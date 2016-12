Snitch - L’infiltrato/ Diretta streaming e trailer del film con Dwayne Johnson e Susan Sarandon, i costi e gli incassi della pellicola

SNITCH - L’INFILTRATO, FILM IN ONDA OGGI 27 DICEMBRE 2016, SU RAI MOVIE: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Rai Movie ha scelto di incentrare la prima serata di oggi, martedì 27 dicembre 2016, ad un film d'azione caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte. Si intitola Snitch - L'infiltrato, si ispira a fatti realmente accaduti e ruota soprattutto intorno al personaggio interpretato da Dwayne Johnson, conosciuto da molti come The Rock. Il titolo è stato realizzato negli Stati Uniti nel 2013, sotto la direzione di Ric Roman Waugh. Come si nota nel trailer in lingua italiana, che potete vedere cliccando qui, la pellicola si focalizza sull'obiettivo di un uomo di affari di evitare che suo figlio rimanga per dieci anni in prigione per un reato che non ha mai commesso. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere Snitch - L'infiltrato sintonizzandovi su Rai Movie, potrete seguire il film anche in diretta streaming sul sito di Raiplay.it, cliccando qui.

SNITCH - L'INFILTRATO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 27 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Snitch - L'infiltrato è il film che andrà in onda su Rai Movie oggi, martedì 27 dicembre 2016, in prime time. La pellicola d'azione è stata rilasciata negli Stati Uniti d'America il 23 febbraio del 2013. Alla sua realizzazione hanno partecipato diverse menti celebri del settore cinematografico statunitense, come Dwayne Johnson, che ha anche interpretato l'eroe principale della pellicola. Egli ha prodotto il film insieme a Matt Jackson, Nigel Sinclair, Alex Brunner, Jonathan King, Dany Garcia, Tobin Armbrust e Pargat Gill. La pellicola è stata scritta da Justin Haythe insieme al regista. Le musiche sono state scritte appositamente per la pellicola da Antonio Pinto. Degli aspetti cinematografici si è occupa Dana Gonzalez, mentre i compiti di montaggio sono stati svolti da Jonathan Chibnall. Avendo avuto come budget l'irrisoria somma di 15 milioni di dollari, la pellicola ne ha guadagnati al botteghino quasi 60. La pellicola non presenta grandi errori di produzione. The Legionary - Fuga dall’inferno/ Sul Nove il film con Jean-Claude Van Damme e Adewale Akinnuoye-Agbaje: curiosità sull’attore.

SNITCH - L''INFILTRATO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 27 DICEMBRE 2016: IL CAST - Snitch - L'Infiltrato, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 27 dicembre 2016 alle ore 21.20. Una pellicola d'azione di fattura statunitense. Si ispira a fatti realmente accaduti ed è stata realizzato nel 2013 grazie alla collaborazione del regista Ric Roman Waugh, la pellicola si è dimostrata essere un successo sia per la critica cinematografica, che per il pubblico. Del cast fanno parte oltre al principale interprete Dwayne Johnson attori del calibro di Susan Sarandon, Benjamin Bratt, Barry Pepper, Michael Kenneth Williams e Jon Bernthal. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SNITCH - L''INFILTRATO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 27 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Come già accennato, il film si ispira a eventi realmente accaduti e pertanto ruota intorno alla figura di un uomo d'affari in decadenza. In particolare quest'ultimo distrutto da suo figlio, trovato in possesso di droga e condannato a ben 10 anni di carcere. Tuttavia, con il proseguire delle scene del film, si scopre che il ragazzo è del tutto innocente e che è stato incastrato da qualcuno che gli ha fatto avere quella droga. Il padre, interpretato da Dwayne Johnson, lo capisce e inizia la sua corsa contro il tempo per dimostrare che suo figlio è completamente innocente, e che è stato incolpato ingiustamente perché qualcuno gli ha messo la droga nello zaino senza questi lo sapesse. Così il padre si mette in gioco e contatta la DEA, una speciale agenzia di forze armate, per infiltrarsi in una grande organizzazione criminale che si occupa del traffico di stupefacenti su scala mondiale. Certamente non sarà facile, anche perché l'organizzazione è molto pericolosa e incastrarne il boss per riuscire a salvare suo figlio non è una missione di poco conto. L'intrepido padre, però, sa come comportarsi in queste occasioni. Nel corso del film John, il padre, appunto, correrà numerosi rischi e tra scene d'azione spettacolari e più sottili intrighi riuscirà a incastrare il boss dell'organizzazione criminale provando alla giustizia che suo figlio è innocente. Nelle ultime scene della pellicola John è insieme a suo figlio che viene rilasciato dalla prigione degli Stati Uniti d'America.

