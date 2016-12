Sanremo 2017 / News: dopo Tiziano Ferro, chi saranno gli altri ospiti di Carlo Conti? (oggi, 27 dicembre 2016)

SANREMO 2017, NEWS: DOPO TIZIANO FERRO, CHI SARANNO GLI ALTRI SUPER OSPITI DI CARLO CONTI? (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - E’ ufficialmente partito il countdown per il Festival di Sanremo 2017. Carlo Conti, per il terzo anno consecutivo tornerà sul palco del Teatro Ariston per condurre la famosa kermesse musicale. Dopo aver annunciato i nomi dei big e delle nuove proposte in gara, sale la curiosità dei fans, desiderosi di conoscere i nomi degli ospiti. Il primo super ospite ufficiale sarà Tiziano Ferro. L’artista italiano, amatissimo in Italia e all’estero, è pronto a regalare la propria musica al parterre dell’Ariston. Restano top secret, invece, i nomi degli altri ospiti, invece, restano top secret. Da alcune settimane è spuntato il nome di Melania Trump, la moglie del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ma Carlo Conti ha confessato di non averci ancora pensato. Chi, dunque, delizierà il pubblico di Sanremo 2017? Non si conoscono ancora neanche i nomi delle vallette che affiancheranno Conti nella conduzione del Festival. I nomi che circolano da alcune settimane sono quelli di Miriam Leone e Chiara Ferragni. Quest’ultima ha già smentito mentre l’ex Miss Italia potrebbe salire sul serio sul famoso palco dell’Ariston. Il conto alla rovescia, dunque, è ufficialmente cominciato. Carlo Conti svelerà tutti i segreti di Sanremo 2017 a breve?

SANREMO 2017, NEWS: TIZIANO FERRO E' IL PRIMO SUPER OSPITE ANNUNCIATO DA CARLO CONTI (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - In tempi non sospetti proprio Carlo Conti, al timone del suo terzo Festival di Sanremo, aveva parlato degli ospiti in lista precisando che per Il Volo è ancora presto fare parte di questa categoria. Lo stesso conduttore aveva poi precisato che i grandi artisti e internazionali come per esempio Tiziano Ferro, sarebbero salti sul palco della kermesse canora e così è stato. Proprio poco fa, l'Ansa ha riportato una nota stampa in cui si annuncia la presenza del cantautore come ospite in una delle serate di Sanremo 2017. In particolare, Tiziano Ferro è il primo superospite annunciato da Carlo Conti e il suo entourage che sono a lavoro proprio sulla prossima edizione del Festival. dopo l'esibizione del 2015 che oLo stesso conduttore e direttore artistico ha rivelato: "Sono felicissimo che Tiziano torni a Sanremo per la seconda volta dopo la bellissima performance che fece due anni fa, al mio primo festival. In quell'edizione, fu lui il primo grande ospite ad esibirsi sul palco dell'Ariston". Il cantautore di Latina sarà ospite nella prima serata del Festival in onda martedì 7 febbraio.

SANREMO 2017, NEWS: CLIMA DI FESTA PER I BIG IN GARA NEL FESTIVAL DELLA MUSICA ITALIANA (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Manca ancora qualche mese alla nuova edizione di sanremo 2017, che porterà sul palco dell'Ariston ancora una volta Carlo Conti, in veste di conduttore, assieme ad altri personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo i cui nomi non sono ancora stati resi ufficiali. E mentre il toto-valletti impazza sul web e non solo, sono invece già noti i nomi dei big e delle nuove proposte pronte a scontrarsi sul palco della kermesse a colpi di tele voto. Fra i tanti cantanti che porteranno la loro musica nella nuova edizione del Festival della canzone italiana ci sono Al Bano, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Sergio Sylvestre e Gigi D'Alessio, voci amatissime del panorama musicale del nostro paese. Tutti gli artisti hanno quindi avuto modo di passare un natale sereno in compagnia delle loro famiglie, senza dimenticare che da qui a breve una nuova avventura li catapulterà fra i divi della competizione musicale più attesa del nostro paese. Non resta che attendere ancora qualche settimana per la prima puntata della gara, certi che anche quest'anno non mancheranno le sorprese.

SANREMO 2017, NEWS: TRA POLEMICHE E APPREZZAMENTI (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Sanremo 2017 è forse uno degli show più amati - ma anche criticati - di sempre: ed è una cosa normale se ci pensiamo, dato che il programma condotto da Carlo Conti è uno dei pilastri della televisione e della musica italiana. Soprattutto da qualche anno le persone che seguono il Festival di Sanremo criticano il fatto che, secondo loro, gli artisti presenti sarebbero meno qualificati rispetto ai big del passato e che, soprattutto, anche la qualità delle canzoni in gara non sia molto alta. Ciò che non piace molto all'opinione pubblica sembra essere anche la partecipazione di personaggi provenienti dai vari show più in voga degli ultimi anni. Da X Factor ad Amici di Maria De Filippi, sono molti i ragazzi che hanno poi partecipato a Sanremo portando i loro testi, ma che in molti hanno giudicato assolutamente impreparati a calcare il palco dell'Ariston accanto ai "mostri" della musica italiana come Al Bano o, quest'anno, Fiorella Mannoia.

SANREMO 2017, NEWS: ECCO COSA SI DICE DELLO SHOW CONDOTTO DA CARLO CONTI (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Ovviamente le critiche maggiori riguardo Sanremo 2017 sono quelle che si rincorrono sui social network, dove c'è chi critica i partecipanti al Festival della musica italiana e chi invece difende le scelte del programma condotto da Carlo Conti. "Un cast ORRENDO! Basta, non se ne può più di Giusy, Chiara, Bernabei... ma cosa hanno, la tessere Gold con i 10 ingressi all'Ariston come se andassero in palestra? Poi, il senso di Lodovica Comello? Ha venduto qualcosa? Ha vinto il disco d'oro? NO! Una vergogna che ci sia lei e abbiano scartato i veri big... La partecipazione della Mannoia la trovo ridicola e una mossa strategica... Sono delusissima!!!!! Non ne salvo neanche uno, a questo punto forse Al Bano... e ho avuto coraggio ad ammetterlo!". "Smettiamola di criticare la partecipazione dei ragazzi che hanno fatto un talent. Basta. La società si è evoluta così come la musica, e questi ragazzi che hanno lottato e lottano in un panorama musicale odierno ancora più difficile meritano Rispetto. La musica va scelta, ascoltata e giudicata in base ai propri gusti ed emozioni a prescindere da chi la faccia", sono solo un paio dei commenti che dibattono sulla qualità di questo Sanremo 2017. E voi, chi pensate abbia ragione?

