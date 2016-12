EMPIRE 3 / Anticipazioni puntata 27 dicembre 2016: Andre sfiderà il padre! (midseason finale)

EMPIRE 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 27 dicembre 2016, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Empire 3, in prima Tv assoluta. La puntata che andrà in onda è la nona, dal titolo "A Furnace for Your Foe". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la madre di Angelo (Taye Diggs) dimostra di essere entusiasta di Jamal (Jussie Smollett), tanto da volergli affidare una canzone per la campagna elettorale del figlio. Cookie (Taraji P. Henson) cerca di frenare la donna, ma Jamal si dichiara pronto per ritornare sul palco. Nel frattempo, Andre (Trai Byers) continua ad avere delle visioni su Rhonda (Kaitlin Doubleday) ed ha uno scatto di nervi all'arrivo di Nessa (Sierra Aylina McClain), a cui rivela poi di essere alla ricera di un finanziamento per l'Empire. Thirsty (Andre Royo) informa invece Lucious (Terrence Howard) di non aver trovato alcuna informazione su Tariq (Morocco Omari) che possano usare a loro vantaggio, ma il produttore è convinto che il fratellastro abbia un punto debole. Intanto, Cookie ha alcune difficoltà con Helen von Wyeth (Gina Gershon), una stilista collegata con la famiglia di Angelo e che vuole Tiana (Serayah) in perfetta forma per la sera della sfilata. Nessa richiede invece ad Andre di premere perché anche lei faccia parte dell'evento, riuscendo nel suo obbiettivo. Durante una cena con la madre, Lucious scopre che la madre è entrata di nuovo di nascosto nella camera di Anika (Grace Gealey), mentre Tariq ascolta di nascosto la conversazione. Capisce inoltre di poter portare dalla loro parte la madre. Nessa invece crea un piccolo incidente di proposito, danneggiando l'abito con cui Tiana avrebbe dovuto sfilare. Per aiutare Jamal a destreggiarsi sul palco, Phillip (Juan Antonio) lo introduce ad alcune sessioni di realtà virtuale grazie a cui immaginare di vivere la sera del concerto. Il cantante viene però interrotto dall'arrivo del padre, che gli ricorda come tutta la sua vita ed il suo futuro professionale dipendano dalle sue prossime mosse. Il dispositivo rimane collegato mentre parla con Lucious e Phillip nota che i parametri sono arrivati alle stelle solo all'arrivo del padre. Questo vuol dire che è lui a scatenare il disturbo nel figlio, ma Jamal non è disposto ad accettarlo. Leah inizia quindi ad incontrare di nascosto Tariq con la scusa di visite mediche inesistenti, accettando poi di entrare nell'ufficio del figlio. Riferisce poi tutto a Lucious, dato che si tratta in realtà della sua talpa, istruita in precedenza. Durante un confronto con i figli, Jamal accusa apertamente il padre di essere la rovina della famiglia e di aver sempre fatto di tutto per ostacolare la vita dei figli. Lucious rivela invece di aver fatto tutto per proteggere Cookie e che la morte di Frank Gathers (Tyrone Ward) è collegata in realtà a lei.

EMPIRE 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 27 DICEMBRE 2016, EPISODIO 9 "A FURNACE FOR YOUR FOE" - Il nono episodio di Empire 3 segnerà la fine della prima parte della stagione. La serie Tv ritornerà infatti a marzo sull'emittente madre americana, dopo una pausa lunga di tre mesi. La puntata di questa sera ruoterà tutta attorno al concerto organizzato per la campagna di Angelo, reso possibile grazie alla determinazione di Cookie, che cercherà di dare la giusta risonanza all'evento. Non potrà quindi che essere presente buona parte dello staff dell'Empire, Hakeem e Tiana in particolare, che si esibiranno in un duetto in onore dei vecchi tempi. Dopo l'ultimo confronto con il padre, Jamal sembra inoltre pronto a ritornare sul palco. Intanto, l'Empire subisce un tracollo degli incassi a causa di Tariq, che deciderà di stringere ancora di più la stretta attorno al collo di Lucious. Continua intanto la rimonta di Andre, relegato ad un ruolo secondario durante le prime due stagioni dello show e finalmente emerso con una sua sottotraccia tutta sua. Anche in questo caso, il primogenito dei Lyon ha in serbo un'ulteriore sorpresa: sfiderà Lucious in persona.

