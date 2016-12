The Illusionist/ Su Canale 5 il film con Edward Norton e Jessica Biel: curiosità sugli attori

THE ILLUSIONIST, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - The Illusionist è il film che verrà trasmesso su Canale 5 oggi, martedì 27 dicembre 2016, in seconda serata. Edward Norton, protagonista della pellicola nei panni di Eduard\Eisenheim, è un attore, produttore, sceneggiatore e regista cinematografico. Ha ricevuto tre nomination agli Oscar come attore, senza mai vincere. Nella sua carriera ha interpretato oltre 25 film. La sua unica prova come regista, per ora, è Tentazione d'amore, del 2000, di cui è anche produttore ed interprete. Jessica Biel sua controparte femminile, ha cominciato a recitare fin da ragazzina. A 14 anni ottiene la parte di Mary Camden, una delle numerose figlie della serie tv Settimo Cielo dove lavora dal 1996 al 2006.Nel frattempo inizia a lavorare per il cinema, dove presto ottiene ruoli da protagonista, come nell'horror Non aprite quella porta, remake del 2003, remake dell'omonimo classico dell'horror diretto nel 1974 da Tobe Hooper. Nel 2012 Jessica Biel ha sposato Justin Timberlake, con cui aveva una relazione dal 2007.

THE ILLUSIONIST, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: IL CAST - The illusionist, il flm in onda su Canale 5 oggi, martedì 27 dicembre 2016 alle ore 23.30. Una pellicola fantasy/thriller del 2006 che è stata diretta da Neil Burger (Divergent, The lucky ones - un viaggio inaspettato) ed interpretato da Edward Norton (Schegge di paura, Fight club, American History X), Jessica Biel (Blade Trinity, Io vi dichiaro marito e marito, Total recall) e Paul Giamatti (The Amazing Spider-Man 2, La versione di Barney, Cinderella Man: una ragione per lottare). La trama di The illusionist è liberamente ispirata a quella del racconto Eisenheim l'illusionista, di Steven Millhauser, pubblicato nella raccolta Il museo di Barnum. Il film ha ricevuto nel 2006 e nel 2007 numerosi riconoscimenti e premi, fra cui la nomination all'Oscar come miglior fotografia nel 2007. Pur essendo ambientato in Austria, il film è stato girato principalmente in Repubblica Ceca. Le scene ambientate nella città di Vienna sono in realtà state girate a Praga. Ma vediamo in breve la trama del film.

THE ILLUSIONIST, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Impero Austro-Ungarico, fine ottocento, Eduard Abramovitz (Edward Norton) è un giovane illusionista alle prime armi. Eduard si innamora della giovane duchessa Sophie von Teschen (Jessica Biel), che lo ricambia, ma la differenza di classe sociale pone fine alla loro storia. Quindici anni dopo, quando Eduard è diventato un famoso illusionista col nome di Eisenheim, i due si incontrano di nuovo. Sophie però ora è promessa sposa al Principe Leopold (Rufus Sewell), che vuole sposarla per motivi politici. Eduard e Sophie si accorgono però di amarsi ancora, e la loro storia riprende vita incrociandosi con le illusioni e i trucchi del prestigiatore, fra i tentativi di fermarli di Leopold e quelli dell'ispettore Uhl (Paul Giamatti), prima al servizio del principe e poi complice di Eisenheim.

