Poison Ivy - La società segreta/ Su La5 il film con Shawna Waldron e Miriam MacDonald, curiosità sul cast della pellicola

POISON IVY - LA SOCIETÀ SEGRETA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Poison Ivy - La società segreta è il film che andrà in onda su La5 oggi, martedì 27 dicembre 2016, in seconda serata. Una pellicola a sfondo erotico e thriller quella che è stata diretta da Jason Hreno con il soggetto che è stato scritto da Liz Maverick, Peter Sullivan e Michael Wort. Il cast di Poison Ivy - La società segreta è composto da attrici ed attori principalmente di ambito televisivo. La protagonista, Miriam McDonald, ha recitato principalmente in serie tv e film tv statunitensi, in molti casi inediti in Italia. Anche il regista, Jason Hreno, ha lavorato esclusivamente per produzioni televisive e serie tv.

POISON IVY - LA SOCIETA' SEGRETA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: IL CAST - Poison Ivy - La società segreta, il film in onda su La5 ogi, 27 dicembre 2016 alle ore 23.35. Una pellicola per la tv del 2008 diretta da Jason Hreno (Wicked minds, Deadly betrayal) ed interpretato da Shawna Waldron (Piccoli campioni, Il presidente: una storia d'amore), Miriam MacDonald (Il diario del diavolo, Sea beast). Poison Ivy - La società segreta è il quarto e ultimo film di una serie cominciata nel 1992 con La mia peggiore amica, diretto da Katt Shea, e continuata nel 1996 con La mia peggiore amica 2 e nel 1997 con Violet: la nuova seduzione. A parte il primo capitolo, tutti gli altri sono stati distribuiti solo in tv e non sono mai usciti al cinema. Il film La mia peggiore amica (in originale intitolato semplicemente Poison Ivy) vedeva nel cast dei giovani Drew Barrymore e Leonardo Di Caprio, anche se in una parte minore, ma i capitoli seguenti non sono riusciti a mantenere lo stesso livello. Katt Shea, regista e sceneggiatrice del primo film della saga, è attiva anche come attrice. Ha recitato, fra l'altro, in Scarface di Brian De Palma. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

POISON IVY - LA SOCIETA' SEGRETA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Rimasta orfana da poco, Danielle "Daisy" Brooks (Miriam McDonald) decide di abbandonare il ranch in cui è cresciuta e il suo findanzato, per trasferirsi in una nuova scuola. Si tratta del Berkshire college, un prestigioso istituto privato del New England su cui sembra pendere una sinistra maledizione. Poco prima, uno studente è stato ucciso in un modo misterioso. Qui Daisy viene invitata a far parte di una sorellanza, la Ivy Society, capeggiata dalla bella e ambiziosa Azalea Berges (Shawna Waldron). Le ragazze della confraternita sembrano voler aiutare Daisy in ogni modo ad ambientarsi in questa nuova realtà, ma ben presto mostrano il loro volto di manipolatrici assetate di potere. Le ragazze della Ivy Society sembrano davvero disposte a tutto pur di ottenere quello che vogliono, e non esitano a dimostrarlo sulla pelle di Magenta Hart (Andrea Whitburn), compagna di stanza di Daisy. Quando finalmente Daisy si rende conto di chi sono veramente le sue presunte amiche, la situazione può solo peggiorare.

