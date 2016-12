Nicolò Federico Ferrari/ Alessia è ancora nel suo cuore? (#Riccanza, puntata 27 dicembre 2016)

NICOLÒ FEDERICO FERRARI, PROTAGONISTA DELLO SHOW TELEVISIVO DI MTV (#RICCANZA, PUNTATA 27 DICEMBRE 2016) - Nicolò Federico Ferrari ha fatto capolino a #Riccanza come il classico bellone sciupafemmine, ma a differenza di Gian Maria Sainato, ex modello e fashion blogger, è meno interessato alla bellezza di quanto si pensi. Difatti, per Alessia, la sua recente conquista, ha speso parole che vanno al di là del suo aspetto fisico: "Ha una bella carrozzeria ma anche la materia cerebrale", a dimostrazione che forse l’aspetto fisico non è tutto e c’è spazio per un sentimento basato sull’attrazione mentale. Ed è questo lo stacco netto che porta a dargli qualche punto in più rispetto al gentleman di Sarpi, in quanto quest’ultimo alla stessa domanda, ha risposto: "Di Martina mi piace la sua indiscutibile bellezza", senza spendere parola alcuna su altre qualità oggettive della ragazza. Neanche un cenno al carattere. Nicolò invece ha un concetto più esteso di gentleman e, sì, fa di tutto per cercare il contatto con la sua partner mentre amoreggiano alle Terme sul Lago di Como dove l’ha portata per un weekend, però è interessato alla sua testa, a come parla, i gesti, cose che a Gian Maria probabilmente sfuggono o, lì per lì, non ci pensa.

NICOLÒ FEDERICO FERRARI, PROTAGONISTA DELLO SHOW TELEVISIVO DI MTV: LE SUE PASSIONI (#RICCANZA, PUNTATA 27 DICEMBRE 2016) - Nicolò Federico Ferrari è nato con la camicia, rigorosamente firmata. L’innocenza dei suoi ventitre anni, lo porta a doversi adattare ai desideri del padre, che lo vorrebbe politologo, ma in realtà la sua ambizione più grande per ora è godersi la vita il più possibile. E questo non ha nulla a che fare nemmeno con il desiderio di sua madre di vederlo sistemato con una brava ragazza, perchè Nicolò non ne ha alcuna intenzione e gioca a fare il playboy di città e a stupire le sue donne con weekend da sogno, regali e attenzioni da regina. La vera passione di Nicolò è viaggiare e ha la fortuna di farlo spesso, girare il mondo in continuazione, senza mettere casa in nessun luogo. In parallelo, il suo hobby preferito, nonchè il suo tarlo maggiore per certi versi, è focalizzarsi sul proprio benessere fisico in palestra. Ed è anche la sua sfortuna più grande, perchè si è innamorato della sua insegnante di fitness, forse l’unica donna che non cade nella sua rete e sembra intenzionata a lasciarlo a bocca asciutta. Nicolò, malgrado ci provi sempre, si è un po’ convinto dell’impossibilità di conquistarla e ha imparato a trattarla da amica o, meglio, da psicologa. La donna, infatti, si presta a consigliarlo sulle mosse da fare con le ragazze e agendo così cerca di suggerirgli il modo migliore di pensare a lei in altri termini. Ovvero, distrarsi con altre e avere una relazione esclusivamente platonica con la propria insegnante di fitness. Al di là della sua vita di cuore e il suo rapporto con la palestra, Nicolò è più centrato come ragazzo di quello che sembra, soprattutto sulle proprie scelte in materia di futuro. Nonostante svicoli dall’argomento spesso e volentieri, quando ne parla con la madre le poche volte in cui si incontrano, il suo desiderio istintivo di conquista, spassarsela finchè la giovinezza può permetterglielo, è mitigata da una riflessione aperta sulle proprie possibilità di un domani. Sa di poter contare sulla serenità di pensare con calma a dove mettere radici, con chi e cosa fare nella vita, perchè suo padre in questo gli lascia molte libertà e non l’ha mai costretto ad entrare a tutti i costi nell’azienda di famiglia. Nicolò vuole divertirsi, ma prima o poi dovrà fare i conti con le priorità della vita. Per ora, il suo carattere lo porta a scherzarci sopra, ma conosce la sensazione di dover prendere una decisione più avanti.

NICOLO’ FEDERICO FERRARI, PROTAGONISTA DELLO SHOW TELEVISIVO DI MTV: COSA ACCADRÀ QUESTA SERA? (#RICCANZA, PUNTATA 27 DICEMBRE 2016) - All'Old Fashion, per la festa del suo compleanno, Nicolò Federico Ferrari era attorniato da splendide ragazze. Vedremo nel prossimo episodio in programma oggi 27 dicembre 2016, se Alessia è ancora nel suo cuore o è stata subito rimpiazzata. Verranno alla luce, forse, lati inediti del suo animo. Nella scorsa puntata, si è mostrato molto dolce con la madre, sebbene abbiano contrasti di vedute. Sono aspetti di sè poco esposti ma presenti, e il ragazzo potrebbe sorprenderci con inattesi slanci affettivi...

