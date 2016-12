ORE CONTATE/ Diretta streaming e trailer del film di Christian Alvart con Til Schweiger (oggi, 27 dicembre 2016)

ORE CONTATE, FILM IN ONDA OGGI 27 DICEMBRE 2016, SU RETE 4: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Rete 4 ci propone questa sera, martedì 27 dicembre 2016, il film “Ore contate” con Til Schweiger e Fahri Yardim. La pellicola ci porta ad Amburgo, in Germania. Qui l’ispettore Nick Tshiller e il suo collega Yalcin Gumer continuano la loro lotta contro una banda di narcotrafficanti. La situazione però si complica quando Lenny, la figlia di Tschiller, e l’ex moglie del poliziotto vengono rapite proprio da quei malviventi. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere Ore contate sintonizzandovi su Rete 4 alle 21.15, potrete seguire la pellicola anche in diretta streaming sul sito di Mediaset effettuando il login qui. Ecco il trailer del film.

ORE CONTATE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: IL CAST - Per la prima serata di oggi, martedì 27 dicembre 2016, Rete 4 offre in prima tv “Ore contate”, un ilm della serie poliziesca tedesca Tatort con Til Schweiger. La pellicola è del 2015 ed è stata diretta da Christian Alvart. Oltre a Schweiger, che veste i panni del protagonista della serie dal 2013, questa pellicola fa parte della serie Tatort ed è prodotta dagli anni Settanta con grande successo in Germania Tra gli interpreti ci sono: Branko Tomovic, Burak Yigit, Erdal Yildize, Stefanie Stappenbeck, Luna Schweiger e Yalcin Gümer.

ORE CONTATE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Nick Tschiller, ispettore capo della squadra contro il crimine organizzato di Amburgo ha portato a termine un'operazione molto importante. Grazie alla sua squadra composta da Fahri Yardmin, Leyla e Holger Petretti, ha assicurato alla giustizia il pericoloso Firat Astan. L'uomo era a capo di una potente organizzazione dedita allo spaccio di droga nella città tedesca ma le sbarre non sembrano averlo fermato. Astan, grazie ad importanti agganci, può continuare indisturbato il suo commercio. Il Ministro dell'interno preme affinché Astan sia trasferito in un carcere di massima sicurezza lontano da Amburgo e Nick Tschiller sembra essere dello stesso avviso. L'uomo insieme al collega Yalcin Guemer sta mettendo le mani sugli altri membri dell'organizzazione criminale e la cosa sembra non piacere per nulla ai vertici. Preoccupato per l'incolumità della figlia Lenny, Nick decide di mandare la ragazza in collegio ma la giovane scappa alla fine però trovano un accordo e va a stare per qualche tempo dalla madre Isabella. Astan dal carcere ordisce un piano molto complesso per la sua liberazione Nick Tschiller sarà una delle pedine di questa operazione. Il criminale riesce a far rapire Isabella e Lenny e per liberarle vuole uno scambio di prigionieri, la sua libertà contro quella dei familiari di Tschiller. Il poliziotto è costretto a cedere e tra inseguimenti e sparatorie riesce a portare Astan sul luogo dello scambio. il criminale però ha un altro asso nella manica, Leyla, che si dimostra essere sua complice e suo braccio destro fin dall'inizio dell'operazione. Astan riesce ad arrivare alla nave e Lenny e Isabelle sono liberate. Durante una violenta colluttazione l'ex moglie di Nick viene ferita in maniera grave e trasportata d'urgenza in ospedale morirà poco dopo. Nel finale Astan guarda dalla balaustra della nave l'arrivo della polizia al porto. Nick Tschiller non può fare più nulla per arrestare il criminale ma giura vendetta per la morte di Isabela.

