La legge del capestro/ Diretta streaming e trailer del film con James Cagney e Don Dubbins, la pellicola si basa su un racconto breve di Jack Schaefer

LA LEGGE DEL CAPESTRO, FILM IN ONDA OGGI 27 DICEMBRE 2016, SU IRIS: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Oggi, maartedì 27 dicembre 2016, alle ore 21 Iris proporrà ai suoi affezionati telespettatori il film di genere western La legge del capestro. Realizzato negli Stati Uniti nel 1956, il titolo cinematografico è stato diretto da Robert Wise e contiene nel suo cast di stelle James Cagney, Don Dubbins, Stephen McNailly e Irene Papas. La pellicola parla del dispotico allevatore Jeremy Rodock, che viene salvato durante una sparatoria dal giovane Steve. In cambio il ragazzo ottiene un posto nel ranch dell’uomo ma lì si invaghisce della compagna del suo datore di lavoro, Jocasta, che stanca dell’aggressività di Jeremy medita di andarsene. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere La legge del capestro sintonizzandovi su Iris, potrete seguire il film anche in diretta streaming sul sito di Mediaset, effettuando il login qui. Clicca qui per vedere il trailer della pellicola.

LA LEGGE DEL CAPESTRO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 27 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - La legge del capestro è il film in onda su Iris oggi, martedì 27 dicembre 2016, in prima serata. La pellicola dal genere western statunitense è stata affidata alla regia di Robert Wise, con il soggetto esteso da Michael Blankfort che si è occupato anche della sceneggiatura. La produzione è stata curata da Sam Zimbalist con la casa di produzione Metro-Goldwyn-Mayer, mentre la distribuzione in Italia è stata è stata invece gestita dall'azienda MGM (1957) ed il montaggio realizzato da Ralph E. Winters. Le musiche della colonna sonora de La legge del capestro sono state composte da Miklos Rozsa e la scenografia è stata prodotta da Cedric Gibbons e Paul Groesse. Il film si basa su un racconto breve del 1952 dal titolo Hanging's For The Lucky ed è stato scritto da Jack Schaefer.

LA LEGGE DEL CAPESTRO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 27 DICEMBRE 2016: IL CAST - La legge del capestro, il film in onda su Iris oggi, martedì 27 dicembre 2016 alle ore 21.00. Per il ciclo C'era una volta il Western, Iris propone Tribute to a bad man, questo il titolo originale della pellicola che è stata diretta nel 1956 da Robert Wise. Gli attori sono volti noti del genere western e tra loro spicano James Cagney, Don Dubbins, Stephen McNally, James Griffith, Onslow Stevens, Irene Papas e James Bell. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

LA LEGGE DEL CAPESTRO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 27 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Steve Miller è un giovane campagnolo della Pennsylvania che si trasferisce in Wyoming in cerca di fortuna. Il ragazzo si imbatte in un gruppo di banditi che sta rubando una mandria di cavalli e aiuta il loro proprietario a scacciare i fuorilegge. L'uomo si chiama Jeremy Rodock e rimane molto colpito dal coraggio dimostrato dal ragazzo, che non ha esitato un attimo ad aiutare un perfetto estraneo. L'uomo, conosciuto per la sua grande diffidenza e scontrosità, decide di dare una possibilità e Steve e lo assume come stalliere. L'uomo però non si dimostra gentile nei modi ma dimostra di aver avuto un gran cuore nell'aver accolto in casa una bambina rimasta orfana, Jo Costantine. La ragazza è cresciuta nel ranch di Rodock come sua figlia e anche se spesso litiga con il padre adottivo gli è molto riconoscente. Tra Steve e Jo nasce una bella amicizia, che ben presto si straforma in una storia d'amore. I due ragazzi vorrebbero sposarsi ma Rodock non sembra essere favorevole. In città un certo McNulty sembra avere un interesse per Jo e un giorno la riaccompagna a casa. Il vecchio Rodock fraintende la gentilezza e credendo che il cowboy abbia importunato la figlia, gli spara, ferendolo lievemente. McNulty decide di vendicarsi dell'allevatore e ruba alcuni puledri. In Rodock si insinua il sospetto che altri abitante del villaggio abbiano congiurato contro di lui e affronta un vicino di ranch e finisce per ucciderlo. Lars, il figlio del signor Peterson si allea con McNulty per farla pagare a Rodock ma alla fine la verità sul furto di cavalli esce fuori. Rodock decide di punire McNulty in modo esemplare e non lo uccide. Decide di abbandonarlo da solo e senza acqua nel deserto, costringendo così l'uomo a sopravvivere solo con le sue forze fino ad arrivare alla più vicina stazione dello sceriffo. Steve è sconvolto dalla crudeltà del suo benefattore e decide di andare via per sempre e convince Jo a seguirlo. Rodock non può far altro che accettare il fatto, dimostrarsi pentito della sua cattiveria. Nel finale però Jo lascia Steve e ritorna a casa del padre, che ama nonostante la sua cattiveria verso il prossimo, memore di quanto il vecchio allevatore ha fatto per lei quando era piccolo.

