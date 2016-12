STASERA IN TV/ Programmi Rai: Mrs Doubtfire - Mammo per sempre batte Alberto Angela e Mika! (oggi, 27 dicembre 2016)

PROGRAMMI IN ONDA OGGI, 26 DICEMBRE 2016 SU SKY: Per la prima serata di oggi, lunedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, all'interno del palinsesto Sky si consiglia la visione di Mrs Doubtfire - Mammo per sempre (Mrs. Doubtfire, 1993), che va in onda in prima serata, alle ore 21:00, sul canale Sky Cinema Family HD. Mrs Doubtfire è un film un po' datato ma sempre piacevole da rivedere per due motivi. Il primo è la grande bravura del suo attore protagonista, il compianto Robin Williams, che qui diede una delle sue migliori interpretazioni della carriera. Il secondo è il tema trattato, di stretta attualità ancora oggi. Si parla infatti di genitori separati e della necessità di far capire ai figli come una famiglia possa restare tale anche quando madre e padre non vivono più insieme. Un film da rivedere anche con i bambini, perché il Natale può essere una festa di condivisione anche per famiglie allargate e non più concepite in modo tradizionale.

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 27 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, martedì 27 dicembre 2016, il palinsesto delle reti Rai si caratterizza per la presenza di una molteplicità di generi. Gli amanti del cinema potranno dirsi soddisfatti dato che diversi film saranno trasmessi, largo spazio, come fortunatamente succede sotto le feste, viene dato ai più piccini con film e cartoni animati adatti alla loro età. Anche gli appassionati della commedia più classica troveranno pane per i loro denti con film molto popolari come, ad esempio, "Un pesce di nome Wanda" e "Susanna!". Come di consueto, la televisione di Stato riserva largo spazio alla cultura, Alberto Angela, uno dei divulgatori più amati del nostro paese, ci porta all'interno dello Stato del Vaticano con un documentario suggestivo ed affascinante che sarà, con ogni probabilità, il programma più visto dell'intera serata. Non resterà deluso chi apprezza il mondo della serialità televisiva grazie alla messa in onda di "Delitti in Paradiso 2", ottimo telefilm francese. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata.

Alle ore 21.25 su Rai Uno il noto conduttore Alberto Angela condurrà un eccezionale appuntamento per mostrare a tutto la grande bellezza del nostro paese, "Stanotte a San Pietro - Viaggio tra le meraviglie del Vaticano", infatti, condurrà per mano tutti gli spettatori all'interno di uno dei principali monumenti della nostra capitale. A seguire, alle ore 23:50 sullo stesso canale sarà possibile apprezzare la presenza di Walter Veltroni alla direzione di un suggestivo documentario intitolato "Gli occhi cambiano", l'ex sindaco di Roma ha realizzato sei puntate ognuna della quali si incentra attorno ad un particolare verbo, utilizzando gli immensi archivi Rai per dare un'interpretazione unica di questo preciso vocabolo.

Su Rai Due, invece, alle ore 21:05 i fan del musicista anglo-libanese Michael Holbrook Penniman Jr, in arte Mika, potranno apprezzare la presenza del loro beniamino sul palco della AccorHotels Arena di Bercy, il cantante riproporrà tutti i suoi brani più significativi e famosi in uno dei concerti più amati di tutta la sua brillante carriera. A seguire verrà trasmesso un film molto popolare e divertente, si tratta di "Un pesce di nome Wanda", ottima pellicola interpretata da Kevin Kline, da Jamie Lee Curtis e da John Cleese. Una scombinata banda di ladri si ritrova a coinvolgere nelle sue macchinazioni un ignaro ed onesto avvocato. Per quanto riguarda Rai Tre, alle ore 21:15 i più piccini potranno apprezzare la fantasia e la creatività della casa di produzione Pixar grazie a "Toy Story - Il mondo dei giocattoli", Woody il cowboy e l'astronauta Buzz Lightyear sono due giocattoli il cui scopo nella vita è quello di far divertire il loro piccolo proprietario. Quando si ritroveranno persi nel mondo faranno di tutto per tornare tra le braccia del loro amico umano. Sullo stesso canale alle ore 22:40, i nostri eroi tornano con il sequel "Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa", Tom Hanks e Tim Allen tornano a doppiare Buzz e Woody che ancora una volta dovranno vivere grandi ed emozionanti avventure. Venendo a parlare della programmazione prevista su Rai 4, alle ore 21:06 la bellissima Angelina Jolie interpreta uno dei personaggi più riusciti della sua carriera, in "Lara Croft Tomb Raider" ha portato sullo schermo l'affascinante e avventurosa archeologa, protagonista della popolare serie di videogiochi. Per quanto riguarda, invece, Rai 5 alle ore 21:15 i cinefili potranno assistere ad una delle commedie più brillanti dell'intera storia del cinema, si tratta di "Susanna!", pellicola del 1938, diretta da Howard Hawks ed interpretato da Katharine Hepburn e da Cary Grant. Su Rai Movie, alle ore 21:20 l'appuntamento è con "Snitch - L'infiltrato", film d'azione realizzato nel 2013 che vede la presenza del popolare attore Dwayne Johnson, uno dei protagonisti del cinema action dei nostro giorni. Su Rai Premium, invece, alle ore 21:20 gli appassionati di serie televisive potranno accedere alla messa in onda di "Delitti in Paradiso 2", serie anglo-francese: in essa possiamo seguire le avventure di un detective di Scotland Yard che, per vie traverse, si trova a dover esercitare la sua professione su una assolata isola caraibica.