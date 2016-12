LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3 / Anticipazioni del 27 dicembre 2016: Frank e Bonnie, una coppia inaspettata

LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella seconda serata di oggi, martedì 27 dicembre 2016, la Fox trasmetterà un nuovo episodio de Le regole del delitto perfetto 3, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "A proposito di Frank". Prima di scoprire la anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: nel presente, Annalise (Viola Davis) si trova in cella e Bonnie (Liza Weil) la raggiunge, annunciandole che hanno trovato un altro corpo in casa, ma che è ancora vivo. Intanto, i medici cercano di operare in fretta, per evitare che il calo di ossigeno dovuto ai fumi dell'incendio danneggino il paziente. Quattro settimane prima, Annalise incontra di nuovo Eve (Famke Janssen) in un locale per festeggiare i suoi successi e conoscono due avvocati. Nel frattempo, Frank (Charlie Weber) riceve una bottiglia di acido solforico da una sconosciuta, mentre Laurel (Karla Souza) cerca ancora di mettersi in contatto con lui. Il giorno seguente, la Keating si presenta all'udienza di Tristan (John Duffy), un minorenne accusato di aver derubato lo stato 41 mila dollari grazie a delle carte di credito false. Poco dopo, l'accusa la informa tuttavia che la sua licenza risulta sospesa e l'avvocato scopre che è per via dello schiaffo che ha dato ad un cliente. In quel momento, Bonnie prende il posto di Annalise nella causa contro Tristan e lo spinge a rivelare dove sono finiti i soldi, ma il ragazzo non può spiegarlo. Per far ingelosire Connor (Jack Falahee), Simon (Behzad Dabu) continua a stare addosso ad Oliver (Conrad Ricamora), mentre Laurel va a trovare il pade di Frank e scopre che Sam (Tom Verica) ed Annalise lo hanno fatto uscire di galera anni prima. Nello stesso momento, Frank usa una finta identità per entrare nella prigione di Coalport. Bonnie ed Asher (Matt McGorry) scoprono invece che la fidanzata di Tristan è incinta e che è una delle sue professoresse. Bonnie decide di portare Susan (Alina Phelan) alla sbarra e convincerla a confessare tutto in tribunale. Quella sera, Annalise rivela ad Eve di aver speso i soldi dell'assicurazione di Sam per pagare un killer per uccidere Frank, ma di non avergli chiesto di farlo. Il giorno dopo, Annalise ha una discussione forte con la Hargrove (Lauren Luna Vélez) dopo aver scoperto chi ha inviato il video che la incrimina, ma il Rettore la rimette in riga e le ricorda che potrebbe licenziarla. Più tardi, l'avvocato ha una discussione anche con Nate (Billy Brown), che a quel punto le chiede di curarsi perché annienta tutte le persone che le stanno vicino. Annalise decide di sfruttare l'alcolismo per giustificarsi per quanto accaduto di recente, mentre Nate non ci pensa due volte prima di andare a letto con la Atwood (Milauna Jackson). Eve invece annuncia ad Annalise di aver incontrato un'altra donna e che si trasferirà a San Francisco. Dopo aver rubato il cartellino ad un'infermiera, Frank uccide il padre di Bonnie. Ascoltando la conversazione fra l'assistente ed Annalise, Laurel scopre tutto e decide di rivelare a Bonnie che Frank si trova a Coalport, ma le viene chiesto di non dire nulla all'avvocato. Nel presente, Meggy (Corbin Reid) consegna le analisi al medico che sta operando l'unico sopravvissuto, mentre Bonnie ed Oliver attendono notizie. Meggy comunica che la paziente è incinta ed infine scopre che si tratta di Laurel.

LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 27 DICEMBRE 2016, EPISODIO 5 "A PROPOSITO DI FRANK" - Nel presente, Oliver cerca di mettersi in contatto con Connor, ma dopo diversi squilli è Michaela a rispondere. Nel passato, Bonnie si imbatte in Frank, che le conferma di aver uccisso il padre di Wes e di aver portato con sé il ragazzo per evitare che la Keating si rifacesse su di lui. Conferma tutto, anche l'omicidio del padre per quello che le ha fatto quando era una bambina. Dopo varie confessioni, a filo di fiato, fra i due scoppia la passione. Intanto, Annalise ripensa a tutti gli anni trascorsi con Sam ed anche al suo primo incontro con Frank, del fatto che non fosse convinta di poterlo recuperare. Più tardi, i K Five scoprono chi ha messo le foto dell'avvocato in giro per il campus. Nate invece continua a frequentare la Atwood.

