CRISTEL ISABEL MARCON/ Tra lusso e amicizia insieme ad Anna: in cosa sarà impegnata stasera? (#Riccanza, puntata 27 dicembre 2016)

CRISTEL ISABEL MARCON, PROTAGONISTA DELLO SHOW TELEVISIVO DI MTV (#RICCANZA, PUNTATA 27 DICEMBRE 2016) - Cristel Isabel Marcon è una delle protagoniste del programma Riccanza, una bella ragazza venticinquenne dai capelli biondi che fa coppia fissa con Anna Fongaro, un'altra "super ricca" veneta di cui è molto amica da lunghi anni. Oltre ad essere socie in ambito lavorativo, Cristel Isabel e Anna hanno infatti fondato una linea di moda, le due giovani venete trascorrono tantissimo tempo insieme, e fino ad oggi Riccanza le ha riprese in tanti momenti di svago e di relax. Cristel Isabel e Anna, come è facile immaginare, non badano a spese e si concedono tantissimi lussi: sempre eleganti e impeccabili, le due ragazze amano trascorrere i pomeriggi giocando a golf o in spa, regalandosi massaggi e altri trattamenti, allo stesso tempo hanno una vita notturna piuttosto attiva, la quale si svolge rigorosamente in location molto esclusive. Nella presentazione iniziale Cristel Isabel sfoggia parte della sua splendida casa, un vero castello, e nella sua camera da letto campeggiano abiti e accessori dei migliori marchi; sia Cristel Isabel che la sua "collega" Anna, inoltre, affermano di farsi portare sempre la colazione a letto. Uno dei momenti più simpatici in cui sono state riprese le due giovani venete è quello in cui Cristel Isabel cerca di aiutare l'amica Anna ad imparare a guidare nel suo giardino di casa. Anche in questo caso, ovviamente, lo scenario è decisamente opulento: Cristel Isabel dispone di un grande e curatissimo giardino, e soprattutto l'auto con cui cerca di insegnare a guidare all'amica è un Porsche Cayenne. In un'altra puntata Cristel Isabel ha guidato anche un'altra auto da sogno, ovvero una Ferrari di colore scuro, e ha sottolineato di avere a disposizione anche un autista privato. In occasione di una cena organizzata a casa della sua amica Anna, inoltre, Cristel Isabel non si è presentata a mani vuote, andando ad acquistare un prestigioso champagne.



CRISTEL ISABEL MARCON, PROTAGONISTA DELLO SHOW TELEVISIVO DI MTV: LA SUA AMICIZIA CON ANNA FONGARO (#RICCANZA, PUNTATA 27 DICEMBRE 2016) - Come tutti i concorrenti di #Riccanza anche Cristel Isabel ha subito delle critiche, d'altronde è inevitabile in un programma di questo tipo: dinanzi ad una simile ostentazione di ricchezza, infatti, molti spettatori rimangono piuttosto stizziti, altri considerano tutto questo una mancanza di rispetto nei confronti delle tante famiglie italiane che faticano ad arrivare a fine mese. Al di là di queste reazioni, le quali erano comunque più che prevedibili all'inizio del programma, la coppia di amiche formata da Cristel Isabel Marcon e da Anna Fongaro è probabilmente una delle più interessanti sul piano mediatico. Nel suo modo di porsi all'interno del programma, Cristel Isabel sembra essere ben consapevole dell'immagine che si sta dando, e l'impressione è che ami giocarci un po', ma senza eccessi. Difficile capire se la giovane ragazza stia accentuando i suoi modi di fare da ragazza un po' snob, o se quanto si sta vedendo in TV corrisponda in modo esatto alla realtà, quel che è certo è che Cristel Isabel vive nel lusso più sfrenato e, proprio come Anna, può avere tutto ciò che desidera. L'aspetto più positivo della coppia di amiche formata da Cristel Isabel e Anna, tuttavia, è rappresentato dal fatto che in tanti momenti sembrano essere spontanee: le due giovani venete non si ritroveranno mai a dover risparmiare nella loro vita, questo è evidente, ma in tanti momenti della trasmissione sembrano essere piuttosto semplici nelle loro confidenze, segno evidente del fatto che l'amicizia è reale. Quali sorprese ci riserveranno stasera?

