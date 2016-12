STEFANO DE MARTINO / News: Santiago riuscirà a portare un po' di serenità al ballerino? (27 dicembre 2016)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: GIORNI DI FESTA E NOSTALGIA, IL PICCOLO SANTIAGO RIPORTERÀ LA SERENITÀ NEL CUORE DEL BALLERINO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Feste di Natale in famiglia per stefano De Martino, circondato dai ricordi e dall'affetto delle sue numerosissime fan. Nella giornata di ieri, in occasione del suo onomastico, sono stati tantissimi i post di auguri lasciati sul profilo social del ballerino, ma a qualcuno non è sfuggita l'assenza del piccolo Santiago, che ha invece passato le festività assieme a sua madre Belen Rodriguez. Di fronte alle parole nostalgiche che il ballerino ha riservato al ricordo di suo nonno, molti follower hanno detto la loro anche sulla lontananza del piccolo Santi: "Sinceri auguri Stefano! Ciò che manca in questo quadro e che tuo figlio non è lì con te ad alleviare il dolore per la perdita. Questo vuoto non lo colmerai mai mi dispiace che tuo figlio non è lì con te a farti compagnia. Insieme siete fantastici sei uno straordinario papà", "Sei un ragazzo sensibile dai sani principi con alti valori morali. Sei un ottimo papà tenero e giocherellone". Una cosa è certa, l'affetto del piccolo Santiago riporterà la gioia nel cuore di De Martino. Arriverà anche l'amore?

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO PRONTO A TORNARE IN VESTE DI MENTORE SU CANALE 5 (NEWS, 27 DICEMBRE 2016) - Stefano De Martino si sta godendo le festività di Natale insieme alla famiglia, e ieri ha commosso i fans con un messaggio dolcissimo dedicato al nonno, proprio nel giorno del loro onomastico. Il ballerino della scuola di Amici, però, si prepara per un appuntamento importante con il pubblico di Canale 5, che lo ha seguito nella nuova avventura sulle poltrone di Selfie - Le cose cambiano: domani - mercoledì 28 dicembre 2016 - andrà in scena l’ultima puntata in programma con il format, che coinciderà dunque anche con l’ultima occasione di ritrovalo al fianco di Mariano De Vaio in qualità di mentori. I due sono stati in grado di portare a casa diverse vittorie, e anche lo scontro di De Martino con Pamela Prati - in studio per chiedere aiuto per la sua claustrofobia - ha fatto chiacchierare i telespettatori. Quali altri scintille ed emozioni regalerà domani in prime time?

STEFANO DE MARTINO, NEWS: LE ASSENZE CHE PESANO, IL BALLERINO RICORDA SUO NONNO NEL GIORNO DELL'ONOMASTICO, FOTO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Anche per Stefano De Martino i giorni di festa sono carichi di nostalgia, soprattutto quando a mancare sono le persone care. Il ballerino di Amici, lontano dal suo piccolo Santiago, ha dovuto fare i conti anche con un'altra assenza molto sentita, quella del suo amato nonno. I ricordi si sono accentuati ieri, nella giornata dedicata a Santo Stefano, nel corso della quale De Martino ha festeggiato il suo onomastico. Il clima festivo, però, ha riportato alla mente i tanti ricordi di nonno Stefano, con il quale il ballerino spesso condivideva questa ricorrenza così speciale, fra chiacchierate, consigli e sguardi carichi di significato. Ecco le parole condivise da Stefano poche ore fa sul suo profilo ufficiale: "Per noi l'onomastico è sempre stato importante, era un giorno in più per festeggiare, per stare assieme, per farci la nostra solita chiacchierata a fine pranzo quando rimanevamo da soli a tavola e cominciavi : "Biscuit stai attento, arap l'uocchie!" Ed io cercavo di rassicurarti provando a mascherare le mie preoccupazioni come se si potessero nascondere a chi ti conosce da sempre. Così mi guardavi negli occhi e mi dicevi "Ce simm capit". Vorrei scriverti tante cose ma tu sai già che non mi va di scavare a fondo..."Ce simm capit". Mi manchi". In questo momento così triste per il ballerino, le sue fan si sono stette attorno a lui con una serie di post pieni di affetto e di speranza: "Tenero pensiero.. tenero come te!! Dolce,sensibile e suscettibile verso valori di altri tempi verso il bene e L'Amore vero!", "Sei un ragazzo sensibile dai sani principi con alti valori morali. Sei un ottimo papà tenero e giocherellone. Sei un bella persona e sei amato da tantissimi". Se volete visualizzare il post condiviso da Stefano De Martino su Facebook, potete cliccare qui.

br/>© Riproduzione Riservata.