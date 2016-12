LA PROVA DEL CUOCO/ Ricette puntata 26 dicembre 2016: millefoglie di cotechino con purè e lenticchie, dolcetti di Santo Stefano e gnocchi al ragù

LA PROVA DEL CUOCO, RICETTE PUNTATA 26 DICEMBRE 2016 - Torna ancora una puntata ricca di ricette e di sorprese oggi, martedì 27 dicembre 2016, su Rai 1: Antonella Clerici guiderà un nuovo appuntamento con La prova del cuoco. Prima di scoprire le nuove proposte, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Si parte subito con la ricetta della millefoglie di cotechino con purè e lenticchie presentata da Fabrizio Nonis. Questa ricetta è consigliata per il veglione dell'ultimo dell'anno: si parte facendo bollire il cotechino. Finito il tutto bisogna ovviamente farlo raffreddare. Si lessano le patate e nel frattempo si prepara il latte con lo zafferano, a cui andremo ad aggiungere le patate e il formaggio. Nel frattempo, si prepara il classico soffritto, sui cui andremo a cuocere le lenticchie. Aggiungiamo anche il cotechino e facciamo cuocere: creiamo dunque il ripieno nel resto del cotechino, aggiungendo anche il purè. Una volta terminata la preparazione aggiungiamo qualche verdura per creare l'ornamento e impiattare: un vero e proprio figurone con i vostri commensali. Viene spiegato anche la ricetta dei dolcetti di Santo Stefano, da poter appendere come decorazione e fare sicuramente un bel figurone. Si parte dallo zucchero a velo, dal burro e dalla vaniglia: si lavora il tutto all'interno di un contenitore. Una volta amalgamato il tutto si aggiunge anche la farina di mandorle, uova, farina, yogurt ed anche un pizzico di lievito. Per evitare la formazione di grumi, ricordiamo che tutto va passato al setaccio prima di essere mescolato. Quello che otteniamo lo dividiamo in due parti, a cui ad una di queste due parti verrà aggiunto il colorante rosso. Andremo dunque a formare due bastoncini, da accoppiare con i due colori diversi. Una volt data la forma cuociamo per circa un quarto d'ora ad una temperatura di circa 170° C. In questo modo servirete dei dolci tipici del Natale, che porteranno tutti indietro con la memoria

Marcus Holzer presenta invece un gustosissimo primo piatto: stiamo parlando degli gnocchi di patate al rosmarino con ragù di cervo: un primo piatto completo che se preparato alla perfezione può essere davvero il vostro cavallo di battaglia. Si parte ovviamente dal soffritto, preparando in una padella sedano, carota e cipolla e facendo rosolare il tutto con un po' d'olio. SI aggiunge poi la carne, a cui aggiungiamo anche l'aglio in camicia. Dopo aver insaporito il tutto, possiamo anche togliere. Si aggiunge anche la paprika e i funghi secchi. Una volta cucinato il tutto, dedichiamoci alla preparazione degli gnocchi. Basta lessare prima le patate e poi sbucciarle: una volta fredde le schiacciamo e aggiungiamo la farina ed un uovo per legare. Impastiamo il tutto, evitando di creare un impasto troppo secco o troppo bagnato. Cuciniamo dunque in abbondante acqua salata ed una volta che gli gnocchi iniziano a galleggiare, possiamo toglierli dalla pentola. Inseriamo il tutto nel ragù e mantechiamo per bene, impiattando poi nella classica maniera.

L'ultima ricetta riguarda la crostata di tortellini presentata da Anna Moroni. Un piatto davvero ricco, in cui andremo a riciclare gli avanzi del giorno prima. Si parte con la pasta frolla salata: burro rigorosamente freddo e farina, senza dimenticare il tuorlo. Una volta impastato con forza, si fa riposare il tutto e poi si stende successivamente. In una ciotola si mettono i tortellini leggermente cotti, aggiungendo il prosciutto, la provala e il formaggio. Per chi vuole esagerare può mettere anche la besciamella. Una volta amalgamato il tutto, farciamo la frolla con il composto appena preparato e con quello che è avanzato dalla frolla facciamo le decorazioni. Essendo in tema di Natale vengono proposte le stelline. Si spennella poi il tutto con il tuorlo, per dare la giusta cottura alla pasta frolla e si mette in forno ad una temperatura di 180° C. Si cuoce il tutto per circa quaranta minuti, servendo il tutto bello caldo.

