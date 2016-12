Fabrizio Corona/ News: Silvia Provvedi presenta la sua "modern family" in un filmato (oggi, 27 dicembre 2016)

FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI PRESENTA LA SUA "MODERN FAMILY" IN UN FILMATO - Sulla vicenda che ha coinvolto Fabrizio Corona si riaccenderanno i riflettori a partire dl prossimo 25 gennaio, quando prenderà il via il processo per i reati a lui contestati. In attesa di scoprire quello che succederà all'ex re dei paparazzi, che in questo momento così delicato può contare sull'affetto della sua famiglia, Silvia Provvedi ha scelto di andare avanti nel migliore dei modi, cercando di non far trasparire il dolore che ogni giorno la accompagna in quest lunghe settimane lontane dal suo amato. Fabrizio Corona, dalla cella del carcere dove è rinchiuso,ha più volte manifestato tutto il suo affetto nei confronti della donna che ama, ma in ogni caso Silvia Provvedi è stata costretta a passare il Natale lontano dal suo Fabrizio. Le Donatella, però, restano più unite che mai e in questi giorni dove le mancanze si accentuano, non fanno mancare la loro ironia anche sui social, dove qualche ora fa è stato pubblicato un video con il montaggio dei momenti più divertenti degli ultimi giorni. "MODERN FAMILY ITALIA", scrivono le due ragazze nella didascalia del filmato. Se volete visualizzarlo potete cliccare qui.

FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI, SERATA A CENA FUORI PER LA BRUNETTA DEL DUO LE DONATELLA? FOTO - Da quando per Fabrizio Corona si sono riaperte le porte del carcere, Silvia Provvedi, la sua attuale compagna, non ha mai perso la speranza di ritrovare, almeno in parte, quella serenità a cui ha dovuto rinunciare solo poche settimane fa. La brunetta del duo Le Donatella, nonostante la sua giovane età, ha già dato prova di grande forza, riuscendo a reagire di fronte a una situazione non certo facile che forse avrebbe destabilizzato chiunque. Forte dell'affetto su sua sorella Giulia, Silvia continua a vivere la sua vita fra amici e impegni di lavoro, senza rinunciare mai alle visite settimanali concesse al suo amato. Nella giornata di ieri, Silvia Provvedi ha condiviso uno scatto che la ritrae in piazza, forse in occasione di una passeggiata, mentre poche ore dopo una pizza, condivisa su Instagram, ha confermato l'intenzione del duo di passare una serata a cena fuori. Se volete visualizzare la foto di Silvia Provvedi direttamente sul suo profilo ufficiale, potete cliccare qui.

FABRIZIO CORONA, NEWS: IL PRIMO INCONTRO CON SILVIA PROVVEDI, IL RICORDO SU INSTAGRAM, FOTO - Fabrizio Corona continua a essere al centro dell’attenzione mediatica da quando, lo scorso 10 ottobre, per lui si sono riaperte le porte del carcere per i reati di intestazione fittizia di beni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e violazione delle norme patrimoniali relative alle misure di prevenzione. Oggi l’attenzione è tutta puntata sul processo, che avrà inizio a partire dal prossimo 25 gennaio, ma intanto Fabrizio Corona resta nella sua cella, da dove non manca mai di far sentire la propria vicinanza alla donna che ama, la cantante Silvia Provvedi del duo Le Donatella. Proprio Silvia, che ha trascorso il Natale lontana dal suo uomo, ha voluto ricordare, non senza un po’ di nostalgia, il loro primo incontro con una foto che li ritrae assieme; nella didascalia dell’immagine, la cantante ha scelto di svelare al suo pubblico quelle che sono state le parole del suo primo incontro con Fabrizio Corona. Ecco cosa ha scritto: ““Ti posso rivedere?” mi ha chiesto. C’era un tenero nervosismo nella sua voce. Ho sorriso. “Certo”. “Domani?” ha chiesto. “Come corri, non vorrai sembrare troppo impaziente”. ”È ben per quello che ho detto domani…io vorrei rivederti stanotte. Ma sono disposto ad aspettare tutta la notte e molta parte di domani. ”Ho alzato gli occhi al cielo. “Non sto scherzando” ha detto.” #Auguri a te... la persona che Più mi manca e Speciale che ho”. Per visualizzare la lunga dedica di Silvia Provvedi, potete cliccare qui.

br/>© Riproduzione Riservata.