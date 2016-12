Source Code/ Su Rai 4 il film con Jake Gyllenhaal e Michelle Monaghan, la scelta di attori e regista

SOURCE CODE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Source Code è il film che andrà in onda su Rai 4 oggi, martedì 27 dicembre 2016, in seconda serata. Una pellicola dal genere fantascienza e thriller che è stata affidata alla regia di Duncan Jones nel 2011, con la sceneggiatura estesa da Billy Ray e Ben Ripley. Il montaggio è stato effettuato da Paul Hirsch e le musiche della colonna sonora sono state composte da Clint Mansell. Caso strano, l'attore Jake Gyllenhaal è stato scelto dalla produzione prima ancora del regista: dopo aver visto il film Moon del 2009, è stato proprio l'interprete a proporre che la regia venisse affidata a Duncan Jones. Inoltre, inizialmente la parte di Christina doveva essere interpretata dalla turbolenta Lindsay Lohan: quando l'attrice ha dato forfait, la produzione ha deciso di affidare la parte alla bellissima Michelle Monaghan.

SOURCE CODE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: IL CAST E LE CURIOSITA' - Source Code, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 27 dicembre 2016 alle ore 22.40. Una pellicola dal genere thriller carica di suspense realizzata nel 2011. Il regista di questo film è uno degli autori cinematografici più popolari dell'intero Regno Unito, si tratta di Duncan Jones, primogenito della grande rock star David Bowie. Nel corso della sua breve ma intensa carriera, il giovane cineasta si è distinto per la carica visionaria e surreale della sua opera, realizzando film molto apprezzati da pubblico e da critica come, ad esempio, "Whistle", "Moon" e "Warcraft - L'inizio". Anche il protagonista di questa produzione è un volto molto amato dagli appassionati di cinema, il suo nome è Jake Gyllenhaal, attore la cui filmografia si caratterizza per aver lavorato con registi di grande prestigio come, ad esempio, Roland Emmerich, Ang Lee, Sam Mendes, Mike Newell, Antoine Fuqua e Tom Ford. Anche la sua collega Michelle Monaghan è un'interprete popolare, come non citare la sua partecipazione a veri e propri blockbuster come "Pixels" di Chris Columbus, "Mission: Impossible III" di J. J. Abrams e "The Best of Me - Il meglio di me" di Michael Hoffman? A questa produzione ha preso parte anche Vera Farmiga, ottima interprete statunitense classe 1973 che tutti ricordano in "The Manchurian Candidate" di Jonathan Demme e in "The Departed" di Martin Scorsese. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

SOURCE CODE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il protagonista del film è Colter Stevens (Jake Gyllenhaal), militare dell'aviazione statunitense. L'uomo è destinato a vivere un'esperienza davvero sorprendente, si trova a bordo del suo aeroplano e sta per prendere parte ad una delicata missione in Medio Oriente quando, improvvisamente, perde conoscenza senza una ragione apparente. Quando riesce a tornare in sé, il nostro protagonista si ritrova intrappolato nel corpo di un'altra persona completamente differente da lui, si tratta di Sean Fentress, insegnante liceale che viaggia a bordo di un treno diretto a Chicago assieme ad una sua simpatica collega, la professoressa Christina Warren (Michelle Monaghan). Stevens è davvero molto scosso e quando vede l'immagine di un altro uomo riflessa nello specchio per poco non perde i sensi, non ha davvero idea su come una cosa così bizzarra e particolare sia potuta accadere. Il suo sconforto durerà, però, solo pochi istanti, un ordigno piazzato all'interno del convoglio viene fatto brillare ed uccide tutti i passeggeri presenti sul treno. Improvvisamente, il nostro protagonista si ritrova di nuovo nel suo corpo, la prima persona con cui parla è il capitano Carol Goodwin (Vera Farmiga), uno dei suoi superiori. Finalmente la donna riuscirà a fornirgli una spiegazione plausibile per quello che Stevens sta passando. Tempo addietro il pilota ha accettato di entrare a far parte di una insolita sperimentazione, grazie all'utilizzo di una particolare macchina è in grado di penetrare nel corpo di un'altra persona per vivere la sua vita. La durata di questa possessione è davvero molto limitata, Stevens non potrà restare nell'organismo del suo ospite per più di otto minuti. L'invenzione è stata messa a punto da un team di scienziati con uno scopo preciso, l'obiettivo di chi la utilizza è quello di prevenire l'insorgenza di atti criminosi. Sul treno diretto a Chicago, per esempio, è stata effettivamente piazzata la bomba killer che Stevens ha visto. Al nostro protagonista viene chiesto di rientrare nel corpo di Sean Fentress per riuscire a individuare la posizione dell'ordigno, nel tentativo di impedire la strage...

