Lara Croft Tomb Raider/ Diretta streaming e trailer del film con Angelina Jolie e Jon Voight (oggi, 27 dicembre 2016)

LARA CROFT - TOMB RIDER, FILM IN ONDA OGGI 27 DICEMBRE 2016, SU RAI 4: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Spazio all'azione e all'avventura nel prime time di Rai 4 di OGGI, martedì 27 dicembre 2016. Alle ore 21.05 sarà la volta di Lara Croft: Tomb Raider, il primo titolo cinematografico della saga che vede come protagonista assoluta l'archeologa interpretata da Angelina Jolie. Il film risale al 2001 ed è stato diretto da Simon West, che si è ovviamente ispirato all'omonimo videogioco. Il trailer in lingua inglese, che potete vedere cliccando qui, mostra alcune scene mozzafiato di una protagonista ricca di fascino e sensualità, pronta a tutto pur di portare a termine le sue missioni. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere “Lara Croft: Tomb Raider” sintonizzandovi su Rai 4, potrete seguire il film anche in diretta streaming sul sito di Raiplay.it, cliccando qui.

LARA CROFT TOMB RAIDER, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: IL CAST E LE CURIOSITA' - Lara Croft Tomb Raider, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 27 dicembre 2016 alle ore 21.05. Una pellicola prodotta nel 2001 che si basa su una popolare serie di videogiochi che vede come protagonista una sexy e coraggiosa archeologa. Per quanto riguarda la regia di questo film, esso è stato diretto da Simon West, autore inglese che grazie alla sua professionalità ed alla sua maestria è riuscito a sfondare anche nel panorama cinematografico hollywoodiano grazie a film del calibro di "Con Air", "La figlia del generale " e "Close to home - Giustizia ad ogni costo". Anche il cast a cui ha preso parte questa produzione è davvero di ottimo livello, la protagonista del film ha lo splendido volto della bellissima Angelina Jolie, attrice statunitense che, senza dubbio, è una delle dive più affascinanti della cinematografia moderna grazie a pellicole come "Original Sin" e "Mr. & Mrs. Smith". Al suo fianco recita Jon Voight, padre dell'attrice anche nella vita reale, nel corso della sua ottima carriera, questo cavallo di razza del cinema statunitense ha lavorato con registi di pregio quali John Sturges, John Schlesinger, Mike Nichols, Franco Zeffirelli, Brian De Palma, Michael Mann, Francis Ford Coppola e Oliver Stone. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LARA CROFT TOMB RAIDER, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il film si apre mostrandoci Lara Croft (Angelina Jolie) in Egitto all'interno di una piramide, la nostra protagonista sta cercando di recuperare una preziosissima gemma in modo piuttosto rocambolesco. Deve combattere con un robot molto potente per riuscire a portare a termine la sua missione. Fortunatamente la nostra eroina riesce ad avere la meglio, disattivando l'automa. Questa lotta, però, è stata unicamente virtuale, l'intera scena era, infatti, una simulazione che la prode archeologa aveva inscenato per esercitare le sue abilità. Come di consueto si è avvalsa dell'aiuto del suo fidato maggiordomo Bryce (Noah Taylor). Quel giorno ricorre la prima fase di un allineamento planetario che culminerà in un'eclissi solare che ha luogo soltanto una volta ogni 5.000 anni. Nella città di Venezia, si raccolgono gli Illuminati, setta religiosa dalle grandi ambizioni e dalla storia secolare, decidono di fare di tutto per recuperare una chiave molto preziosa. Grazie ad essa l'ordine riuscirà ad accedere al "Triangolo della luce". Viene incaricato di portare a termine questa delicatissima missione Manfred Powell (Iain Glen), per mettersi in mostra agli occhi dei suoi superiori questo soggetto dice di avere già in mente un piano che gli consentirà di riuscire nella sua impresa. In realtà non sa neppure da dove cominciare. Anche Lara Croft, però, molto presto si metterà sulle tracce del misterioso e potente oggetto, la donna, infatti, riceve un messaggio da suo padre (Jon Voight), valente esploratore scomparso da ormai svariati anni. Se la donna vuole riuscire a salvare l'intero pianeta dovrà trovare il modo di rintracciare la chiave prima che gli Illuminati riescano ad allungare su di essa le loro mani. Riuscirà la giovane e coraggiosa donna ad uscire vittoriosa da questa impresa, con ogni probabilità la più difficile della sua intera carriera?

