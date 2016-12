The Legionary - Fuga dall’inferno/ Trailer del film con Jean-Claude Van Damme in onda su Canale Nove oggi, 27 dicembre

THE LEGIONARY - FUGA DALL’INFERNO, FILM IN ONDA OGGI 27 DICEMBRE 2016, SU NOVE: TRAILER - Un film d'avventura di ottimo livello occuperà la prima serata di oggi, martedì 27 dicembre 2016, di Canale Nove. Sarà la volta di The Legionary - Fuga all'inferno, in onda a partire dalle ore 21.15 per la regia di Peter MacDonald. La pellicola è stata realizzata negli Stati Uniti nel 1998 e si incentra soprattutto sui muscoli del protagonista Jean-Claude Van Damme. Il trailler ufficiale in lingua inglese (https://www.youtube.com/watch?v=Z-qg0RH57WU) mostra un pugile costretto a rifugiarsi in Marocco per aver corteggiato la moglie di un gangster francese. Dovrà ripartire da zero. CURIOSITÀ - The Legionary - Fuga dall'inferno è il film che andrà in onda su Canale Nove oggi, martedì 27 dicembre 2016. Una pellicola che è stata affidata alla regia di Peter MacDonald, con il soggetto scritto da Sheldon Lettich e Jane-Claude Van Damme. Adewale Akinnuoye-Agbaje, che in The Legionary interpreta il soldato Luther, ha all'attivo una lunga carriera cinematografica, iniziata nel 1995 con il film Congo di Zalman King. Nel corso degli anni ha interpretato oltre 25 film e numerose puntate di serie tv. In particolare ha recitato nelle popolari serie Oz e soprattutto Lost, in cui ha interpretato il personaggio di Mr.Echo. Nel 2006 ha vinto il Screen Actors Guild Awards con tutto il cast di Lost. È apparso anche in altre serie, come Detective Monk, Il trono di spade e American Odissey.

THE LEGIONARY - FUGA DALL'INFERNO, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 27 DICEMBRE 2016: IL CAST - The Legionary - Fuga dall'inferno, il film in onda su Canale 9 oggi, martedì 27 dicembre 2016 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione del 1998 che è stata diretta da Peter MacDonald (Rambo 3, La storia infinita 3) ed interpretato da Jean Claude Van Damme (Senza esclusione di colpi, Double impact, Street Fighter - Sfida finale), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Suicide Squad, Thor - The Dark World) e Steven Berkoff (Rambo 2, Uomini che odiano le donne, Octopussy - Operazione piovra). The Legionary - Fuga all'inferno, scritto su un soggetto dello stesso Van Damme, è uno dei film d'azione meno ispirati fra quelli interpretati dall'artista marziale belga. Sia i personaggi che le ambientazioni e le situazioni sanno in molti frangenti di già visto e non aggiungono nulla alla già imponente filmografia di Van Damme. Nato in Belgio, Jean-Claude Camille François Van Varenberg diventa famoso come esperto di arti marziali. Nel 1981 però vende la palestra che possiede insieme ad un socio per trasferirsi negli Stati Uniti e tentare la carriera di attore. Nel corso della sua carriera è stato attivo anche come produttore, sceneggiatore e regista. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE LEGIONARY - FUGA DALL'INFERNO, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 27 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Marsiglia, anni '20. Alain (Jean-Claude Van Damme) è un pugile che, avendo rifiutato di truccare un incontro, ha alle costole tutta la malavita di Marsiglia. Per lasciare la Francia si arruola nella Legione Straniera, che lo manda di stanza in Marocco. Qui deve sottostare ad un durissimo addestramento, per poi essere mandato a combattere i beduini nel deserto. Lì imparerà a fraternizzare con gli altri soldati, un eterogeneo gruppo di persone quasi tutte arrivate alla Legione perchè in fuga da qualcosa o qualcuno. Purtroppo tutti i suoi compagni verranno uccisi dai beduini, mentre difendono inutilmente un fortino isolato. Alain è l'unico sopravvissuto, risparmiato dal capo dei beduini perchè torni al quartier generale della Legione a descrivere la sconfitta. Intanto, a Marsiglia, c'è ancora chi non ha dimenticato Alain e lo sta cercando.

