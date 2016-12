Oroscopo 2017 / Anticipazioni Paolo Fox e previsioni di oggi 27 Dicembre di Branko: Cancro, Scorpione e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI E PREVISIONI DI BRANKO OGGI 27 DICEMBRE 2016,, SEGNI D'ACQUA: CANCRO, SCORPIONE E PESCI - Cosa propone l'oroscopo di Branko per i nati sotto il segno dell'Acqua in questa giornata del 27 dicembre? Buone notizie per il Cancro, che però per vedere realizzati i suoi sogni romantici deve cercare di essere rapido e veloce: l'amore è nel vostro raggio d'azione, ma se non lo afferrate immediatamente rischia di sparire dal vostro radar più veloce di una stella cadente. Occhi bene aperti se non volete lasciarvelo sfuggire! Siete dello Scorpione e avete dei progetti che volete realizzare o qualche affare in vista? Puntate tutto sulla luna nuova del 29, è sicuramente il momento più propizio e fruttuoso per voi per cercare di ottenere tutto ciò che volete. Per quanto riguarda i nati sotto il segno dei Pesci, provate invece a rilassarvi, ultimamente siete un po' troppo frenetici e stressati. Siete stanchi? Un po' di riposo non ha mai fatto male a nessuno e se vi stendete un pochino non perderete nulla.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI E PREVISIONI DI BRANKO OGGI 27 DICEMBRE 2016, SEGNI DI TERRA: TORO, VERGINE, CAPRICORNO - Chi è nato sotto il segno della Terra deve fare attenzione: questo è quello che si intuisce dall'Oroscopo di Branko, andato in onda oggi 27 dicembre sull'emittente radio Dimensione Suono 2. Chi appartiene alla costellazione del Toro deve avere molta cautela in amore: non appotteggiatevi a persone più deboli, irrequiete o insicure di voi. Se è vero che è difficile trovare un Toro insicuro, è anche vero che con la Luna, ma soprattutto Venere sbagliata, potrebbe capitare qualche inflessione caratteriale che non ci saremmo aspettati. Deve stare attenta la Vergine: Nettuno è troppo forte in Pesci e voi dovete cercare di muovervi con estrema cautela. Ottimismo per il Capricorno, che in questa giornata può intraprendere delle inizative che avranno esito positivo. Nonostante tutto però, cercate di stare attenti alle questioni legali perché Giove è al 20esimo in Bilancia e qualche imprevisto potrebbe nascondersi inaspettatamente dietro l'angolo.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI E PREVISIONI DI BRANKO OGGI 27 DICEMBRE 2016, SEGNI D'ARIA: GEMELLI, BILANCIA E ACQUARIO - Cosa ha predetto Branko con il suo oroscopo del 27 dicembre? L'astrologo è tornato con le sue previsioni sulla trasmissione radio di Dimensione Suono 2: ecco i suoi consigli per i Gemelli, la Bilancia e l'Acquario, i segni d'aria dello Zodiaco. Non ci sono buone notizie per i nati sotto il segno del Gemelli: la luna purtroppo è contro con Saturno in questa giornata e bisognerà stare attenti soprattutto al proprio fisico, perché lo stress è molto in aumento. Cercate di riposare e non affaticarvi troppo. Anche la Bilancia deve stare attenta alla sua forma fisica: se i nati sotto questo segno si sentono forti e vigorosi, perfetto, avrete una giornata d'oro. Altrimenti, cercate di calmarvi. Deve invece cercare di spingersi un po' più in là l'acquario e provare a fare qualcosa di energico e vigoroso. Siete genitori e i vostri figli sono già grandi? Dovete avere più polso con loro e farvi ascoltare di più.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI E PREVISIONI DI BRANKO OGGI 27 DICEMBRE 2016, SAGITTARIO, ARIETE E TORO - Magnifica giornata per i nati sotto il segno del fuoco: secondo l'oroscopo del 27 dicembre di Branko, trasmesso sull'emittente Radio Dimensione Suono 2, per il Sagittario, l'Ariete e il Toro questa sarà una giornata veramente molto proficua. Buone notizie sul fronte economico per il Sagittario dato che secondo le previsioni di Branko riescono le transazioni finaziarie. Tranquillità invece per il Leone: la luna è molto bella e la vita in casa procede calma e appagante. Troverete molta dolcezza nell'amore. Notizie importanti in arrivo invece per il nostro Ariete: la luna favorisce la tranquillità domestica ma, congiungendosi a Saturno e Sagittario, dà la possibilità ai giovani di provare nuove esperienze. Un viaggio o un lavoro all'estero è in vista per i piccoli nati sotto il segno dell'Ariete? Insomma, chi appartiene al "fuoco dello Zodiaco" ha i pianeti e le stelle dalla sua e forse farebbe meglio ad approfittarne.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI E PREVISIONI OGGI 27 DICEMBRE 2016: SEGNI DI FUOCO - Paolo Fox come ogni giorno ha fatto il suo Oroscopo su Latte e Miele, ecco quanto detto per quanto riguarda i segni di fuoco. Per quanto riguarda l'Ariete dalla fine di novembre c'è stato un miglioramento della situazione lavorativa rispetto ai mesi precedenti, sebbene non tutti i problemi siano risolti, si delinea un 2017 ricco di battaglie vittoriose. Capodanno particolarmente favorevole del punto di vista amoroso. Per il Leone sono poche le soddisfazioni in amore, un partner troppo lontano dalle vostre richieste potrebbe crearvi un po' di malumore. Nonostante la giornata sia favorevole, inutile perseverare nel cercare di imporre i propri desideri, specialmente se si ha a che fare con segni poco addomesticabili come Acquario, Sagittario e Ariete. Si conclude poi con il Sagittario che vivrà una giornata all'insegna dell'ottimismo che caratterizzerà il 2017. Capodanno piacevole e un fine settimana interessante per gli incontri. Gennaio vi porterà a tagliere i rapporti inutili.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI E PREVISIONI OGGI 27 DICEMBRE 2016: SEGNI DI TERRA - Durante il suo solito spazio dedicato all'Oroscopo su Latte e Miele Paolo Fox ha analizzato anche i segni di terra. Il Toro deve evitare di giocare troppo in amore, o si rischia di rimanere un po' troppo da soli e vivere il Capodanno in maniera pesante. In questa giornata per la Vergine sarà necessario mantenere la calma, in attesa del miglioramento generale previsto per le giornate comprese tra Mercoledì e Venerdì. Nei primi mesi del 2017 previsti alcuni miglioramenti, anche lavorativi, che raggiungeranno la loro massima realizzazione verso la fine dell'anno. Qualche carenza nella situazione affettiva: è consigliabile guardare poco al passato. Maggiori responsabilità e un'attività più intensa portano il Capricorno a un generale miglioramento, ma anche qualche problema economico. Fine settimana interessante per gli incontri d'amore.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI E PREVISIONI OGGI 27 DICEMBRE 2016: I SEGNI D'ACQUA - Paolo Fox a Latte e Miele ha tenuto la sua solita rubrica sull'Oroscopo, ecco cosa ha raccontato per i segni d'acqua. La tendenza dei nati sotto il segno del Cancro ad imporsi in questo momento serve a poco: l'insoddisfazione legata l'ambito lavorativo potrebbe portare cambiamenti significativi, ma non prima della prossima primavera. E' consigliabile affrontare le dispute amorose il prima possibile. Per lo Scorpione si consiglia di trascorrere un Capodanno lontano dalle preoccupazioni, tra persone piacevoli che aiutino a lenire il disagio degli ultimi tempi. Tra Mercoledì e Venerdì giornate positive per risolvere qualche problema. Qualcuno rischia di innamorarsi sul serio, gennaio potrebbe portare un notevole miglioramento della situazione amorosa. Sarà una giornata faticosa causata dalla forte instabilità emotiva degli ultimi tempi per i nati sotto il segno dei Pesci. Si potrebbe aver sprecato troppa energia per assecondare qualcun altro. Probabili fastidi fisici dovuti alla stanchezza. Gennaio e febbraio molto promettenti dal punto di vista lavorativo. A Gennaio anche interessanti recuperi per i sentimenti.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, QUALCHE MALESSERE STAGIONALE PER L’ACQUARIO. OGGI 27 DICEMBRE 2016: ANTICIPAZIONI PROSSIMO ANNO E PREVISIONI A I FATTI VOSTRI - Leggendo ieri la sua classifica giornaliera a I Fatti Vostri, Paolo Fox ha assegnato solo 2 stelle agli Acquario. Gli Acquario in questo periodo hanno grandi risorse, soprattutto quelli che fanno un lavoro creativo, che hanno un’attività artistica o hanno bisogno di contatti. Gli Acquario amano essere anticonformisti e non stanno bene se devono fare quello che fanno gli altri. Gli Acquario festeggeranno un 2017 importante e a Capodanno ci saranno delle sorprese. A quanto pare però le feste comandate, proprio perché sono un po’ obbligatorie da festeggiare, possono aver sconvolto qualche Acquario. Non tutti discutono però l’Acquario è il tipo che festeggia il Natale anche in un altro giorno. Chi ha litigato in famiglia deve recuperare. Periodo molto buono grazie a una Venere molto interessante: l’anno finirà in grande stile e il 2017 sarà molto intrigante. Bisogna nel frattempo mantenere i contatti con le persone amate e evitare i rapporti troppo strampalati. Chi ha la possibilità di viaggiare e di esporre il proprio lavoro in altri posti deve muoversi assolutamente e dovrà farlo anche nel 2017. La chiusura di quest’anno sarà molto importante ma nel frattempo bisogna fare attenzione ai malesseri stagionali.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, CAOS IN FAMIGLIA PER I PESCI. OGGI 27 DICEMBRE 2016: ANTICIPAZIONI PROSSIMO ANNO E PREVISIONI A I FATTI VOSTRI - Solo 2 stelle è il bottino dei Pesci nell’ultima classifica letta da Paolo Fox a I Fatti Vostri. Il caos in famiglia è bello ma può essere fonte di tensione per i Pesci. In questi giorni c’è un grande caos e se non avete un riferimento famigliare potreste risentirne ancora di più. Un Pesci non sa stare senza amore. Queste giornate possono essere pesanti per chi non ha un sentimento e chi ce l’ha non deve trascurarlo e trasformarlo in un “ri-sentimento-“. Chi a Natale ha incontrato qualcuno che non gli stava particolarmente simpatico non ha ancora superato la cosa. A gennaio ci saranno molti pianeti veloci nel segno dei Pesci e ciò porterà tanti incontri e molte opportunità. L’anno che sta per iniziare sarà quello della grande riscossa. Poca fortuna in questi giorni nei giochi.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ARIETE AFFATICATO. OGGI 27 DICEMBRE 2016: ANTICIPAZIONI PROSSIMO ANNO E PREVISIONI A I FATTI VOSTRI - Non va oltre le tre stelle l’Ariete nell’ultima classifica letta da Paolo Fox a I Fatti Vostri. L’Ariete ha fatto tanta fatica negli ultimi mesi guadagnandoci poco. Chi ha iniziato un percorso nuovo, soprattutto a fine novembre, si è reso conto che non era così importante da cambiare la vita. Le cose miglioreranno nel 2017 ma bisogna ancora aspettare un pochino per una bella novità. Prima di marzo o aprile Giove non permette di modificare i contratti e mette in guardia l’Ariete da situazioni che possono essere un po’ difficili da gestire a livello legale, finanziario, lavorativo. Tra settembre o ottobre gli Ariete potrebbero aver discusso con un gruppo e ora stanno pensando se può essere il caso di mettersi in proprio o di trasferirsi. È una fase di programmazione importante e anche per quanto riguarda l’amore ci sono buone novità: in questi giorni c’è ancora qualche scoglio da superare ma nel fine settimana l’Ariete sarà più soddisfatto. Piccoli fastidi in queste ore anche per le questioni economiche: chi aspettava dei soldi non li ha visti arrivare.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, LEONE AFFATICATO. OGGI 27 DICEMBRE 2016: ANTICIPAZIONI PROSSIMO ANNO E PREVISIONI A I FATTI VOSTRI - Il Leone non si abbatte mai ma in questi giorni sta pensando alla situazione sentimentale in maniera non del tutto positiva. I Leone si sono sentiti abbandonati: per pensare un po’ troppo alla carriera hanno dimenticato di dare le giuste attenzioni a qualcuno e ora devono recuperare. Una Venere particolare ha messo in crisi alcuni rapporti del Leone, che a volte non si accorge di aver dato troppo spazio ai propri problemi dimenticando quelli degli altri. Il consiglio è quello di provare a recuperare e di pensare all’amore in maniera più costruttiva. I rapporti famigliari vanno protetti in questi giorni. Il 2017, dal punto di vista lavorativo e pratico sarà importante.

OROSCOPO PAOLO FOX, CANCRO PRONTO A RECUPERARE IN AMORE. OGGI 27 DICEMBRE 2016: LA CLASSIFICA E LE PREVISIONI A I FATTI VOSTRI - La classifica di Paolo Fox letta ieri dall’astrologo a I Fatti Vostri ha visto il Cancro in ottima posizione grazie a quattro stelle. Anche se in questo periodo il Cancro si fa prendere della malinconia, ora i nati sotto questo segno hanno uno spirito molto attivo e improntato al futuro. La voglia di nostalgia comunque resta, però bisogna capire come proporsi nei confronti del futuro. Sulla base delle nostalgie bisogna costruire un grande futuro anziché abbattersi. A gennaio Venere e Marte saranno molto favorevoli, offrendo terreno fertile per recuperare un more.

OROSCOPO PAOLO FOX, GEMELLI IN RECUPERO. OGGI 27 DICEMBRE 2016: LA CLASSIFICA E LE PREVISIONI A I FATTI VOSTRI - I Gemelli sono in recupero e Paolo Fox ha voluto premiarli con quattro stelle leggendo il suo oroscopo ieri a I Fatti Vostri su Rai 2. Recupero importante per i Gemelli, che dai primi di dicembre hanno iniziato a respirare un’aria nuova. Bisogna però fare attenzione perché i problemi non sono ancora stati superati. Quello che è cambiato è il modo in cui i Gemelli li affrontano e ora hanno le capacità giuste per gestirli. Forse i Gemelli non hanno più qualcuno che metteva loro i bastoni tra le ruote o sono riusciti a completare un progetto riguardante una casa. Dall’inizio di dicembre ci sono stati dei ritardi ma ora l’orizzonte è migliore anche per quanto riguarda i sentimenti grazie a una Venere molto attiva.

OROSCOPO PAOLO FOX, GRANDI CAMBIAMENTI IN ARRIVO PER I BILANCIA. OGGI 27 DICEMBRE 2016: LA CLASSIFICA E LE PREVISIONI A I FATTI VOSTRI - I grandi cambiamenti che attendono i Bilancia sono valsi al segno tre stelle nella classifica letta ieri dall’astrologo a I Fatti Vostri su Rai 2. I Bilancia vivranno il 2017 in grande stile e qualcuno da settembre ha già vissuto delle trasformazioni preparandosi per tornare in scena. L’importante è cogliere l’occasione al volo, sia in amore che nel lavoro. In queste ore i Bilancia non devono pensare ai problemi e possono rimandare: l’importante è tornare presto a darsi da fare per cogliere quest’ondata favorevole. In questi giorni c’è un po’ di stress e bisognerà riposare qualche ora in più.

