The best man holiday/ Diretta streaming e trailer del film con Terrence Howard e Taye Diggs, curiosità sugli attori

THE BEST MAN HOLYDAY, FILM IN ONDA OGGI 27 DICEMBRE 2016, SU RETE 4: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Il prime time di oggi. martedì 27 dicembre 2016, di La5 sarà caratterizzato da un tipico film ambientato durante le vacanze di Natale, all'insegna della nostalgia e dei buoni sentimenti. Si chiama The Best Man Holiday ed è stato realizzato nel 2014 negli Stati Uniti, con la regia di Malcolm D. Lee. Nel cast, tra gli altri, Taye Diggs, Nia Long, Morris Chestnut ed Harrold Perrineau. Il trailer in lingua originale (https://www.youtube.com/watch?v=bRjik3K9PJc) proietta vari momenti di una rimpatriata tra amici del college, che riscoprono in qualche modo la loro gioventù ormai passata. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere The best man holyday sintonizzandovi su La5, potrete seguire il film anche in diretta streaming sul sito di Mediaset effettuando il login qui.

THE BEST MAN HOLIDAY, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - The best man holiday è il film che verrà trasmesso su La5 oggi, martedì 27 dicembre 2016, in prima serata. Una pellicola di genere commedia drammatica che è stata affidata alla regia di Malcolm D. Lee, che ne ha anche scritto il soggetto. Tra i principali attori troviamo Morris Chestnut, attore statunitense che è conosciuto per le sue interpretazioni in molti film e nelle serie tv tra cui Rosewood, L'ultimo Boy Scout, Il miglior uomo, I fratelli, Un gioco per due, Infiltrato, La grotta, Squadra 49, Il pianeta sterie e Il Best Wedding Man. Al suo fianco recita Taye Diggs, noto per le sue interpretazioni in Private Parctice, Benvenuta in paradiso, e The Best Man mentre dal 2014 al 2016 ha interpretato il personaggio dell'ispettore inglese in Murder in the First.

THE BEST MAN HOLIDAY, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: IL CAST - L'aria di festa continua anche dopo Natale su La 5, il canale digitale Mediaset che propone per la prima serata di oggi, 37 dicembre 2016, The best man holiday, la commedia sentimentale è uscita nel 2013 ed è stata diretta da Malcom D. Lee, che ha curato anche la sceneggiatura e la produzione. La pellicola è corale e vede nel cast, Terrence Howard, Taye Diggs, Morris Chestnut, Nia Long, Harold Perrineau, Monica Calhoun,Regina Hall, Terrence Howard, Melissa De Sousa e Sanaa Lathan. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

THE BEST MAN HOLIDAY, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Mia e Lance Sullivan sono una coppia solida e affiatata, in occasione delle festività natalizie decidono di invitare a cena il gruppo storico di amici conosciuti al college, per raccontare quello che hanno fatto delle loro vite. Harper ha sposato Robyn e la coppia è in attesa del primo figlio. Julian Murch arriva con la moglie Candace e ritrova gli amici Jordan, Quentin e Shelby. La serata non inizia nel migliore dei modi perché Shelby e Candace sembrano non aver deposto l'ascia di guerra nonostante siano trascorsi molti anni. Harper è diventato un professore universitario e il suo sogno nel cassetto di diventare uno scrittore ha dovuto fare i conti con le ristrettezze economiche dovute alla gravidanza della moglie e i problemi con l'università. Robyn ignora tutto quello che sta succedendo, perché è troppo concentrata sulla sua gravidanza, anche perché erano anni che provava a rimanere incinta e solo dopo una costosa inseminazione artificiale ci è riuscita. La famiglia Murch non se la passa meglio, Julian ha coronato il suo sogno di aprire una scuola di danza ma quando un finanziatore scopre il passato di Candace, ritira i fondi. Robyn, nonostante il felice matrimonio con Harper non vede di buon occhio l'arrivo a casa Sullivan di Jordan. La donna è stata il primo grande amore del marito e quando il fidanzato di Jordan va via per alcune incomprensioni tra i due, le vecchie insicurezze si riaffacciano. Harper sembra non accorgersi del malessere della moglie perché è preoccupato per i suoi problemi economici e alla fine cede alle richieste del suo agente di scrivere la biografia di Lance, la star del gruppo. Durante la notte Harper scopre che Mia, la padrona di casa, sta male e vomita sangue in cucina, l'uomo è preoccupato per l'amica e lei alla fine gli confessa di essere malata di una forma incurabile di cancro. Shelby trova sul telefono di Quentin un video di Candace e spera che con la sua scoperta possa avere di nuovo una possibilità con Julian ma l'uomo la rifiuta. Julian però litiga con Quentin per aver rivelato a Shelby del passato compromettente della moglie. Mentre il gruppo sembra dividersi Mia si sente di nuovo male e tutti cercano di aiutarla. Lance a questo punto confessa a i suoi amici della malattia terminale della moglie. Mentre la moglie è a letto, Lance urta accidentalmente la sua borsa e scopre al suo interno il libro che Harper sta scrivendo su di lui e tra i due riaffiorano vecchi rancori. Al funerale di Mia, Harper aiuta Lance ad affrontare il dolore, mentre Shelby capisce di dover lasciare andare per sempre Julian e gli offre un assegno per la sua scuola di danza. Poco dopo Robyn ha le contrazioni, nasce una bambina e la chiama Mia, in onore dell'amica scomparsa. Passati diversi mesi Harper e Lance sono di nuovo grandi amici e Quentin è prossimo alle nozze e chiede ad Harper di fargli da testimone.

