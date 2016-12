STASERA IN TV/ Programmi Mediaset: il nostro consiglio è The best man holiday! Colorado e Ore contate (oggi, 27 dicembre 2016)

PROGRAMMI IN ONDA OGGI, 27 DICEMBRE 2016 SU MEDIASET: Per la prima serata di oggi, martedì 27 dicembre delle reti Mediaset si suggerisce invece la visione di The best man holiday (2013), film commedia che viene trasmesso su La5 a partire dalle ore 21:10. Si tratta del sequel del film The best man, una divertente commedia romantica. Nel sequel l'ambientazione è natalizia, quindi adeguata a questo periodo dell'anno, e si possono seguire i protagonisti alle prese con nuove avventure, problemi, gioie e dolori. Si tratta di una commedia spensierata per trascorrere un paio di ore con leggerezza.

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 27 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, martedì 27 dicembre 2016, le reti Mediaset propongono tanti programmi per trascorrere un'altra serata in famiglia dopo il Natale, all'insegna dei programmi di intrattenimento come Colorado, film d'azione come Ore contate, e dei telefilm più seguiti, come The Mentalist e Uno Bianca. Non mancheranno i western, i polizieschi e i film thriller sul resto della famiglia Mediaset, e un bel cartone animato per i più piccoli sul canale a loro dedicato Boing. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata.

Canale Cinque apre la prima serata con una prima tv, una serie a puntata che si intitola La mia vendetta. Si tratta di una mini serie di produzione francese di cui stasera vanno in onda i primi due episodi. La protagonista, Emma, scampa ad un incidente in cui resta ucciso il resto della sua famiglia. Scopre però che non si è trattato di un incidente e deve così cambiare identità. A seguire, in seconda serata, è in programmazione The illusionist, film del 2005 con Edward Norton che ha come protagonista un illusionista che deve confrontarsi con un poliziotto che non crede nei suoi poteri. Italia Uno risponde con un programma di intrattenimento leggero, ovvero Colorado, sul cui palco si avvicendano i migliori comici del panorama italiano con la conduzione di Luca e Paolo. A seguire viene trasmesso il film di azione Pitch Black, con Vin Diesel, ambientato su un pianeta sconosciuto sul quale un astronauta deve fare un atterraggio di emergenza.

Su Rete Quattro in prima serata è previsto il film tv tedesco dal titolo Ore contate (Halbe Brüder, 2015), in cui tre fratelli scoprono di aver ricevuto un'eredità ingente per avere la quale però dovranno collaborare tra di loro. In seconda serata va in onda Arma letale 3 (Lethal Weapon 3, 1992), terzo episodio della saga poliziesca che ha come protagonista Mel Gibson. Il palinsesto Mediaset prevede altri tre film per la prima serata del 27. Su La 5 va in onda il film commedia ad ambientazione natalizia The best holiday man (2013), in prima tv, sequel di The best man. Su Iris, per il ciclo C'era una volta il west, è in programmazione il film La legge del capestro (Tribute to a bad man, 1956) di Robert Wise con James Cagney, un classico del genere. Infine su Italia 2 va in onda The Bourne Supremacy (2004), sequel del film The Bourne identity (2002) con Matt Damon come protagonista. Per completare l'offerta delle reti Mediaset, su Mediaset Extra vanno in onda le repliche delle puntate della miniserie tv Uno Bianca, ispirata ai fatti di cronaca relativi alla cosiddetta Banda della Uno Bianca. Su Top Crime invece vanno in onda nuovi episodi del telefilm poliziesco The Mentalist, e infine Boing pensa ai più piccoli con le puntate del cartone animato giapponese Doraemon, dove poter seguire le avventure di Nobita e del suo buffo gatto blu Doraemon.