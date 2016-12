Eva contro Eva/ Su La7 il film con Bette Davis e George Sanders, i riconoscimenti alla pellicola

EVA CONTRO EVA, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Eva contro Eva è il film che andrà in onda oggi, martedì 27 dicembre 2016, in seconda serata. La pellicola drammatica è stata affidata alla regia di Joseph L. Mankiewicz e Gaston Glass (assistente regista) con il soggetto tratto dal romanzo di Mary Orr e la sceneggiatura curata dallo stesso regista. La pellicola in bianco e nero è stata acclamata dalla critica, è stata nominata a ben 14 premi Oscar, un vero record ma solo fino al 1997 quando è uscito Titanic vincendo 6 premi tra cui quello al Miglior film. Fino ad oggi Eva contro Eva resta l'unico film che ha ricevuto quattro nomination all'Oscar per le interpretazioni femminili, l'Oscar alla Migliore attrice, a Holm e Ritter per Migliori attrici non protagonista. È stato uno dei primi 50 film ad essere selezionato per la conservazione al national Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti nel 1990.

EVA CONTRO EVA, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: IL CAST - Eva contro Eva, il film in onda su La7 oggi, martedì 27 dicembre 2016 alle ore 23.30. Una delle pellicole più iconiche della stella di Hollywood Bette Davis, Eva contro Eva. Il film è uscito nel 1950, la regia è stata affidata a Joseph L. Mankiewicz, che portato sul grande schermo un romanzo di Mary Orr uscito nel 1942. Gli attori principali che hanno fatto parte del cast sono Bette Davis, George Sanders Celeste Holm, Anne Bexter, Hugh Marlowe, Gary Merrill, Thelma Ritter e Gregory Ratoff. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

EVA CONTRO EVA, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La pellicola è di genere drammatico e racconta del dualismo tra due donne, la giovane sprovveduta Eva e la stella del teatro Margo Channing. Eva Harrington è la classica ragazza di provincia con il sogno nel cassetto di calcare i più prestigiosi teatri di New York. Una sera con i pochi soldi che ha a disposizione assiste allo spettacolo teatrale di Margo Channing, la più importante attrice di Broadway e con uno stratagemma riesce ad entrare nel dietro le quinte, arrivando fino al camerino della donna. La giovane elogia la straordinaria interpretazione di quella che considera il suo modello di vita e ottiene così un lavoro come segretaria tuttofare. Eva riesce a farsi ben volere da tutti, in particolare da Margo e dai suoi amici, affascinati dai suoi modi ingenui e sempliciotti. Quella di Eva, però, è solo una maschera, la ragazza ha fin dall'inizio un chiaro piano per arrivare al successo. Senza dare molto agio a fraintendimenti, inizia a circuire Bill Sampson, il regista della pièce teatrale ma l'uomo non sembra cedere alle sue avances e resta fedele a Margo. La ragazza punta ad un'altra preda, il critico Addison DeWitt, grazie al quale scavalca Margo nel ruolo da protagonista in una nuova rappresentazione. Spinti dalle lodi entusiastiche di DeWitt, che elogia il talento di Eva e critica il risentimento di Margo, tutti iniziano a vedere la ragazza come la nuova stella di Broadway. Margo Channing, stanca di lottare per una vita che non le appartiene più decide di abbandonare per sempre le luci dei riflettori e ritirarsi a vita privata. A grande sorpresa al suo fianco arriva Bill, che non ha mai smesso di amarla. Una sera di ritorno a casa da una serata di gala, nella quale ha vinto l'ennesimo premio per la sua carriera di attrice, Eva conosce la giovane Phoebe. La giovane è una sua grande fan e la considera un mito. L'incontro sembra in qualche modo inquietare Eva, perché le ricorda fin troppo bene gli inizi della sua carriera. La sua sensazione non si discosta troppo dal reale, Phoebe viene presa sotto l'ala protettrice di Addison DeWitt, che ben presto si è stufato di Eva e vuole riservarle la stessa sorte che anni prima è toccata a Margo Channing.

