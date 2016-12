TEMPESTA D'AMORE/ Anticipazioni: Clara parte per il Brasile insieme a Lucien? (Oggi, puntata 27 dicembre 2016)

TEMPESTA D'AMORE, ANTICIPAZIONI 27 DICEMBRE: CLARA IN VIAGGIO CON LUCIEN? - Dopo i piacevoli doppi episodi del weekend di Natale, Tempesta d'amore tornerà oggi su Rete 4 dalle ore 19:55 alle ore 20:25 circa. Nell'appuntamento odierno David continuerà a confrontarsi con Tina per farle capire si essere interessato a lei ma la ragazza, alle prese con il frenetico lavoro in cucina, non gli darà ascolto, affermando di essersi rassegnata all'idea di essere solo una sua cara amica. E mentre la coppia continuerà a non ammettere l'evidenza, Clara dovrà fare i conti con la rassegnazione per avere perso Adrian. Purtroppo però la sua ingenuità la spingerà a fidarsi della persona sbagliata che potrebbe metterla in grossi guai: fingendosi interessato ai suoi bozzetti, Lucien le proporrà di intraprendere insieme un viaggio in Brasile, durante il quale le presenterà una famosa designer di moda. La nipote di Alfons sembrerà essere particolarmente sorpresa da questa bella proposta che deciderà di prendere seriamente in considerazione. Peccato, però, che le intenzioni dell'ex fidanzato di Desiree siano ben altre! Non tutti però saranno d'accordo in questa sua decisione: venuto a sapere della partenza dell'amica per il Brasile, Adrian faticherà ad esprimere la sua preoccupazione evitando che Clara commetta un simile errore. Ma cosa ci sarà dietro questo improvviso comportamento di Adrian? Non va dimenticato che il socio del Fuerstenhof ha chiesto proprio all'amica di organizzare un pic nic romantico per lui e Desidee: ma allora perché non vuole che Clara si allontani dall'hotel per qualche settimana?

