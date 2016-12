FIDANZATO DI MIKA: ANDREAS DERMANIS, ECCO CHI È L'UOMO CHE HA FATTO PERDERE LA TESTA ALLO SHOWMAN (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Mika, il celebre showman e cantante libanese che ha conquistato tutta Europa, ha un fidanzato: questo si chiama Andreas Dermanis, di professione fa il regista, ed è il compagno di vita di Mika da ormai otto anni. Quando non sono distanti a causa del loro lavoro, Mika e Andreas Dermanis vivono insieme in una casa a Londra, lontana dal caos della vita mondana e dove possono avere tutta la loro privacy. Secondo quanto ha raccontato Mika sul suo compagno, quest'ultimo non è un amante della vita sotto i riflettori, e questo li ha portati anche ad avere dei problemi in passato. Problemi che però hanno superato brillantemente. Mika ha sempre tenuto a sottolineare, nonostante non ami parlare del suo ragazzo e della sua vita privata, di come siano una coppia normale, che vive alti e bassi come tutti al giorno d'oggi. Ma, grazie al rispetto reciproco e al forte sentimento che li unisce, sono riusciti a superare una brutta crisi che li ha fatti quasi lasciare nel 2015.

FIDANZATO DI MIKA: ANDREAS DERMANIS, ECCO CHI È L'UOMO CHE HA FATTO PERDERE LA TESTA ALLO SHOWMAN: AVRANNO UN FIGLIO PRIMA O POI? (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Mika non ha mai nascosto di volere un giorno dei figli dal fidanzato Andreas Dermanis, ma ha detto che adesso non è il periodo migliore per pensare di allargare la sua famiglia. "“Io vivo una vita troppo egoista. Fare 15 mesi di tour equivale a un investimento emotivo gigantesco. Devi avere intorno persone tolleranti, che capiscono e accettano il fatto che ti stai “rovinando” la vita. Con un bambino questo non sarebbe possibile", ha detto Mika intervistato dal settimanale TuStyle. Andreas Dermanis non ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla sua storia con Mika e non sembra avere intenzione di farlo dato che tiene molto alla sua privacy. Anche il cantante libanese è tenuto alla riservatezza nei confronti del suo compagno, tanto che non lo nomina praticamente mai durante le interviste. Quando lo fa, è solo per ricordare che a lui non piacciono i riflettori puntati addosso: "Il mio compagno si ritrova sempre circondato da estranei. Lui ci perde la testa ", ha detto sempre a TuStyle.

© Riproduzione Riservata.