CROWDED / Anticipazioni del 27 dicembre 2016: il nuovo lavoro di Shea

CROWDED, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 27 dicembre 2016, Joi trasmetterà due nuovi episodi della sit-com Crowded, in prima Tv assoluta. Saranno il nono ed il decimo, dal titolo "La pillola della felicità" e "I soldi non comprano i sogni". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Mike (Patrick Warburton) e Martina (Carrie Preston) decidono di partecipare ad una terapia di coppia riguardo alla situazione che stanno vivendo due sue pazienti, madre e figlia. Tempo prima, Stella (Mia Serafino) irrompe nella seduta di Sandy (Betty White) e Gwen (Jane Leeves) ed a questo si aggiunge il raffredore di Mike. La figlia vuole infatti una mano per una parte che le hanno chiesto di fare, in cui deve fare altri tipi di accento. Al suo ritorno, scopre però che Sandy si sta occupando del marito. Stella decide di coinvolgere invece Gwen nel suo progetto lavorativo, offrendosi in cambio di aiutarla per ottenere un appuntamento. Intanto, Shea (Miranda Cosgrove) inizia il suo primo giorno di lavoro come stagista e conosce Nate (Sterling Knight), per il quale prova una forte attrazione. Sandy non dà cenno di voler uscire dalla casa di Martina, dato che per la prima volta si può sentire utile, ma la terapeuta fa capire alla figlia che proprio grazie alle critiche della madre adesso è una persona migliore. Martina rivela quindi al terapeuta che si trovano lì perché Mike non vuole chiamare la madre naturale. Nel frattempo, Shea stabilisce che non vuole una relazione con Nate, ma il ragazzo la bacia e cambia idea. Martina è dispiaciuta perché la donna non ha risposto alla chiamata del figlio ed accetta il consiglio di Stella di rintracciare la madre di Mike. Chiede ad Alice (Carlease Burke) di non dire nulla a Bob (Stacy Keach), mentre Martin e Bob si ritrovano in diretta a causa dello svenimento di Guy (Dwayne Standridge), a causa del troppo alcool. Raccogliendo diversi indizi, la famiglia risale finalmente ad un appartamento e con grande gioia di Alice, scoprono che Linda (Carol Kane) è una gattara. La donna afferma di essere troppo emozionata per poter incontrare Mike e Stella si offre di aiutarla a sistemare il trucco per farla sentire più sicura. Linda si rivela tuttavia un'approfittatrice, che scatena alla fina una lite fra Mike e Bob, per via della telefonata del figlio alla madre. A causa delle loro tensioni, la coppia volante non riesce a proseguire a raccogliere gli ascolti di successo. I due finiscono per piangere in diretta e vengono licenziati a causa del pubblico maschile più macho. Mike realizza infine di non dover per forza contattare la madre, dato che tanti anni prima ha deciso di abbandonarlo.

CROWDED, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 27 DICEMBRE 2016, EPISODIO 9 "LA PILLOLA DELLA FELICITA'" - Stella e Shea decidono di trovare un lavoro per aiutare le spese familiari e dare ai genitori un affitto. La prima inizia a mostrare il proprio corpo su internet a pagamento, mentre la seconda lavora per una catena di fast food. Durante un volo con alcuni clienti, Mike scopre che tipo di lavoro fa Stella e va in crisi. Martina cerca di capire come gestire la situazione con il marito, ancora troppo sconvolto dalla scoperta. EPISODIO 10 "I SOLDI NON COMPRANO I SOGNI" - Shea ottiene un nuovo lavoro ed è elettrizzata, ma anche molto nervosa, mentre Stella ha appena iniziato a curare il suo nuovo canale Youtube. Poco dopo, cadono dalla sua borsetta alcune pillole di ansiolitico e viagra. Il primo tipo viene preso da Shea, di nascosto del padre, mentre Mark prende il secondo, dopo aver esitato qualche secondo di fronte al cestino della spazzatura. Dopo averne provati gli effetti con la moglie, Mike decide di frugare in camera della figlia alla ricerca di un'altra pastiglia. Poco dopo, Shea entra nella stanza, alla ricerca di uno degli ansiolitici di Stella, che a quel punto sorprende tutta la famiglia nella sua stanza.

