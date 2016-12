Merry Colorado/ Best Of, il meglio dell’edizione su Italia 1: le parole di Cristina D’Avena (oggi, 27 dicembre 2016)

MERRY COLORADO, SU ITALIA 1 IL MEGLIO DELL'ULTIMA EDIZIONE DEL PROGRAMMA COMICO, LE PAROLE DI CRISTINA D’AVENA (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Cristina D’Avena è stata una delle grandissime novità dell’edizione di Colorado che ha tenuto compagnia al pubblico di Italia 1 durante l’autunno e che torna in scena oggi - martedì 27 dicembre 2016 - con un Best Of (dal titolo Merry Colorado) in cui verranno riproposti alcuni degli sketch migliori. “…Sono stata chiamata da Rocco Tanica, a partecipare appunto a questo programma, ma non come Cristina D’Avena che canta le sue canzoni ma come Cristina D’Avena che reinterpreta le hit del momento, le canzoni d’autore, scritte da Rocco Tanica, quindi in versione ironica, divertente, sempre molto delicato devo dire, però molto, molto divertenti, con alcune sorprese” aveva spiegato l’artista all’inizio dell’avventura in un’intervista esclusiva rilasciata in esclusiva a TvBlog. “Il pubblico mi vuole bene, forse ha voglia di rivedermi in tv, di avere questo rapporto un po’ più vicino” aveva aggiunto ancora. Pronti a ritrovarla sul piccolo schermo di Italia 1?

MERRY COLORADO, SU ITALIA 1 IL MEGLIO DELL'ULTIMA EDIZIONE DEL PROGRAMMA COMICO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Non si fermano le risate su Italia 1, tantomeno durante il periodo di festività natalizie. Oggi, martedì 27 dicembre 2016, andrà in scena una sorta di Best Of dell'ultima edizione di Colorado, intitolato Merry Colorado. Alla guida, naturalmente, ci sarà l'insostituibile coppia di comici composta da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, che insieme a Cristina D'Avena - grande novità degli ultimi appuntamenti - e Ria Antoniou proporranno alcuni degli sketch e alcune delle imitazioni che sono state maggiormente apprezzate nel corso dell'ultima stagione, partita lo scorso 22 settembre sulla rete Mediaset e conclusasi da qualche settimana. Sono stati davvero numerosi gli ospiti, i talenti e le personalità che si sono alternate in scena, e non è escluso che più tardi i telespettatori possano ritrovare sul palco Briga, ex volto di Amici, tutta la simpatia di Francesco Facchinetti, Francesco Mandelli o Angelo Pintus, o ancora gustarsi nuovamente il video messaggio di Alessia Marcuzzi e poter ritrovare Nek o gli Zero Assoluto. Quali comici e quali ospiti andranno in scena a Merry Colorado, in programma dalle 21.05 sul piccolo schermo di Italia 1? Non resta che attendere il prime time per scoprirlo…

© Riproduzione Riservata.