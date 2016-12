Fired Up!/ Su Tv8 il film con Nicholas D'Agosto ed Eric Christian Olsen, i luoghi della pellicola

FIRED UP! - RAGAZZI PON PON, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Fired Up! - Ragazzi pon pon è il film che andrà in onda su Tv8 oggi, martedì 27 dicembre 2016, in prima serata. Una pellicola dal genere commedia che è stata affidata alla regia di Will Glick con la sceneggiatura curata da Freedom Jones. La storia del film è ambientata nell'Illions e la maggior parte delle scene a scuola sono state fatte nel 2008 alla South Pasadena High School.

FIRED UP! - RAGAZZI PON PON, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: IL CAST - Fired Up! - Ragazzi pon pon, il film in onda su Tv8 oggi, martedì 27 dicembre 2016 alle ore 23.15. Una pellicola che è da inserire tra le commedie brillanti, questa è nata nel 2009 per la regia di Will Gluck e la sceneggiatura di Freedom Jones. Gli attori principali che hanno fatto parte del cast sono: Nicholas D'Agosto, Eric Christian Olsen, Sarah Roemer, Molly Sims, Danneel Harris, David Walton, Adhir Kalyan e AnnaLynne McCord. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

FIRED UP! - RAGAZZI PON PON, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Nick e Shawn sono le stelle della squadra di football del loro liceo ma più che agli allenamenti sono concentrati sulle ragazze. I due ragazzi passano il tempo a fare stupide gare su come conquistare le ragazze e quando arrivano le vacanze estive decidono di portare il loro gioco ad un livello successivo. I due scanzonati amici invece di iscriversi al campo estivo di football, decidono di entrare in quello delle cheerleader. Il loro allenatore gli ha dato un ultimatum ma i due, eterni immaturi, fanno le selezioni per entrare nella squadra di ballo coreografico, dimostrando anche di essere bravi. La loro scelta è stata puramente strategica perché in questo modo avranno l'occasione di trascorrere ben due settimane con decine di ragazze piuttosto che stressarsi con estenuanti allenamenti di football. L'arrivo al campo però fa cambiare ai due atleti la loro prospetta e si rendono conto che anche quelle che vengono chiamate in modo scherzoso ragazze pon pon in realtà sono delle vere e proprie atlete, che devono allenarsi duramente ogni giorno e impegnarsi per lunghe sessioni nelle loro complicate coreografie. Dopo l'iniziale scetticismo i due ragazzi iniziano a partecipare al lavoro del gruppo e nonostante neghino di provare interesse, entrambi sono entusiasti dello sport. Shawn per la prima volta nella sua vita sembra essere concentrato su qualcosa e la vicinanza di Carly, il capo delle cheerleader sembra fargli molto bene. Il ragazzo trascorre tutto il suo tempo libero con la ragazza e alla fine senza rendersene conto finisce per fare coppia fissa con lei, nonostante le promesse iniziali. Nick, invece, inizia ad avvicinarsi a Diora, un'assistente della squadra, che però si rivela essere la moglie del coach. Le due settimane di allenamento trascorrono in fretta e i due ragazzi sono sempre più incerti sul loro futuro sportivo. Alla fine decidono di restare nel gruppo delle cheerleader e insieme alle loro compagne partecipano alla gara annuale contro il gruppo delle Pantere, la squadra avversaria più temuta. Tra pericolosi salti e coreografie ben organizzate, i due ragazzi porteranno la loro squadra alla vittoria finale, dando lustro alla Gerald Ford High School.

br/>© Riproduzione Riservata.