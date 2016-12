QUANTICO 2 / Anticipazioni puntata 27 dicembre 2016: Ryan è un terrorista?

QUANTICO 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 27 dicembre 2016, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Quantico 2. Si tratta dell'ottava puntata, dal titolo "Odenvy". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Alex (Priyanka Chopra) cerca di liberarsi ed infine fugge. Mesi prima, Shelby (Johanna Braddy) continua a vedere Leon (Aarón Díaz) di nascosto ed una volta raggiunta la base, lei ed Alex scoprono che il resto del gruppo ha iniziato la riunione prima del loro arrivo. La missione è stata inoltre assegnata solo a Ryan (Jake McLaughlin) e Miranda (Aunjanue Ellis) preme perché tengano fuori dalle indagini Harry (Russell Tovey). Fornisce ai due agenti una piantina della Farm, che mostra la presenza di un nascondiglio, molto importante per Owen (Blair Underwood). Durante un'uscita fra tutte le reclute, Sebastian (David Lim) inizia a fare numerose domande ad Harry riguardo alla morte del suo ex ragazzo, sollevando una forte tensione fra i presenti, mentre Alex continua a credere che Ryan stia cercando di scavalcarla. Owen introduce poi le reclute alle tecniche di tortura, grazie ad una piccola dimosstrazione. Nel presente, Alex riesce a mettersi in contatto con Shelby, ma fa in tempo solo a rivelarle parte del numero del contatto esterno dei terroristi. Poco dopo, due uomini la sorprendonoe la tramortiscono, trasportandola poi in una stanza. Mike (Tom Kemnitz Jr.), un funzionario del governo, viene introdotto nella stessa stanza perché riveli dove ha nascosto i driver sottratti in precedenza. Mesi prima, Raina (Yasmine Al Massri) spinge Shelby ad adottare un alias in modo da incastrare Leon, in modo da poter far figurare il suo lavoro come una copertura aggiuntiva all'operazione in atto. Alcuni terroristi introducono poi degli strumenti di tortura, con cui spingere l'agente a parlare. Al contrario di quanto crede, Mike viene ucciso immediatamente e viene introdotta invece Dayana (Pearl Thusi). Intanto, Miranda scopre che potrebbero individuare entro breve il contatto dei terroristi. Alla farm, Owen fala parte del prigioniero, mentre le reclute lo sottopongono a diversi tipi di tortura, tutte blande. Ryan propone di usare ogni mezzo possibile, ma l'istruttore non cede. La tensione arriva alle stelle, tanto che Harry provoca Sebastian facendo leva sulla sua presunta omosessualità, mentre Lydia (Tracy Ifeachor) propone alla classe di torturare Owen sfruttando qualcuno che ama e viene catturata. La figlia di Owen viene sottoposta alla tortura dell'acqua, fino a che l'istruttore non rivela l'informazione che serve loro. Nel presente, i terroristi sottopongono Dayana ad alcune torture e decidono di passare alla fase successiva, spingendo Alex a rivelare che i driver sono nelle mani di Lydia. Quella sera, Ryan si risveglia nei boschi e riceve una telefonata: è stato scelto per l'AIC.

QUANTICO 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 DICEMBRE 2016, EPISODIO 8 "ODENVY" - Nel prossimo episodio di Quantico 2, i sospetti maggiori ricadranno su Ryan. L'agente dell'FBI rivelerà infatti di essere fra i torturatori che ha tenuto in ostaggio Alex fino a questo momento. Fa parte della farsa oppure l'ex fidanzato di Alex ha deciso da che parte stare? Nel passato, altre reclute della Farm ricevono la chiamata dell'AIC, ovvero Dayana e Leon, mentre la task force decide di mettere in atto un piano che coglierà di sorpresa Miranda e Shelby. Il Generale infatti vuole irrompere sulla strada in cui sono stati confinati gli ostaggi, ma le due agenti cercano di impedirlo. Nel passato, Alex scoprirà invece che l'FBI non vuole più lasciare che prosegua la sua indagine sull'AIC, che viene invece affidata a Ryan.

© Riproduzione Riservata.