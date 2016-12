Federica Pellegrini e Filippo Magnini / Crisi scongiurata? La nuotatrice pronta a partire per Capodanno. Foto (oggi, 27 dicembre 2016)

FEDERICA PELLEGRINI E FILIPPO MAGNINI, LA NUOTATRICE PRONTA A PARTIRE PER CAPODANNO. FOTO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Si è parlato molto dei problemi tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini in questi giorni di festa. I due sembrano essersi riavvicinati, fotografati durante una cena insieme dal settimanale Chi. Inoltre non si sa bene se insieme a Magnini ma la Pellegrini sta per partire, pronta per passare fuori il suo Capodanno. Lo mostra sulla sua pagina di Instagram dove pubblica la foto di un trolley con la sua borsa e un cappello di paglia all'aeroporto. Leggiamo nel commento: "Details, New Year Time", "Dettagli, tempo di nuovo anno", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Il cappello di paglia fa capire che la ragazza sta partendo verso un posto caldo dove magari passare una fine di anno al sole. Dal commento poi possiamo scoprire che sta partendo dall'aeroporto Marco Polo di Venezia.

FEDERICA PELLEGRINI E FILIPPO MAGNINI, CENA INSIEME PER LA COPPIA: CRISI SCONGIURATA? (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Non si ferma il gossip, nemmeno durante la pausa delle festività, e tantomeno per la coppia Federica Pellegrini - Filippo Magnini, che già all’inizio di dicembre era finita nel mirino di Chi: il magazine guidato da Alfonso Signorini è stato subito pronto a confermare la crisi che aleggiava ormai da un po’ all’interno della coppia di nuotatori azzurri, sottolineando il fatto che i due avrebbero passato il giorno di Natale lontani l’uno dall’altro. “Chiedete a Federica come stanno le cose” erano state le parole di Magnini interpellato dalla rivista, mentre la Pellegrini era impegnato ai Mondiali in vasca corta in Canada. Una nuova foto, però potrebbe riaccendere le speranza dei fans che da sempre fanno il tifo per i campioni: Chi, infatti, ha paparazzato i due in un ristorante di Roma, a cena con amici, seduti uno a fianco all’altro con un’espressione serena in volto. I litigi sono già lontani per Federica Pellegrini e Filippo Magnini? “Non mi chiedete di commentare quello che dice la Pellegrini: oggi non rispondiamo a queste cose, siamo alla premiazione della nostro società, io ne faccio parte da poco e ne sono onorato” ha confermato circa una settimana fa Magnini alla festa di fine anno dell’Aniene, come si legge su La Gazzetta dello Sport. Anche Federica, nella stessa occasione, è stata netta: “Onestamente siamo molto contenti di non aver risposto a niente e nessuno, continueremo a far così”. Cosa sarà successo, e a che punto è davvero la storia tra i due nuotatori? Forse il tempo ci darà qualche risposta in più…

© Riproduzione Riservata.