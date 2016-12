MICHELLE HUNZIKER/ Il 2017 è l'anno delle donne, Video: adulti vs bimbi, ecco il Natale (Oggi, 27 dicembre 2016)

MICHELLE HUNZIKER, IL 2016 UN ANNO DI SUCCESSI, IL 2017? L'ANNO DELLE DONNE: VIDEO, ADULTI VS BIMBI ECCO IL NATALE - Il Natale è una sfida tra bambini e adulti con i primi pronti sempre a far danni e i secondi distrutti per stare dietro loro. Questo è un riassunto delle feste fatto da Michelle Hunziker che su Instagram propone un video simpatico, scrivendo: "Il giorno dopo la vigilia. Adulti vs Bimbi! #Sonno #Natale #Love", clicca qui per il video e per i commenti dei follower. Sicuramente è un video molto simpatico che scherzando dimostra tutto l'affetto della conduttrice svizzera nei confronti dei suoi figli e della sua famiglia. Di certo la donna ha sempre dimostrato il rapporto meraviglioso costruito negli anni con le persone che le vogliono bene. Basta guardare i suoi canali social per capire che la vita di Michelle Hunziker è sicuramente piena di amore e d'affetto. Vedremo poi quali saranno le novità per il 2017 che sicuramente si prospetta per lei pieno di sorprese.

MICHELLE HUNZIKER, IL 2016 UN ANNO DI SUCCESSI, IL 2017? L'ANNO DELLE DONNE: LA SHOWGIRL POSA CON AURORA RAMAZZOTTI E LA PICCOLA SOLE - L'abbiamo vista ballare, condurre, recitare, sposarsi e fare altri figli. L'ultimo anno per Michelle Hunziker è davvero stato speciale e lei stess ha deciso di rivelarlo al settimanale Chi per il quale ha posato insieme ai suoi doni più grandi: la figlia Aurora Ramazzotti, avuta dal primo marito, il famoso Eros Ramazzotti, e le piccole Celeste e Sole Trussardi, avute dall'attuale marito, Tomaso. Nel numero di Chi, in edicola da domani mercoledì 28 dicembre, Michelle Hunziker si racconta e pur ammettendo che questo 2016 è stato fantastico, si aspetta molto anche dal 2017, quello che ha definito l'anno delle donne. Della sua vita privata non dice molto se non come è suddivisa la sua giornata tra le coccole alle bambine e la serata dedicata al neo marito: "a Sole e Celeste dedico la giornata, sono delle vere “rubacoccole”; mentre Tomaso ha l’esclusiva per la sera. Aurora? Ormai ha superato la fase adolescenziale, è una donna determinata. Sta frequentando l’università, ma continua anche con la tv. Sono molto felice per lei". Anche sul lavoro sta attraversando un momento molto creativo e dinamico di cui certo non può lamentarsi. Ma in cosa si cimenterà nel 2017? Questo al momento resta top secret ma siamo sicuri che anche nel suo futuro la tv non mancherà.

MICHELLE HUNZIKER, IL 2016 UN ANNO DI SUCCESSI, IL 2017? L'ANNO DI UNA NUOVA GRAVIDANZA? - Parlando un po' di gossip, la bella Michelle Hunziker starebbe pensando al concepimento di un quarto figlio, alle soglie dei primi quarant'anni di età. L'eterna ragazza e il suo compagno Tomaso Trussardi vogliono così coronare ancora una volta il loro lungo sogno d'amore e la bionda sogna di avere un altro maschietto. Negli ultimi tempi, la Hunziker è comparsa in una puntata del progetto House Party, in onda su Canale 5. Nell'occasione, ha raccontato un po' della sua vita fuori e dentro il palcoscenico insieme al trio canoro de Il Volo. Michelle non ha alcuna voglia di fermarsi e sta già pensando ai suoi prossimi impegni professionali.

MICHELLE HUNZIKER, IL 2016 UN ANNO DI SUCCESSI, IL 2017? DALLA TV AL TEATRO, E POI? - Nata a Sorengo, in Svizzera, il 24 gennaio 1977, Michelle Hunziker inizia la sua carriera come modella apparendo nello spot pubblicitario di Roberta, anche in realtà si vede soltanto il suo fondoschiena. Dopo essersi innamorata di Eros Ramazzotti, conduce Paperissima Sprint, Colpo di fulmine e Nonsolomoda, facendo la spola tra il suo paese di origine e la tanto amata Italia. La prima conduzione di Zelig risale al 2001, in coppia con l'amico e collega Claudio Bisio col quale presenterà numerose edizioni. La sua crescita professionale appare inarrestabile. Dopo il Festivalbar, arriva il momento di Striscia la notizia e Paperissima. Nel 2007 conduce il Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo. Nel frattempo, si cimenta anche come attrice nella sit-com Love Bugs, al fianco dell'attore e comico Fabio De Luigi. Appare anche in diversi cinepanettoni, come ad esempio Natale in crociera, Natale a Rio e Natale a Beverly Hills. L'ultima sua conduzione in televisione coincide con l'edizione conclusiva del programma comico Zelig, seguito da una serata di House Party. È anche un'apprezzata cantante e attrice teatrale. Nello scorso mese di settembre, il Teatro Brancaccio di Roma ha ospitato gli Italian Musical Award, ossia una sorta di Oscar italiani dedicati agli spettacoli teatrali all'insegna della musica e del divertimento. La serata andrà in onda il giorno di Santo Stefano, cioè ovviamente il 26 dicembre 2016, su Canale 5, con la conduzione di Michelle Hunziker. Nel corso degli ultimi anni, Michelle Hunziker è diventata uno dei volti più popolari della nostra televisione grazie alla sua capacità di cimentarsi al meglio in diversi campi. Solo pochi giorni fa, il 22 dicembre, Michelle ha condotto l'ultima puntata in assoluto di Zelig insieme a Christian De Sica. Gli autori Giancarlo Bozzo e Gino & Michele hanno così scelto di chiudere la trasmissione dopo oltre vent'anni con la presenza di una delle prime donne dello spettacolo nostrano.

