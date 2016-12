Il Segreto/ Anticipazioni puntate dal 28 al 30 dicembre: Sol scappa con Eliseo? L'amara decisione di Severo

IL SEGRETO, CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA DEL 28 DICEMBRE 2016

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 28 AL 30 DICEMBRE 2016: SOL SCAPPA CON ELISEO? LA RABBIA DI SEVERO E CARMELO – Saranno puntate ricche di colpi di scene quelle de Il Segreto che chiuderanno il 2016. Al centro dei prossimi appuntamento della famosa soap opera spagnola ci sarà ancora una volta Sol che continuerà a mentire a Severo convinta di fare il bene di Lucas e della sua famiglia. Severo e Carmelo, però, continueranno a chiedersi quali siano i motivi dell’atteggiamento di Sol al punto che decideranno di mantenere il segreto sulle reali condizioni di Carmelo. Quest’ultimo, infatti, tornerà presto a reggersi sulle proprie gambe ma, d’accorso con Santacruz, deciderà di non dirlo a nessuno per poter smascherare Eliseo. Sia Carmelo che Severo, infatti, sono convinti che sia stato il marito di Sol a provocare l’incidente di Carmelo. Severo, inoltre, scoprirà che le sue fabbriche, per colpa di Eliseo, sono sull’orlo del fallimento. Convinto che dietro a tutto ci sia anche la mano di Francisca, Severo penerà di cacciare da casa sua sia Eliseo che Sol. Come reagirà la Santacruz?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 28 AL 30 DICEMBRE: SOL E SEVERO, DALLA FELICITA’ AL DOLORE – I protagonisti delle prossime puntate de Il Segreto saranno Sol e Severo Santacruz. I due sono passati dalla grande felicità per i fidanzamenti con Lucas e Candela al grande dolore. Se, infatti, da una parte Sol continuerà a comportarsi come una perfetta mogliettina per proteggere la sua famiglia da Eliseo non potendo fermare Lucas che ha ormai deciso di lasciare Puente Vejo, Severo, oltre a preoccuparsi per la sorella, dovrà fare i conti con la crisi delle sue fabbriche. Eliseo, infatti, causerà gravissimi danni alle proprietà di Severo il quale comincerà a sospettare che sia Francisca ad istigarlo. Tra Severo e Francisca, dunque, riprenderà la guerra con la Montenegro, pronta a tutto per vendicarsi. Severo, inoltre, dopo aver scoperto che Bosco ha intenzione di trasferirsi alla villa, si recherà immediatamente a El Jaral per chiedere spiegazioni a Bosco. Quest’ultimo, però, non ha alcuna intenzione di cambiare idea e, a causa di Berta, si scaglierà contro Santacruz. Tra i due scoppierà così un’accesa discussione.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 DICEMBRE: IL RITORNO NELL’ALTA SOCIETA’ DI DONNA FRANCISCA – Sono ormai lontani i tempi in cui Donna Francisca era costretta a vivere nella sua villa, lontana dall’alta società. Dopo essere tornata in possesso di tutti i suoi beni, grazie alla zia Eulalia, per Francisca si avvicina il ritorno nella società che conta. L’occasione è la festa del suo compleanno in cui, a sorpresa, si presenta anche Raimundo. Ulloa, infatti, deciso a difendere i propri affetti, si presenta alla villa ma cosa avrà in mente il grande amore di Francisca? Raimundo è sempre più preoccupato per Bosco che, ignaro delle vere intenzioni della nonna, continua ad allontanarsi dal resto della sua famiglia. Nelle prossime puntate de Il Segreto, infatti, Bosco annuncerà a tutti il suo immediato trasferimento alla villa con Berta e Beltran. Una decisione che non verrà affatto presa bene da Candela, Rosario e soprattutto Raimundo, sicuro che la Montenegro stia tramando qualcosa contro il nipote.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 DICEMBRE - Le sorti di Lucas continueranno ad essere al centro delle puntate de Il Segreto in onda su Canale 5. Il dottore sarà protagonista dell'ennesima lite con Eliseo e solo l'intervento id Candela farà in modo che la coppia non venga alle mani. Ma nonostante la questione venga momentaneamente risolta, Lucas giungerà ad una decisione definitiva: per lui sarà impossibile continuare a vivere in questo modo, quindi l'unica soluzione ai suoi problemi sarà quella di lasciare per sempre da Puente Viejo, allontanandosi una volta per tutte dalle cause di tutti i suoi problemi. Candela, accompagnata dall'inseparabile Severo, cercherà di convincerlo a cambiare idea ma questa volta la decisione del medico sembrerà essere definitiva: dovremo prepararci a dare addio a Lucas una volta per tutte o il destino tornerà a sorridere a lui e all'amata Sol? Di certo la strada per la serenità tra loro sarà ancora lunga e impervia.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 DICEMBRE: Nel corso dei prossimi episodi de Il Segreto vedremo Sol compiere un omicidio. A cadere di fronte a lei sarà proprio Eliseo, il marito, che prima di morire metterà i bastoni tra le ruote, pesantemente, a Severo Santacruz e gli affari 'di famiglia', come consigliatogli da donna Francisca, che si alleerà proprio con Eliseo per mettere in difficoltà Severo, vendicandosi così del periodo nero trascorso a causa delle macchinazioni del fratello di Sol. Nei giorni scorsi abbiamo visto il confronto tra Severo e Lucas. Doveva essere il colloquio chiave, attraverso cui il medico sarebbe dovuto restare a Puente Viejo e lottare per avere Sol. Invece si è concluso nel fallimento più totale, dal momento che Severo non ha trovato argomenti convincenti per trattenere Lucas in paese, rendendo di fatto indifendibile la sorella. Dopo il confronto tra i due è arrivato Carmelo, che avendo appreso l'esito negativo del colloquio precedente, ha consigliato a Lucas di restare a Puente Viejo per conquistare Sol una seconda volta. In fondo, entrambi sono consapevoli che la ragazza ami il dottore e non Eliseo. Sempre nel corso della puntata odierna abbiamo visto Berta consolare Rosario per quanto sta accadendo tra il figlio, Alfonso, e la moglie Emilia. La giovane bambinaia di Beltran è stata tra le protgoniste assolute, in quanto ha quasi convinto Bosco a tornare alla villa, trasferendosi un'altra volta sotto lo stesso tetto della nonna Francisca.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 27 DICEMBRE: IL NATALE ARRIVA A PUENTE VIEJO - E' tempo di festeggiamenti natalizi anche nelle puntate de Il Segreto attualmente in onda su Canale 5. Il 25 dicembre, infatti, si avvicina nel complicato paesino spagnolo e i suoi più simpatici personaggi dovranno pensare al modo migliore per trascorrerlo. Un'idea innovativa arriverà da Onesimo, il quale proporrà di organizzare un presepe vivente, che dovrà vedere il coinvolgimento di moltI compaesani. Ma tale proposta, fatta da uno dei più strampalati personaggi della telenovela, non verrà accolta positivamente da amici e parenti: sarà costretto a cambiarla o riuscirà a convincerli? Nel frattempo, la famiglia Miranar si preparerà a trascorrere le prime festività senza Pedro, anche se la felicità in Hipolito non mancherà al fianco di Gracia. La coppia purtroppo non potrà realizzare il loro sogno d'amore convolando a giuste nozze, almeno fino a quando una triste e sorprendente notizia farà a capolino a Puente Viejo.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 27 DICEMBRE: EVVIVA DON ANSELMO! - Eliseo continuerà ad essere un vero incubo nella vita di Sol: nelle ultime puntate de Il Segreto la giovane Santacruz è stata costretta a lasciare Lucas, per evitare che al suo amato potesse essere fatto del male come accaduto pochi giorni prima a Carmelo. E mentre il dottore resterà fermo nelle sue intenzioni di lasciare Puente Viejo per sempre, Sol faticherà a proseguire in questa difficile circostanza senza confessare i suoi pensieri a qualcuno. Sarà l'insostituibile Don Anselmo la persona da lei scelta per aprire il suo cuore: a lui racconterà gli ultimi fatti, i ricatti di Eliseo e le inevitabili decisioni prese dopo l'incidente di Carmelo. Riuscirà il sacerdote a fare in modo che la giovane Santacruz non commetterà un errore del quale potrà pentirsi? Già in passato Don Anselmo è riuscito a risolvere dei problemi apparentemente insuperabili, sarà anche questo un caso simile? Il tempo a disposizione non sembra essere molto prima della prossima mossa del suo viscido marito.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 27 DICEMBRE: BOSCO TRA LE GRINFIE DI FRANCISCA - I telespettatori de Il Segreto potranno riprendere a sorridere: oggi pomeriggio alle ore 15:45 tornerà il tradizionale appuntamento con la telenovela spagnola, che andrà in onda fino al prossimo venerdì (sabato invece non ci sarà, come già accaduto la scorsa settimana). Quella odierna sarà l'ennesima puntata caratterizzata dagli intrighi di Donna Francisca, decisa a tutto per far capire ai propri compaesani di essere tornata la persona potente di un tempo. L'occasione sarà la presentazione di Bosco in società: il figlio di Pepa apparirà sbarbato al fianco della nonna, nonostante le rimostranze mosse in precedenza. In tale occasione, infatti, aveva chiaramente espresso il suo desiderio di concedere anche a Berta di essere presente in tale circostanza, anche se la nonna aveva rifiutato. Ma ingenuo come sempre, il figlio di Pepa e Tristan (ma cosa avrà in comune con i suoi insostituibili genitori?) alla fine cederà anche a queste moine della nonna, che otterrà quindi il suo obiettivo: non solo mostrare a tutti che il nipote è tornato, quando piuttosto far capire a tutti che dovranno rispettarla, perché lei è tornata più ricca e potente che mai. Puente Viejo è avvisato!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 27 DICEMBRE: BERTA VERRA' LICENZIATA - Dopo un'interruzione durata tre giorni, Il Segreto tornerà regolarmente oggi pomeriggio su Canale 5 (lo stesso destino sarà anche per la collega Una vita). Nell'appuntamento odierno Donna Francisca riuscirà a tranquillizzare Mauricio, dicendogli che Berta non causerà loro problemi in futuro: dopo che Bosco tornerà alla villa, infatti, la balia di Beltran verrà licenziata per fare in modo che non possa nuocere a nessuno. Mauricio, dopo un'iniziale preoccupazione, deciderà di credere alla sua padrona e di assecondarla nella sua decisione. Ma non sarà questo l'unico grattacapo che dovrà affrontare la Montenegro: in occasione della sua festa di compleanno che dovrà servire anche per ricordare a tutti che la ricca signora è tornata, anche Raimundo si presenterà alla villa per verificare la situazione. Quali saranno le vere intenzioni del padre di Emilia? Avrà il timore che la sua 'quasi' ex moglie possa fare del male anche al nipote Bosco?

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI: Venerdì 23 dicembre in onda una nuova puntata de Il Segreto, la soap opera spagnola di Canale 5. Nel corso degli ultimi episodi abbiamo visto la rottura tra diverse coppie. A partire da quella storica composta da Alfonso ed Emilia. La figlia di Raimundo ha infatti deciso di lasciare il Castaneda dopo che quest'ultimo l'ha tradita con un'avvenente ragazza. Un errore madornale per il fratello più grande di Ramiro, che adesso sta soffrendo le pene dell'inferno senza l'amore della sua vita. Recuperare il rapporto non sarà affatto semplice per lui. Storie tese anche tra Sol e Lucas, ma stavolta l'amore non c'entra nulla. Eliseo, il marito di Sol, è giunto a Puente Viejo, sconvolgendo l'equilibrio che la sorella di Severo aveva trovato insieme al dottore del paese. Sol, minacciata da Eliseo e consapevole di non poter sciogliere il matrimonio, ha chiaramente detto a Lucas di non amarlo più. Per questo motivo il medico, già lasciato da Aurora, ha preso la decisione di abbandonare il paese, perché evidentemente non è il luogo più fortunato per lui.

