Masterchef Italia 6 / Ed.2017, news: Joe Bastianich interroga Marco! Il video divertente è già virale (oggi, 27 dicembre 2016)

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017, NEWS: VIDEO, LA DIVERTENTE INTERROGAZIONE DI MARIO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Uno dei momenti più divertenti della prima puntata di Masterchef Italia 6 è senza dubbio quello in cui ai fornelli si è presentato Marco. Il giovane aspirante chef di Angri tutto ha fatto tranne che cucinare come i giudici avrebbero voluto. Tra una battuta e l'altra, Marco ha presentato i "Sapori della mia terra" ma non è andato tutto come sperava visto che i giudici hanno bocciato il suo piatto e Bastianich ha addirittura usato uno dei suoi gnocchi come proiettile di un'improvvisata fionda. Il momento più divertente è stato però quello dell'interrogazione in cui proprio il giudice ha deciso di chiedere al malcapitato alcuni degli ingredienti tipici dei piatti più famosi della nostra Penisola. Tra suggerimenti, scherzi ed errori, il video della divertente intervista è già diventato virale. Ci sarà un altro aspirante chef in grado di ripetere il suo successo? In attesa di vedere la seconda puntata dedicata alle selezioni in onda giovedì sera, ecco qui il video dell'intervista.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017, NEWS: CARLO CRACCO: "NON SIAMO I POOH" (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Il segreto di Masterchef Italia 6? Ma i suoi giudici ovviamente! Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich formano un quartetto vincente che accende ogni volta gli episodi del talent culinario più seguito d'Italia. Tanto che c'è chi dice che, se dovessero separarsi i giudici, il programma non avrebbe lunga durata. "Credo che il gruppo sia affiatato. Certo, nessuno ha firmato per la vita, non siamo i Pooh", dice scherzando Carlo Cracco intervistato da La Stampa. I giudici sono diventati anche molto amici tra di loro: quattro persone, quattro personalità totalmente diverse ma un affiatamento che non conosce eguali: "Siamo diventati amici veri, ci cerchiamo prima che si accendano le telecamere, ci capiamo con un’occhiata, andiamo a trovarci nei rispettivi locali", continua Joe Bastianich sempre a La Stampa. E questo affiatamento è palese a chi segue Masterchef Italia 6, dato che è chiaro a tutti come i giudici lavorino insieme in maniera molto complice per far riuscire al meglio il programma.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017, NEWS: I GIUDICI APRIRANNO MAI UN RISTORANTE INSIEME? (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Molti fan di Masterchef Italia 6 si chiedono se Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich prima o poi decidano di aprire un ristorante tutti insieme. Che diventerebbe sicuramente in poco tempo uno dei locali più alla moda e frequentati della città, sicuramente! Sempre a La Stampa però, i quattro simpaticissimi giudici hanno però chiarito questo aspetto, e purtroppo non nel modo in cui sarebbe piaciuto ai fan di Masterchef Italia 6: "Litigheremmo. E poi chi sopporterebbe come gestore del locale Joe Bastianich?", dice Carlo Cracco. Insomma, per adesso i fan dei quattro giudici più simpatici della televisione italiana dovranno accontentarsi di vederli insieme solo in Masterchef, ma chissà che un giorno non decidano di cambiare idea e aprire un ristorante tutti insieme! La nuova edizione di Masterchef Italia 6 è iniziata da pochissimo, ma per adesso non ha avuto nemmeno una recensione negativa. Merito dei giudici o dei concorrenti? A voi la scelta!

br/>© Riproduzione Riservata.