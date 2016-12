PRANCER: UNA RENNA PER AMICO/ Su Italia 1 il film con Michael O'Keefe e Stacy Edwards, alla regia Joshua Butler (oggi, 27 dicembre 2016)

PRANCER: UNA RENNA PER AMICO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: IL CAST - Prancer: una renna per amico, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 27 dicembre 2016 alle ore 16.40. Una pellicola per famiglie che tratta dell'amicizia di una renna e di un ragazzo. Il titolo originale è Prancer Returns, in quanto la pellicola è leggermente ispirata a un film d'animazione uscito precedentemente, la regia è stata affidata a Joshua Butler mentre del cast hanno fatto parte attori come Michael O'Keefe, Stacy Edwards, John Corbett e Jack Palance. Ma scoprimao nel dettaglio la trama del film.

PRANCER: UNA RENNA PER AMICO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La storia del film ruota intorno al bambino Charlie Hooper che incamminatosi nel bosco vicino alla città trova il cucciolo di una renna. Il bambino crede che si tratti di Prancer, la renna di Santa Klaus che quest'ultimo potrebbe aver perduto. Così Charlie prende la renna e la porta via dalla radura boscosa con l'intenzione di tenere la renna con sé nella propria casa finché Babbo Natale non torna dal Polo Nord a riprendersi l'animale, e proprio mentre Babbo Natale ci mette tanto a ritrovare la sua renna, tra l'ottenne bambino e la renna nasce una speciale amicizia, i due trascorrono sempre più tempo insieme e si legano fortemente l'uno all'altra. Visto, però, che Santa Klaus non sembra voler venire a riprendersi la sua renna e pur capendo che quest'ultima non può vivere per sempre nella sua casa ma deve tornare al Polo Nord, Charlie Hooper decide di trovare un modo per avvisare Babbo Natale del fatto che la renna è stata ritrovata, così il piccolo invia a Babbo Natale un'email sperando che la veda e venga a riprendersi la sua renna. Tuttavia, Charlie scrive nell'email anche di non portargli via la renna proprio nella vigilia di Natale in quanto il bambino vorrebbe trascorrere un altro po' di tempo con la sua nova amica renna. Si rivela che questo è proprio il desiderio di Natale di Charlie, che non desidera possedere regali o averne altri ma che vuole soltanto passare del tempo con la renna Princer. Nel cuor suo Charlie sa che prima o poi dovrà separarsi da quel compagno di giochi anche se spera che ciò non avvenga mai. I genitori di Charlie non sanno nulla a proposito della renna e del fatto che Charlie è con essa, così, quando arrivnao in casa, il piccolo bambino dovrà affrontare una doppia sfida. Da un lato non dovrà far scoprire ai suoi genitori del cucciolo di renna in casa, e dall'altro dovrà combattere con sé stesso per rassegnarsi all'idea che prima o poi Babbo Natale si verrà comunque a riprendere la sua renna. Alla fine dei conti Charie trascorre con la piccola renna tutto il tempo necessario e la saluta quando questa deve andare via per tornare da Babbo Natale. I due sono comunque del tutto sicuri che prima o poi si rivedranno.

