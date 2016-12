InTREATMENT/ Anticipazioni e cast rinnovato: nello studio del dottor Mari arrivano Domenico Diele e Giulia Michelini (Oggi, 27 dicembre)

InTREATMENT, ANTICIPAZIONI E CAST: LA TERZA STAGIONE SBARCA A MARZO IN TV CON GIULIA MICHELINI (OGGI, 27 DICEMBRE) - InTreatment o la si ama o la si odia e sono molti i telespettatori di Sky che non riescono a fare a meno del famoso psicanalista Mari interpretato da un ottimo Sergio Castellitto. L'attore è riuscito a dare mille sfaccettature al suo personaggio ben lontano da quello della prima stagione in cui appariva asettico e quasi super partes. Adesso il dottor Mari è smarrito, confuso e nella terza stagione della serie, al via a marzo su Sky Atlantic, lo vedremo addirittura in balia della sua psicoanalista, Adele, interpretata da Giovanna Mezzogiorno, una delle new entry dei nuovi episodi. Il talento del cast e una sceneggiatura che nasce dal mondo del teatro ha tenuto in piedi la serie in questi anni e sapere che gli attori che ritroveremo sono quasi del tutto delle new entry, non spaventa i telespettatori che attendono i nuovi episodi. Le riprese della serie sono in corso a Roma e presto i 35 episodi saranno pronti per andare in onda tra problemi più o meno reali e un accento in più sulla dimensione istintiva e primordiale del suo protagonista pronto ad accogliere vecchie e nuove conoscenze facendo i conti con i suoi problemi personali. Nel cast dei nuovi episodi troveremo Margherita Buy (nei panni di Rita), Brenno Placido (Luca), Domenico Diele (Padre Riccardo) e Giulia Michelini (Bianca). Proprio questi ultimi potrebbero rivelarsi la vera e propria sorpresa della terza stagione e non solo per via delle ottime doti degli attori ma anche per quello che i loro personaggi, nuovi nella serie, potranno regalare allo spettatore marchiando a fuoco InTreatment 3 come la versione italiana per eccellenza. Ci deluderà? Siamo sicuri di no visto che le sedute del dottor Mari sono una vera e propria droga per i telespettatori di Sky Atlantic. (Scalise Piera)

