ed esplode sul web con tantissimi commenti nei suoi confronti. Eccone alcuni dei più simpatici: "Sono sempre troppo contenta quando qualcuno vince a Caduta Libera", "Davvero una grande vittoria", "Sicuramente una serata da ricordare per Demetrio". C'è però qualcuno che si lamenta per le tante domande che sono arrivate sulla letteratura e che per alcuni erano da considerare anche un po' troppo facili. Staremo a vedere cosa accadrà nella puntata di domani e chi riuscirà a far tornare a casa il campione Demetrio. Clicca qui per tutti i tweet e i commenti da parte dei follower.

CADUTA LIBERA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 27 dicembre 2016) - L'edizione di Caduta libera prosegue anche nella giornata di oggi, martedì 27 dicembre 2016 insieme a Gerry Scotti. Prima di scoprire le nuoce sfide, vediamo il riassunto della puntata precedente. Demetrio è il nuovo campione, la sua prima sfidante è Gisella, la concorrente numero 4, una direttrice di un ufficio postale. Come capita per molti sfidanti, anche la donna finisce nella botola ed il campione sceglie il piede nero dove trova 5 mila euro, poi passa allo sfidante numero 3 che risponde al nome di Emanuele. La sua professione è l'operaio e dopo tali informazioni si passa alla sfida, ma dopo diverse domande anche per lui la sorte gli riserva la sconfitta, che porta Demetrio a scegliere il piede nero dove scopre altri 20 mila euro. La sfidante numero 8, Federica, un'impiegata che prova a battere il campione ma nonostante la bravura deve arrendersi anche lei, Demetrio continua a scegliere il piede nero e ciò gli porta a raddoppiare il suo montepremi salendo così a 50 mila euro. Tocca scegliere un uomo e si tratta del numero 9 Filippo, un trentenne che lavora in un'azienda di sviluppo oggetti elettronici, anche lui però conosce l'apertura della botola che lo porterà giù.

Il campione arricchisce così il suo budget aprendo il piede bianco, altri 15 mila euro per lui, si passa così a sfidare Noemi, la numero 6, una donna di Napoli che svolge la professione di consulente. La sua gara dura poco e dal piede nero il campione vince altri 15 mila euro toccando così la cifra di 80 mila euro per il suo budget. Francesco è lo sfidante numero 5 che studia ingegneria informatica, niente però sembra fermare la corsa di Demetrio che battendolo apre il piede nero e può assistere al dimezzare del suo montepremi scendendo così a 40 mila euro. Dovrà ora scegliere una donna e tocca così alla numero 2, il suo nome è Teresa, una concorrente nuova che è un'assegnista di ricerca che proviene da Trapani ma vive a Milano.

Un'altra sconfitta di una sfidante, nonostante la vita persa nella sfida, porta il campione a continuare la sua corsa e aprendo il piede nero trova una vita che gli serve a recuperare quella persa. Il numero 1, Alessandro, un impiegato di banca di Cesena che proverà l'arduo compito di togliere il posto di campione a Demetrio, ma sfortunatamente non riesce e cade nella solita botola. Il piede scelto stavolta è bianco ed all'interno ci sono altri 15 mila euro, arrivando così a 55 mila euro, gli resta da sfidare la numero 10, ovvero Tiziana, una casalinga. Il campione perde due vite ma riesce comunque a vincere e avere la possibilità di scegliere un piede, stavolta tocca al nero che gli aumenta il budget di 5 mila euro. Con 60 mila euro andrà così a giocare per l'ultimo gioco denominato 10 passi, in tre minuti dovrà tentare l'impresa. Dopo il primo giro di domande, resta con 3 risposte da dare, ad un minuto dalla fine poi gliene manca solo una ma non riesce a rispondere.

