SFOOTING/ L'uomo dell'anno in America è Trump, in Lapponia invece premiano… Lappo Elkann

Come ormai succede dal 1927, a dicembre la rivista statunitense “Time” ha immortalato sulla sua copertina “L’uomo dell’anno”. La scelta per il 2016 è caduta sul neopresidente americano, Donald Trump. La motivazione? Nancy Gibbs, direttrice della rivista, ha spiegato che il magnate Usa ha sollevato ”tante aspettative, ha rotto tante regole e ha sconfitto due partiti politici”. Insomma, The Donald è riuscito a fare decisamente meglio del nostro Matteo nazionale. Se quest’anno Renzi ha pure lui creato tante aspettative (attorno al referendum costituzionale), ha pure lui rotto le scatole a tanti, la similitudine si ferma qui, essendo inciampato sul più bello: al momento del voto, infatti, anziché emergere vittorioso, è stato travolto da quasi tutti i partiti, una parte del suo compresa. In ragione di ciò, noi lo candideremmo a “uomo 2016 dell’hanno” (con l’acca davanti, perché lo “hanno” a tutti gli effetti uccellato).

Tornando a Trump, la rivista americana ha ricordato che in lizza, tra gli altri, figuravano Hillary Clinton (il vero uomo di casa Clinton…), il premier turco Erdogan, la cantante Beyoncè, il patron di Facebook, Mark Zuckerberg, il presidente russo Putin. Quest’ultimo in Russia è senza rivali come “uomo dell’anno” dal 1998, record battuto nel mondo solo dal leader nordcoreano Kim Jong Un, che vince ininterrottamente dal 1984 (anno della sua nascita), senza che nemmeno una volta abbia dovuto sottoporsi a un controllo antidoping. Stranezze che possono accadere solo sopra il 38° parallelo.

E a proposito di stranezze, abbiamo scoperto che il vezzo di eleggere “l’uomo dell’anno” è assai diffuso nel mondo, non solo negli Stati Uniti. In Finlandia, per esempio, un giornale lappone (cioè della Lapponia) ogni anno premia il lappone (cioè l’abitante della Lapponia) più influente dell’anno, distintosi per meriti particolari. Qualche anno fa, per esempio, è risultato vincitore un tal Marcello Lappi, allenatore di calcio. Nel 2016, invece, è toccato a un certo Lappo Elkann, soprannominato “l’uomo dei laghi”. La Finlandia, come tutti voi ovviamente sapete, è il Paese dei mille laghi. E il nostro Lappo con i laghi ci fa tutto.

Non ci credete? Fin da piccolo ha passato interi pomeriggi a giocare con dei mattoncini assemblabili, tutti di colore azzurro, i famosi mattoncini Lago; è sua l’invenzione della lagopuntura (una particolare medicina alternativa che si basa su micropunture con aghi dei pini di laghi), mentre tra i suoi progetti a breve c’è la costruzione dell’Autostrada dei Laghi, un nastro d’asfalto a sei corsie che dovrà collegare tutti i 188mila laghi della Finlandia. Con una raccomandazione: di non affidare i cantieri alla società che dovrebbe curare la realizzazione del Ponte sullo Stretto…

In Africa, invece, non possiamo non menzionare il Gabon. L’idea di premiare l’uomo dell’anno è venuta a un familiare del celebre attore Jean Gabin, nome d’arte di Jean-Alexis Gabin Moncorgé. Trattasi del fratello maggiore, soprannominato Jean Gabon: fisico statuario, pugile di professione (categoria pesi massimi), buttafuori a tempo perso, ha istituito questo premio sin dagli anni Sessanta. E volete sapere chi è il gabonese del 2016? Magari il calciatore juventino Mario Lemina? Nooo! Sebbene in Gabon sia millenaria la tradizione artigianale di fabbricare strumenti musicali della famiglia delle percussioni, i famosi gabonghi, a vincere il titolo di “uomo dell’anno” non è stato un musicista, bensì una notissima giornalista televisiva, Milena Gabonelli.