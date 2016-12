STRISCIA LA NOTIZIA/ Quali servizi presenteranno oggi, 27 dicembre 2016, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, martedì 27 dicvembre 2016) - Il telegiornale satirico Striscia la notizia che vede alla conduzione i due volti storici, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, torna come sempre questa sera su Canale 5 in access prime time. In attesa di scoprire cosa accadrà oggi, martedì 27 dicembre 2016, vediamo il riassunto della puntata precedente. I due conduttori entrano in studio insieme, presentando poi Ric del duo comico Ric e Gian. Dopo lo stacchetto delle Veline, si passa al primo servizio con Dario Ballantini nelle veste di Salvini in giro per la Capitale. Esso realizza gag con le persone che incontra, una volta tornati in studio poi si passa all'inviato Pinuccio che da Foggia racconta la storia di Michele. Il povero uomo è costretto in casa perché non ha modo di poter uscire essendo disabile, viene intervistato così un consigliere comunale che dichiara che provvederà a tale situazione. Viene mostrata così la probabile abitazione che verrebbe affidata all'uomo disabile: tra un mese si scoprirà se sarà stata mantenuta la parola data. Il nuovo servizio che viene presentato invece è di Vittorio Brumotti che da Viareggio mostra un'altra struttura che in Italia è stata abbandonata a sè stessa e che doveva essere utile per il mercato ittico. Moreno Morello si occupa di compagnie telefoniche, e in seguito è il turno di un video divertente scovato in rete. Max Laudadio, da Milano, parla della vita di alcuni detenuti. Essi lavorando cercano di rimediare ad errori passati che li hanno portato dietro le sbarre, nell'intervista che ricevono fanno gli auguri di Natale a tutti. Capitan Ventosa incontra Javier Zanetti che parla della sua fondazione Pupi, poi vengono intervistati anche Enrico Bertolino e Gerry Scotti. Un altro servizio poi riguarda Teramo e Valerio Staffelli mostra i furbetti che parcheggiano nei posti dei disabili nelle Asl, gli intervistati poi trovano solite scuse per non confessare il loro errore. In studio poi arriva il cagnolino Lucino, Greggio poi annuncia Luca Abete che parla di un tuttologo di Salerno, secondo quest'ultimo è possibile rendere l'acqua in vino tramite un erba. Cristiano Militello poi dà il via alla rubrica Striscia lo striscione, nel servizio ci sono diversi striscioni e video divertenti.

