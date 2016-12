CARRIE FISHER È MORTA/ Addio alla Principessa Leila: il ricordo di Chad Lowe (Oggi, 27 dicembre 2016)

CARRIE FISHER E' MORTA, ADDIO ALLA PRINCIPESSA LEILA DI STAR WARS: IL RICORDO DI CHAD LOWE (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Si sono stretti tutti intorno alla famiglia di Carrie Fisher indimenticabile Principessa Leila di Star Wars che ha perso la vita dopo l'infarto di alcuni giorni fa. Sono stati tantissimi i messaggi da parte di fan e colleghi sui social network e da poco ha voluto fare i suoi saluti anche Chad Lowe. Ecco le sue parole: "Thoughts & prayers to Carrie Fisher's family and countless friends especially ikimlowe who had a very special relationship with Carrie", "Pensieri e preghiere alla famiglia e agli innumerevoli amici di Carrie Fisher e soprattutto a Kim Lowe che ha avuto un rapporto speciale con lei", clicca qui per le condoglianze di Chad Lowe. Questo è un attore classe 1968 di Dayton che ha esordito nel 1991 nella serie televisiva Una famiglia come tante. Lo abbiamo visto al cinema anche in film come Unfaithful - L'amore infedele.

CARRIE FISHER E' MORTA, LA PRINCIPESSA LEILA DI STAR WARS HA PERSO LA SUA ULTIMA BATTAGLIA (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Un 2016 che ci ha portato via tanto e che a pochi giorni dalla fine ci ha strappato anche l'amata Carrie Fisher alias la Principessa Leila di Star Wars. Abbiamo temuto per giorni che quell'infarto avuto ad alta quota nei giorni scorsi avrebbe avuto conseguenze disastrose, e alla fine è stato così. Carrie Fisher, l'attrice e scrittrice meglio conosciuta per il suo ruolo iconico, è morta martedì 27 dicembre dopo aver subito un attacco di cuore mentre era a bordo di un volo che da Londra la stava portando a Los Angeles. L'attrice aveva 60 anni e si è spenta proprio nell'ospedale che la stava ospitando dal momento in cui si è sentita male 15 minuti prima dell'atterraggio nella città degli Angeli. A dare la devastante notizia alla stampa è stato proprio il portavoce dell'attrice, Simon Halls, che a The Hollywood Reporter ha confermato: "E 'con una tristezza profonda che Billie Lourd conferma che la sua amata madre Carrie Fisher è deceduto alle 8:55 di questa mattina. E' stata amata dal mondo intero e ci mancherà profondamente".

CARRIE FISHER E' MORTA, L'ATTRICE CRESCIUTA A LATTE E SPETTACOLO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Figlia dell'attrice Debbie Reynolds e del cantante Eddie Fisher, Carrie Fisher è cresciuto nel dorato mondo dello spettacolo tanto che lascia presto la scuola per dedicarsi proprio alla recitazione. Cresciuta a Beverly Hills, all'età di 15 anni si fa notare con la madre nel musical di Broadway Irene ma solo 4 anni dopo è riuscita ad arrivare al cinema con Columbia Shampoo (1975) ma solo la trilogia di Star Wars l'ha portata alla ribalta proprio nel ruolo dell'amata Principessa Leila tornando a vestirne i panni anche nel sequel si Star Wars, Il risveglio della forza, e avrebbe dovuto prendere parte anche al seguito in lavorazione il prossimo anno secondo gli ultimi rumors ma così non sarà. Un infarto ha stroncato la vita dell'attrice e i fan non possono far altro che unirsi e piangere al grido di #principessaleila già in tendenza su Twitter. Cosa ne sarà adesso del suo personaggio? Avremo modo e luogo per parlarne, adesso non possiamo far altro che dirle addio.

br/>© Riproduzione Riservata.