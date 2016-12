Anticipazioni Il Segreto / puntate spagnole: Beltran che fine a fatto? Aurora rapisce il bambino!

IL SEGRETO, CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI SPAGNOLE AGGIORNATE AL 28 DICEMBRE 2016

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: BELTRAN SI TROVA A CUBA? - L'arrivo di Maria da Cuba nelle puntate spagnole de Il Segreto ha riaperto una ferita mai completamente rimarginata: dove si trova Beltran dopo che Aurora lo ha portato via da Puente Viejo? Dopo la morte di Bosco, infatti, la figlia di Pepa si rivedrà nel suo paese d'origine per prendere il nipotino e occuparsi di lui in prima persona, come avrebbe voluto il defunto fratello. Nonostante un inizio non troppo promettente, nel quale Donna Francisca aveva proibito alla nipote di prendersi cura del neonato, poi la situazione era andata risolvendosi e Aurora aveva lasciato Puente Viejo con Beltran, ufficialmente diretta a Parigi. Ma siamo davvero sicuri che sarà questa la destinazione del suo viaggio? Donna Francisca cercherà di seguire i movimenti della coppia, ma le sue verifiche si interromperanno nel viaggio che porterà zia e nipote in un porto francese: sarà dunque Cuba la destinazione di Aurora e Beltran? Chi meglio di Gonzalo e Maria potrebbero occuparsi della creatura rimasta senza genitori in così tenera età...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: OGGI, 27 DICEMBRE, IN ONDA LA PUNTATA CHE SEGNA IL RITORNO DI MARIA! - Sarà una puntata molto interessante quella che attende i telespettatori spagnoli de Il Segreto oggi 27 dicembre. In essa, infatti, Alfonso riceverà una lettera misteriosa, nella quale una persona gli chiederà di incontrarlo per discutere della situazione di Emilia. Quest'ultima, infatti, continuerà a dichiarare di essere l'unica responsabile della morte di Sol, nonostante il marito e i suoi familiari siano certi della sua innocenza. Alfonso seguirà le indicazioni riportate nella missiva e si troverà di fronte alla più incredibile e gradita sorpresa: Maria è tornata a Puente Viejo per aiutare la madre ad uscire dal carcere. Quale sarà l'obiettivo della madre di Esperanza? Nel frattempo Raimundo continuerà a credere che l'unica persona in grado di tirare fuori Emilia di prigione sia Donna Francisca, grazie alle sue conoscenze. Ma farà bene a fidarsi fino a questo punto della sua ex (quasi) moglie? Lucas informerà Severo della decisione di trasferirsi per qualche giorno a Segovia, per festeggiare l'Anno Nuovo in compagnia della sua famiglia d'origine. Il figlio adottivo Marcos lo seguirà in questo viaggio, che potrebbe rappresentare la definitiva uscita di scena da Il Segreto del dottor Lucas Moliner. Dopo la morte di Sol, deciderà di intraprendere una nuova avventura lavorativa lontana da Puente Viejo, luogo di gioia e di sofferenza?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: GUAI IN VISTA PER I DOS CASAS? - I probelmi non mancheranno nelle puntate spagnole de Il Segreto e non riguarderanno soltanto le famiglie Santacruz e Castaneda - Ulloa. Anche i Dos Casas non se la passeranno molto bene, soprattutto a causa della gravidanza di Camila. Anziché essere entusiasta di questa notizia, infatti, la moglie di Hernando dovrà fare i conti con la vera paternità del nascituro che potrebbe non essere figlio del marito. E se ancora le brutte notizie non bastassero, anche l'impresa di famiglia dovrà affrontare una misteriosa prova. Da Zaragoza, infatti, giungerà notizia riguardante l'intossicazione causata dai prodotti dei Los Manantiales e Hernando sarà costretto a correre in città per capire cosa sia stato a causare un simile problema. L'avvelenamento non è certo un argomento nuovo nelle trame de Il Segreto, anche in questo caso è stato qualcuno a causare una simile tragedia per fare del male ai Dos Casas?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: PROSEGUE LA FARSA DI FRANCISCA E RAIMUNDO - Fin dalla prima puntata de Il Segreto la relazione di Francisca e Raimundo è stata caratterizzata da odio e amore, bugie e sincerità con un'unica e definitiva consapevolezza: tra loro non sarà mai finita! Anche nelle puntate della telenovela attualmente in onda in Spagna i genitori di Tristan saranno grandi protagonisti anche se tra loro non mancheranno le solite bugie che li hanno sempre contraddistinti. La Montenegro, infatti, continuerà a pensare ad una strategia per causare grossi problemi al suo ex fidanzato, arrivando persino a progettare l'allagamento di tutte le sue terre. Sarà però Mauricio a scoprire queste perfide intenzioni e ad affrontare la sua padrona, facendo in modo che non tutto prosegua come progettato inizialmente. E mentre la ricca signora penserà di fare del male a Raimundo, lui si fiderà di lei pensando che la donna possa aiutarlo a tirare Emilia fuori dal carcere? La coppia si incontrerà in un colloquio - farsa nel quale si mentiranno a vicenda...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CANDELA SOTTOPOSTA AD ELETTROSHOCK? - I problemi di salute di Candela torneranno ad essere di grande attualità anche nella puntata de Il Segreto in programma oggi in Spagna. Sebbene la signora Santacruz abbia dato qualche piccolo segno di risveglio, le sue condizioni continueranno ad essere particolarmente critiche, così come quelle del bambino che avrà in grembo. Per provare a risvegliarla dal coma, i medici della clinica nella quale Severo ha deciso di ricoverarla proporranno una soluzione disperata, ma che potrebbe dare degli importanti sviluppi: l'idea sarà di sottoporre Candela all'elettroshock. Solo così lei potrebbe avere delle possibilità di salvezza anche se tale passo potrebbe comportare la fine del bambino da lei portato in grembo. Ma dopo una lunga riflessione, Severo giungerà ad una decisione: non autorizzerà una simile pratica nel corpo della moglie, sapendo che la salute del nascituro potrebbe risultare definitivamente compromessa. Sarà la decisione giusta per la mamma e il bambino?

