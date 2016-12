MIKA LOVE PARIS / Concerto su Rai 2: scaletta e canzoni in diretta. Quel legame speciale con Parigi, Love Today chiude la serata

MIKA LOVE PARIS CONCERTO PARIGI, SCALETTA E CANZONI: QUEL LEGAME SPECIALE CON PARIGI, LOVE TODAY CHIUDE LA SERATA (RAI 2, OGGI 27 DICEMBRE) - Si chiude con grande entusiasmo il Mika Love Paris, in onda questa sera su Rai 2. Un concerto speciale per il cantante libanese e per la Francia, una nazione a cui Mika si è detto molto legato. In realtà il legame porta direttamente nella capitale, per la quale Mika sente grande riconoscenza: “Volevo celebrare Parigi e tutta la sua gente, creare una festa fantastica per onorare la magia di quella città. E’ stato elettrizzante per tutti noi esprimere tutto il nostro amore per Parigi”. Mika ha animato l'Arena con l'aiuto di tanti altri artisti: acrobati, ballerini ed effetti speciali unici. Durante la serata sono state mandate in onda delle interviste che Mika ha realizzato prima di salire sul palco. Il cantante ha detto di sentire ogni volta il batticuore prima di esibirsi in concerto e ha spiegato che il suo obiettivo principale è quello di entrare nel cuore degli spettatori con la sua musica. Un obiettivo non semplice, ma a giudicare dall'appaluso finale con Love Today, sembra esserci riuscito.

MIKA LOVE PARIS CONCERTO PARIGI, SCALETTA E CANZONI: DA GRACE KELLY A GOOD GUYS, TUTTI I GRANDI SUCCESSI (RAI 2, OGGI 27 DICEMBRE) - Mika Love Paris non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio atto d'amore nei confronti di Parigi. Mika torna in diretta tv su Rai 2 a poche settimane dalla fine del suo show, quello di questa sera è un evento registrata alla AccorHotels Arena di Bercy lo scorso maggio davanti a più di ventimila spettatori. Una serata speciale per la Francia, per la capitale. Per Parigi che in passato lo ha accolto come un figlio, grazie anche ai suoi grandi successi che hanno deliziato il mondo intero. Da Grace Kelly a Good Guys passando per Relax Take It Easy, Happy Ending, Stardust, Rain,e Lollipop. Brani che chiaramente non mancheranno nella scaletta di stasera, condita da alcune sorprese che intratterranno i telespettatori italiani, come la presenza di una strepitosa banda marciante. In una intervista Mika aveva sottolineato orgogliosamente il suo atto d'amore verso Parigi: “Volevo celebrare Parigi e tutta la sua gente, creare una festa fantastica per onorare la magia di quella città: è stato elettrizzante per tutti noi esprimere tutto il nostro amore per Parigi".

MIKA LOVE PARIS, CONCERTO A PARIGI, "UNA FESTA FANTASTICA PER ONORARE LA MAGIA DELLA CITTÀ" (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Con il concerto evento dal titolo Mika Love Paris, Rai Due riporterà stasera sul piccolo schermo l'amata voce del pop internazionale che ha già conquistato tutti gli italiani nelle ultime settimane con il suo show dal titolo Stasera Casa Mika. Lo spettacolo che andrà in onda oggi in prima serata, tutto dedicato a Parigi, è stato girato presso l'AccorHotels Arena di Bercy, davanti a una folla di oltre 20 mila persone. Nel corso del concerto live, Mika ripercorrerà, per la gioia dei tanti telespettatori, i suoi successi più celebri, fra i quali Relax Take It Easy, Elle Me Dit, Underwater, Grace Kelly, Happy Ending e Stardust. Ma da cosa nasce questo tributo alla città romantica per eccellenza? È lo stesso artist a spiegarlo nel corso di un'intervista: "Volevo celebrare Parigi e tutta la sua gente, creare una festa fantastica per onorare la magia di quella città. E’ stato elettrizzante per tutti noi esprimere tutto il nostro amore per Parigi". L'evento live prenderà il via su Rai Due a partire dalle ore 21.10.

MIKA LOVE PARIS, CONCERTO A PARIGI, LO SHOW SU RAI DUE (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Dopo il successo di Stasera Casa Mika, il cantante torna ad allietare il piccolo schermo con il concerto che ha tenuto a Parigi all'AccorHotels Arena di Bercy, dove sono accorse più di 20mila persone a sentirlo suonare. Il concerto, che s'intitola Mika love Paris, sarà trasmesso su Rai Due alle 21.10 e, come dice già il titolo stesso, è una lettera d'amore di Mika alla capitale francese, una città molto amata dal cantante. Nel corso della serata i telespettatori potranno quindi ascoltare i più grandi successi di Mika: da Grace Kelly, canzone con cui è diventato famoso in tutto il mondo, a Good Guys, da Relax Take It Easy a We Are Golden, fino ad approdare ai testi degli ultimi anni, Happy Ending, Stardust , Rain, Boum Boum Boum, Origin Of Love, Elle Me Dit, Staring At The Sun, Lollipop, Big Girl, Talk About You. "Volevo celebrare Parigi e tutta la sua gente, creare una festa fantastica per onorare la magia di quella città. E’ stato elettrizzante per tutti noi esprimere tutto il nostro amore per Parigi” ha detto Mika, che ha scelto la città parigina molte volte come location per i suoi concerti. I costumi di questo particolare show sono stati creati dalla Maison Valentino e, oltre a Mika, saranno presenti sul palco ballerini, una banda marciante, un quartetto d'archi, acrobati, ecc... Insomma, sarà davvero un grande show!

MIKA LOVE PARIS, CONCERTO A PARIGI, LA CARRIERA DEL CANTANTE (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Mika muove i primi passi nella musica già quando era molto piccolo: nato nel 1983 in Libano, si è trasferito da piccolo a Parigi a causa della guerra. In seguito è andato a vivere a Londra per studiare, ma ha avuto molte difficoltà a causa della dislessia. Nonostante fossero anni che Mika si cimentava con la musica, venne scoperto solo nel 2006, quando una casa discografica notò la sua pagina MySpace: il primo album, pubblicato nel 2007, Life in Cartoon Motion, è stato un successo mondiale, arrivando al numero 29 nella classifica delle top 100 di Billboard. Da allora la sua carriera è stata in ascesa totale: conosciuto in tutto il mondo come cantante, artista e anche presentatore, Mika è rimasto poi molto attaccato all'Italia, dove ha partecipato a diversi programmi - tra cui il talent X Factor - e ha condotto lo show Stasera Casa Mika, dove si è rivelato essere un presentatore eccezionale. Questa sera, Mika torna però a fare quello che gli riesce meglio: cantare. Pronti a vederlo esibirsi a Parigi?

