STASERA IN TV/ Programmi Sky: Snoopy & Friends - Il film dei Peanuts è il nostro consiglio per la serata (oggi, 27 dicembre 2016)

PROGRAMMI IN ONDA OGGI, 27 DICEMBRE 2016 SU SKY: Per il giorno successivo, martedì 27 dicembre, si consiglia la visione in prima serata su Sky Cinema Family HD Snoopy & Friends - Il film dei Peanuts (The Peanuts Movie, 2015) che va in onda alle ore 21:00. Si tratta di un lungometraggio di animazione che narra le vicende di alcuni dei personaggi dei fumetti più famosi e amati di sempre, i Peanuts le cui strisce sono state disegnate per anni da Charles Schultz. Sia i grandi che i piccini si divertiranno un mondo a seguire le vicissitudini dello sfortunato e depresso Charlie Brown e dei suoi amici Lucy, Linus, e soprattutto del suo inseparabile amico a quattro zampe, Snoopy, il cane che sogna di scrivere un best seller e di essere il Barone Rosso.

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 27 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, martedì 27 dicembre 2016, come di consueto, la piattaforma satellitare delle reti Sky si caratterizza per tentare di rendere felici gli appassionati di cinema e di serie tv. Questi due generi, infatti, sono le tipologie di programmi maggiormente rappresentati. Per non rischiare di annoiare, ovviamente, una grande varietà viene offerta grazie a diverse forme di narrazione, in grado di appagare anche i palati più esigenti. Gli appassionati di serie poliziesche, per esempio, potranno godere della messa in onda di "Quantico" e di "The Shield", due delle produzioni più apprezzate degli ultimi anni. Come si conviene a questo particolare periodo dell'anno, la programmazione Sky tiene anche conto della presenza di numerosi bambini davanti agli schermi televisivi, "Il piccolo aiutante di Babbo Natale" e "Snoopy & Friends - Il film dei Peanuts" sono sicuramente due appuntamenti adatti alla loro giovane età. L'unico programma differente che sarà possibile apprezzare e che con ogni probabilità sarà la trasmissione più seguita dell'intera serata è "Alessandro Borghese - 4 ristoranti", il celebre chef invita alcuni ristoratori che vivono in una particolare zona a sfidarsi a singolar tenzone. Ma vediamo nel dettaglio l aprogrammazione della serata Sky.

Su Fox alle 21:00 sarà possibile incontrare Quantico, serie televisiva statunitense giunta ormai alla seconda stagione: in essa si raccontano le avventure di un gruppo di reclute dell'FBI che si trova coinvolto in una serie di pericolosi atti terroristici. Su Fox Crime, invece, alle 21:05 sarà il momento di "Dicte", popolare telefilm danese che ha riscosso un grande successo anche sulla scena internazionale, basato sulla serie di romanzi di Elsebeth Egholm, una giornalista con la passione della cronaca nera si ritrova coinvolta in una serie di delitti ed inizia a collaborare con le forze dell'ordine della piccola cittadina di Aarhus.

Ancora serie tv su Sky Atlantic, alle ore 20.25 l'appuntamento è con ben tre puntate dell'ottimo telefilm "The Shield". Il protagonista è Vic Mackey, agente della polizia di Los Angeles dai metodi poco ortodossi e dal forte senso di giustizia. Su Fox Life, invece, alle ore 21:00 torna "Empire", serie televisiva del 2015 ambientata attorno al dorato mondo della musica hip hop. Senza dubbio è una delle produzioni più apprezzate delle recenti stagioni televisive. Su Sky Uno alle 21:15 lo chef Alessandro Borghese appare in una nuova puntata di "Alessandro Borghese - 4 ristoranti", particolare talent show ambientato nel mondo della ristorazione. Venendo a parlare della settima arte, su Sky Cinema 1 alle ore 21:15 andrà in onda "Joy", bellissimo film in cui Jennifer Lawrence interpreta la mitica Joy Mangano, la donna che ha inventato il Miracle Mop. Su Sky Cinema Hits sarà la volta di "Il piccolo aiutante di Babbo Natale", pellicola natalizia che ci mostra un ricco uomo d'affari mentre cerca di realizzare il suo grande sogno, desidera lavorare per Santa Claus. Per quanto riguarda Sky Cinema Family, alle ore 21:00 torna la maestria di Charles Schultz grazie al film "Snoopy & Friends - Il film dei Peanuts". Gli appassionati di cinema italiano potranno seguire su Sky Cinema Passion il film "Poli Opposti", interpretato da Luca Argentero e da Sarah Felberbaum. Su Sky Cinema Max, infine, alle ore 21:00 sarà la volta di "Timeline", film del 2003 che si basa su un popolare romanzo di Michael Crichton, un gruppo di archeologi si imbatteranno in una pergamena davvero suggestiva che cambierà per sempre le loro vite.