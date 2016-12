GIAN MARIA SAINATO/ Il fashion blogger ama corteggiare alla ''vecchia maniera'' (#Riccanza, puntata 27 dicembre 2016)

GIAN MARIA SAINATO, PROTAGONISTA DELLO SHOW TELEVISIVO DI MTV (#RICCANZA, PUNTATA 27 DICEMBRE 2016) - Gian Maria Sainato è uno dei protagonisti di #Riccanza, un avvenente ragazzo di 21 anni nato a Sapri, in provincia di Salerno, trasferitosi a Milano per fare il modello. Inizialmente Gian Maria ha vissuto la sua professione di modello in modo tradizionale, ovvero lavorando per molti brand sulle passerelle milanesi, successivamente grazie a un'idea di un suo amico ha scelto di aprire un blog divenendo così un Fashion Blogger. Il sito web gestito da Gian Maria Sainato è visitato da 3 milioni di utenti unici al mese, e il giovane salernitano dichiara che oggi, grazie al suo blog, riesce a guadagnare dieci volte di più rispetto a ciò che guadagnava in precedenza, quando faceva il modello. Non v'è dubbio che questo Fashion Blogger sia riuscito a fare fortune avviando questo particolare progetto online, tuttavia fin dalle prime puntate è parso evidente che Gian Maria può permettersi un simile stile di vita in quanto già molto ricco. Nella presentazione iniziale nel programma Riccanza, infatti, Gian Maria Sainato ha dichiarato di vivere stabilmente in un grand hotel in quanto ama essere collocato: in un hotel super lussuoso, infatti, può usufruire di una serie di servizi di cui difficilmente potrebbe disporre vivendo in un appartamento privato. Considerando che l'albergo in questione è uno dei più prestigiosi di Milano, e che Gian Maria alloggia in una suite in cui non si fa mancare davvero nulla, si può ben immaginare quanto spenda al mese per soggiornare nel capoluogo lombardo. Verosimilmente, Gian Maria spenderà moltissimo anche per abiti e accessori: grande appassionato di moda, il Fashion Blogger ventunenne è sempre impeccabile ed elegantissimo, e d'altronde essendo ormai un vero e proprio "Influencer" per quel che riguarda la moda maschile non potrebbe essere altrimenti. Gian Maria ama frequentare i party, ma da questo punto di vista è perentorio, dichiarando di non andare ad ogni festa, ma solo ed esclusivamente a quelle "top". Un altro "punto debole" di Gian Maria è rappresentato dai selfie: questo Fashion Blogger li adora, e ne scatta davvero tantissimi durante la giornata.

GIAN MARIA SAINATO, PROTAGONISTA DELLO SHOW TELEVISIVO DI MTV: IL CORTEGGIATORE ''VECCHIO STAMPO'' (#RICCANZA, PUNTATA 27 DICEMBRE 2016) - Gian Maria Sainato è sicuramente un personaggio molto amato dal pubblico femminile, e non potrebbe essere altrimenti, essendo un ragazzo di bell'aspetto e dai look così eleganti e ricercati. A far sognare ancor di più le ragazze che seguono Riccanza, peraltro, vi è il fatto che durante la trasmissione Gian Maria ha corteggiato una ragazza, la quale sembra cedere davanti alle sue attenzioni così lusinghiere. Gian Maria ha dichiarato di amare il corteggiamento "vecchia maniera", quello tipico dei ragazzi del Sud, e questo è sicuramente un aspetto che torna a suo favore anche dal punto di vista dell'immagine. Nel suo corteggiamento, ovviamente, Gian Maria Sainato non lesina spese: nella sua prima uscita serale con la fortunata ragazza, infatti, ha scelto di portarla in un esclusivo ristorante milanese e l'ha successivamente omaggiata con un profumo molto prestigioso, un vero e proprio gioiello. Gian Maria, dunque, si è sempre rivelato un ragazzo molto posato e a modo, un giovane che non disdegna un fare un po' snob, certo, ma che allo stesso tempo non cade mai in volgarità e non si è mai reso protagonista di momenti arroganti o sopra le righe.

GIAN MARIA SAINATO, PROTAGONISTA DELLO SHOW TELEVISIVO DI MTV: COSA CI ASPETTIAMO DA LUI? (#RICCANZA, PUNTATA 27 DICEMBRE 2016) - Chi sta seguendo Riccanza desidera fortemente conoscere quale sarà l'epilogo di questa conoscenza che sta coinvolgendo Gian Maria e la ragazza con la quale è uscito, una vera "storia nella storia" che sta appassionando soprattutto le telespettatrici. In molti, tuttavia, sarebbero curiosi di vedere Gian Maria in una veste meno formale: se si può avanzare una critica a questo ragazzo, infatti, è proprio quella di essere un po' troppo freddo e impostato.

br/>© Riproduzione Riservata.